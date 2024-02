La Liga Profesional de Fútbol anunció la programación de la séptima fecha de la Copa de la Liga, la de los clásicos. El encuentro más destacado, el superclásico River vs. Boca, se dispuso para el domingo 25 de febrero, desde las 17, en el estadio Monumental.

Un día antes, el sábado 24 de febrero, la jornada comenzará con el clásico de Avellaneda, Independiente vs. Racing, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, a partir de las 17.

Independiente y Racing volverán a enfrentarse el sábado 24/2, por la Copa de la Liga LA NACION/Fabian Marelli

Ese mismo día, pero a las 19.30, se enfrentarán Sarmiento vs. Barracas Central y Huracán vs. San Lorenzo, en Parque Patricios. Desde las 22 (se mantienen los horarios de verano), Belgrano vs. Talleres y Unión vs. Independiente Rivadavia.

El domingo 25/2, luego del superclásico, a las 19.45 se medirán Gimnasia vs. Estudiantes y Newell’s vs. Rosario Central. A las 22, Lanús vs. Banfield e Instituto vs. Godoy Cruz.

Mientras que el lunes 26/2 se completará la séptima fecha de la Copa de la Liga con estos partidos: Argentinos vs. Platense, desde las 17; Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra, a las 19.15; Vélez vs. Tigre y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán, ambos a partir de las 21.30.

Huracán y San Lorenzo se enfrentan en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, en el clásico de la séptima fecha Maximiliano Luna - télam

Por otro lado, la Liga Profesional informó que al programar la fecha 9 quedó postergado el partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz dado que esa jornada se disputará en días laborales, justamente, cuando el equipo mendocino jugará el repechaje por la Copa Libertadores. Este encuentro entre el Ciclón y el Tomba se disputará durante la fecha FIFA del 20 de marzo.

La fecha, día por día

Sábado 24 de febrero

17.00 Independiente – Racing

19.30 Sarmiento – Barracas Central

19.30 Huracán – San Lorenzo

22.00 Belgrano – Talleres

22.00 Unión – Independiente Rivadavia

Domingo 25 de febrero

17.00 River – Boca

19.45 Gimnasia – Estudiantes

19.45 Newell’s – Rosario Central

22.00 Lanús – Banfield

22.00 Instituto – Godoy Cruz

Lunes 26 de febrero

17.00 Argentinos – Platense

19.15 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra

21.30 Vélez – Tigre

21.30 Central Córdoba – Atlético Tucumán

LA NACION