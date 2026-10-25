La crisis de Manchester United se agiganta: perdió ante Bournemouth por goleada y como local

La crisis sigue agravándose en Manchester United, que este domingo perdió 3-0 en Old Trafford ante Bournemouth, por la 8ª jornada de la Premier League, lo que coloca en una situación delicadísima a su entrenador Michael Carrick.

Son ya ocho los partidos seguidos que el United lleva sin ganar, entre todas las competiciones, y entre ellos acumula cinco derrotas. Para encontrar un balance tan negativo en el club mancuniano hay que retroceder a la campaña 2015-2016, cuando Louis van Gaal estaba al mando.

Esta derrota deja a los Red Devils en una peligrosa decimosexta posición en la tabla, con apenas un punto sobre la zona de descenso. Los nubarrones son muy oscuros en el horizonte, ya que el equipo se prepara para afrontar tres duelos muy difíciles, ante Chelsea, Aston Villa y Liverpool.

Michael Carrick tiene un pie afuera del Manchester United Dave Thompson - AP

Los últimos días son una pesadilla para el United y para Carrick, que el miércoles habían caído 4-1 en Como, Italia, en un partido de la Champions League.

Este domingo sucedió que Bournemouth, ahora decimotercero, conquistó Old Trafford con tantos con acento brasileño, de Rayan (38′) y Evanilson (71′). El otro gol del equipo lo firmó Marcus Tavernier (42′), después de una pérdida de pelota en el sector derecho del francés Yoro.

Lisandro Martínez arrancó en el banco de suplentes a los 65 minutos y su ingreso por Ayden Heaven no ayudó para la mejoría del equipo local. De hecho, el defensor de la selección argentina quedó expuesto en el tercer tanto de los visitantes: Lewis Cook rescató un balón dividido en el centro del campo y metió un pase en profundidad resuelto por Evanilson de manera impecable, con un disparo que entró por arriba de Lammens. El fallo de comunicación del arquero belga con Lisandro y Harry Maguire fue muy elocuente y sentenció la derrota de un equipo que está a años luz de la época de oro que comandó Sir Alex Ferguson.

El momento del ingreso de Lisandro Martínez por Ayden Heaven, ante Bournemouth DARREN STAPLES - AFP

Bruno Fernández, relegado

En el contexto de la derrota, el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, fue relegado al banco de suplentes y no llegó a entrar, cuatro días después de que el portugués criticara las decisiones tácticas del DT Michael Carrick.

Carrick lo sustituyó a mitad de la segunda parte durante la derrota por 4-1 en Como, el miércoles en la Champions League. Y en una entrevista posterior al partido, el dorsal 10 cuestionó sus decisiones tácticas: consultado sobre si el entrenador se había equivocado tácticamente, Fernandes añadió: “Eso le corresponde al técnico y al cuerpo técnico, no a mí. A veces hay que ser más valiente bajo presión, asumir el riesgo de presionar arriba y ponerlos incómodos”.

Estas declaraciones agregaron inestabilidad a un equipo que empezó mal la temporada, con solo dos victorias en once partidos entre todas las competiciones, y han aumentado aún más la presión sobre Carrick.

Bruno Fernandes se mantuvo en el banco durante todo el partido ante Bournemouth: el DT Carrick decidió no mandarlo al campo DARREN STAPLES - AFP

Antes del partido del domingo, el técnico de 45 años habló de una decisión puramente deportiva ante el micrófono del canal Sky Sports. Dijo que Elegir un once inicial “siempre es una decisión difícil. Tenemos que tomar la que nos parezca correcta para hoy, para el equipo, e intentar obtener el rendimiento que deseamos”. Finalmente, el brazalete de capitán lo lleva el defensa Harry Maguire.

La síntesis del partido

Triunfo de Liverpool

En el otro duelo destacado del domingo, Brighton (3º) perdió 2-0 ante Liverpool (4º), con el argentino Alexis Mac Allister como titular y que jugó el partido completo.

Un tanto en contra de Pascal Gross, tras un disparo de Florian Wirtz, provocó el primer gol para los Reds en el minuto 17 y apenas cuatro minutos después, Alexander Isak firmó el 2-0, que terminó siendo definitivo. Así, el sueco Isak firma un sexto gol en siete partidos esta temporada en la Premier. Liverpool, con 15 puntos, está a seis puntos de los dos equipos que van en cabeza, Manchester City y Arsenal.

Cabe recordar que Manchester City perdió 2-1 el sábado en el estadio de Aston Villa y frenó su inicio perfecto de temporada, situación que aprovecharon los Gunners, que superaron 2-0 poco después al Everton, para darles alcance en la cima de la tabla.