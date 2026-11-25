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La Conmebol decidió clonar el espanto y renovó el alquiler de la Copa América
El torneo de selecciones más antiguo del planeta se jugó por última vez en Sudamérica, su suelo original, en Brasil 2021 y no volverá, al menos, hasta 2032
Estados Unidos gobierna la región. Y las federaciones, embajadas obedientes, serviles y ambiciosas, responden como un manso rebaño a mano alzada. Otra Copa América se jugará en los Estados Unidos, en 2028, atropellando el valor de la rotación de las sedes, sometiendo el criterio deportivo a la avidez comercial. El fútbol es un negocio, claro, pero se borronean los límites y la vergüenza. Cuando regrese el torneo más antiguo de selecciones del planeta a su suelo original, a América del Sur, habrán pasado… vaya a saber cuántos años desde su última visita. Brasil 2021 fue el anfitrión más cercano y como no regresará, al menos, hasta 2032, la diáspora superará la década.
El torneo fue alquilado al Norte únicamente con fines económicos, sin atender reclamos ni posiciones de los jugadores, los entrenadores y el público. Sin escuchar al medio futbolístico. Porque si algo describe a los dirigentes es su disociación con las posiciones generales, con la mirada global. Responden solo a su avaricia.
Las explicaciones de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para justificar que el certamen se quede atrapado en los Estados Unidos al encadenar dos designaciones consecutivas, 2024/2028, certifican la burla. “La experiencia del 2024 ameritaba el esfuerzo de la gestión por parte de Conmebol para hacer nuevamente una Copa en Estados Unidos porque fue una experiencia muy buena, realmente, fue una Copa que marcó un antes y un después, que definió que claramente tenemos el segundo torneo de selecciones más importante del mundo, después de la copa mundial de la FIFA”. Sorprendente, o no tanto ya.
¿En serio lo cree? Vaya memoria la de Alonso, y la de todos sus pares, felices con la “alianza estratégica” con la Concacaf, frase que por estas horas repiten hasta el hartazgo para justificar una medida con innegables beneficios económicos: las primeras especulaciones indican que cada federación recibirá, solo por participar, 16 millones de dólares, cuando la recompensa para cada una, en caso de disputarse el torneo en Sudamérica, no pasaría de cuatro millones. El debate no se estanca en las ganancias, sino en entregar el certamen sin cuidar a los únicos protagonistas imprescindibles: los futbolistas y los espectadores. En 2024 ocurrió todo lo que está mal.
La última Copa América, la de una justa consagración argentina después de un fixture alentador que avivó quejas y sospechas, resultó un espanto organizativo que -y lo más peligroso- estuvo al borde de la tragedia. La final entre la Argentina y Colombia, en el Hard Rock Stadium de Miami, se retrasó más de una hora por avalanchas e intentos de ingreso sin entrada, con corridas, atropellos y escándalos que derivaron en demandas legales colectivas porque espectadores con tickets se quedaron afuera debido al debande. Pero, además, durante el certamen, hubo fuertes cuestionamientos de entrenadores y jugadores, como Scaloni, Bielsa, Dibu Martínez y Vinicius, sobre las canchas emparchadas con panes de césped sueltos, dimensiones de los campos reducidas y malas condiciones en los centros de entrenamientos.
¿Y el sofocante calor y las demoras por las tormentas en junio/julio en los Estados Unidos? ¿Y el prohibitivo valor de las entradas que dejaron huecos en tantos estadios? ¿Y los trastornos de traslados y logística? Y sin perder de vista el escándalo de seguridad en la semifinal Uruguay-Colombia, con agresiones sobre familiares de futbolistas uruguayos que estaban en la platea que derivó en explosivas declaraciones de Bielsa y en sanciones para dirigentes uruguayos que debieron abandonar el país. Un certamen bochornoso, repleto de recuerdos que invitan al espanto.
Y un detalle extra, recordando que la Copa América y la Eurocopa se solaparon, se disputaron paralelamente. Ambos certámenes estuvieron atravesados por groserías en los fallos arbitrales, con un influyente peso del VAR, aunque con una vital diferencia: por lo menos del otro lado del océano Atlántico fueron más expeditivos y no adormecieron por varios minutos la reanudación del juego. En los Estados Unidos se trató de un suplicio. Porque esa Copa América de 2024 que la Conmebol presenta como ejemplar para decidir clonarla, estuvo salpicada por todos lados. Vale recordar al entrenador de Canadá, Jesse Marsch, cuando en conferencia de prensa denuncio: “La Copa América no fue un torneo profesional. Recibimos insultos racistas en directo y en las redes sociales durante toda la Copa. Nos trataron como ciudadanos de segunda clase”.
Todos cautivos, nadie se escapa del imán de los Estados Unidos. Gianni Infantino se encarga de propagar el contagio: Mundial de Clubes 2025, Mundial FIFA 2026 y relaciones carnales con Donald Trump. Bielsa advertía con vehemencia en plena competencia, el 12 de julio de 2024: “Mire, más claro, imposible: Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI… Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses”. Y en 2028, apenas un puñado de días después de la final de la nueva Copa América, desembarcará el COI con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Pero la Conmebol, particularmente, se especializa en enmascarar los escenarios, por ejemplo, cuando revistió de conquista el obsequio o la donación de la FIFA al concederle a Uruguay, Argentina y Paraguay la organización de un partido del Mundial 2030. La Conmebol, que insiste con extender a 64 países el próximo Mundial para tratar de quedarse con alguna tajada mayor, vuelve a prestar su trofeo insignia y abandona la región con el pretexto de la expansión global. Finge demencia y avanza en su afán recaudador. El pulso económico es inevitable, pero las mentiras del relato ya se las podría ahorrar.