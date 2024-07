La emoción de Emiliano Dibu Martínez: “Les dije a mis compañeros que no estaba listo para irme a casa”

Escuchar

Argentina debió sufrir mucho más de la cuenta para dejar atrás a “un rival dificilísimo”, según reconocieron los futbolistas del seleccionado. Jugó mal en Houston, donde se puso en ventaja con un cabezazo de Lisandro Martínez ante un Ecuador que jamás se dio por vencido y tuvo su premio a minutos del final, al llegar al empate. Incluso, la Tri pudo eliminar al campeón de la Copa América sobre la hora, pero no tuvo puntería.

En la definición volvió a brillar la gran figura de este equipo. Quizás -el tiempo lo dirá-, el mejor arquero de la historia de nuestro país: Emiliano Dibu Martínez. El marplatense atajó dos penales y logró que la Scaloneta gane 4 a 2 y avance a las semifinales, donde jugará ante el ganador de Venezuela-Canadá el próximo martes 9 de julio, en New Jersey, desde las 22.

“La verdad es que nos complicaron un montón, no se pudo jugar bien, ellos hicieron un partidazo, muy físico, lamentablemente nos empatan a lo último. Erramos el primer penal, se nos hizo todo cuesta arriba. Yo me lleno con la gente, con los argentinos acá, con la familia que está cerca. Yo les dije a mis compañeros que no estaba listo para irme a casa, por más que somos campeones del mundo, este grupo se merecía seguir. Hace 35 días que estamos encerrados y fue emocionante”.

"Me lleno con la gente, tenía mi familia cerca, son momentos especiales. LES DIJE A LOS CHICOS QUE NO ESTABA LISTO PARA IRME A CASA"

Más tarde, agregó: “Yo trabajo para esto. Me tiro 500 veces por día en el entrenamiento. Trato de estar en mi mejor nivel para esta selección. La gente que gasta su dinero en venir a vernos... Quiero seguir creciendo como arquero y como persona”.

EMILIANO DAMIÁN MARTÍNEZ

En medio de la celebración, Dibu demostró su grandeza y fue a consolar a Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano, que estaba muy golpeado por la eliminación y no pudo contener ninguno de los cinco remates argentinos.

El de los bailes y los grandes gestos: Damián Emiliano Martínez

Rodrigo De Paul también destacó la actuación ecuatoriana. “Se hizo sufrido, sabíamos que iba a ser así, me gustaría jugar a veces mucho mejor. Hay que hacer autocrítica, pero no nos están dejando hacer nuestro juego. El equipo corrió, metió hubo un despliegue muy grande y estamos muy contentos de jugar otra semifinal, tenemos que estar orgullosos. En la dinámica del partido no vi que estemos complicados, nos empataron en la última, pero nacimos para sufrir y creo que hoy todo el país estaba para sufrir con nosotros. Tenemos un animal en el arco, lo que está haciendo el Dibu es una locura, él se lo merece, ama estos colores y siempre está”.

"Nacimos para sufrir. Tenemos un ANIMAL en el arco".



Rodri De Paul y el análisis del partido.

Lisandro Martínez, autor del 1 a 0 parcial, se mostró muy contento: “Mi primer gol con esta camiseta es una sensación única. Walter (Samuel) me dijo que en el córner vaya al segundo palo. Jugamos con lo que nos identifica, el barrio, el potrero. No se podía jugar bien, pero nos adaptamos. Cuando tenemos que jugar, jugamos. En los penales siempre hay tensiones, pero con el arquero que tenemos la verdad que te da un plus de confianza”.

El equipo se fue feliz al vestuario, satisfecho por volver a meterse entre los cuatro mejores y garantizarse jugar todos los partidos de otra competición.

