El show de Paulo Dybala en Australia: del casi gol olímpico a un gran remate de zurda para convertirle a Milan

Escuchar

Con la novedad todavía fresca de haber quedado fuera de la lista de la selección argentina para la Copa América, Paulo Dybala volvió a ser noticia. El delantero cordobés anotó el cuarto gol en el triunfo amistoso por 5-2 de la Roma ante Milan en Perth (Australia). Se trató de un partido promocional entre ambos equipos, que la semana pasada terminaron su participación en la Serie A italiana, ganada por Inter. El encuentro se disputó en el Optus Stadium, y marcó el final de la etapa de Olivier Giroud como jugador del conjunto milanista. El delantero francés, máximo anotador de su selección, seguirá su carrera en la MLS.

Tommaso Baldanzi, el inglés Tammy Abraham, el español Angeliño, y el iraní Sardar Azmoun convirtieron los otros goles del equipo de la capital italiana, dirigido por el ex Boca Daniele De Rossi. En el conjunto rojinegro, en cambio, estuvo Daniele Bonera, entrenador interino tras la salida de Stefano Pioli. Sus goles fueron obra del francés Theo Hernández y del suizo Noah Okafor.

¡PARTIDAZO DE LA JOYA EN LA GOLEADA DE LA ROMA! En el amistoso ante Milan, Paulo Dybala clavó este golazo infernal para marcar el cuarto tanto del conjunto de la capital. ¡Y casi marca uno olímpico!



📺 @ASRomaEspanol pic.twitter.com/6SeT2VkpUi — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2024

Hace unos días, el futbolista cordobés habló con The Athletic, del New York Times, y ventiló su desazón por no haber sido convocado por Lionel Scaloni a los amistosos previos a la Copa América de Estados Unidos. Una señal de que lo más probable es que no esté tampoco en la lista definitiva para el torneo ecuménico, que arranca el próximo 20 de junio. “Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido ”.

El jugador añadió: “Pero también entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la selección argentina”.

Leandro Paredes y Paulo Dybala, compañeros en la Roma de Italia X @Planeta_Roma

Si bien el futbolista cordobés destacó que hizo “cosas buenas este año” en su equipo (donde juega con Leandro Paredes), aclaró que no guarda rencor: “Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en el equipo. Tengo muchos amigos y espero de todo corazón que puedan volver a ganar la Copa América”.

Al arribar a la Argentina para sumarse a la convocatoria de Scaloni, tanto Paredes como Rodrigo De Paul hicieron referencia a la ausencia de Dybala. “Obviamente, que no esté Paulo es un golpe duro porque es mi amigo y porque lo quiero, pero él también sabe que es parte de todo esto. Si las cosas salen bien, su nombre también está ahí. Todos aportamos nuestro granito de arena ”, dijo el exRacing.

“A Paulo lo noté muy triste. Para todo jugador que queda afuera de una lista tan importante como esta seguramente no sea la mejor noticia, pero sé que es lo bastante fuerte para salir de esto”, comentó Paredes, que comparte muchos momentos íntimos con Dybala, como el momento de la propuesta de casamiento que le hizo La Joya a su pareja, Oriana Sabatini, o los cumpleaños de los hijos del exBoca.

El recuerdo de Argentina campeona del mundo

Dybala se hizo un lugar para recordar lo que sintió y vivió con la obtención del campeonato mundial de fútbol en Qatar 2022. “Creo que habría cambiado cualquier título para ganar la Copa del Mundo”, resaltó. “Cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera, y más de uno también. En aquel Mundial teníamos un grupo maravilloso de jugadores, un equipo muy unido. Todos compartían el mismo objetivo. Todos conocíamos nuestro papel y lo que esperaban unos de otros ”, agregó.

Paulo Dybala, con la Copa del Mundo conquistada por la Argentina en Qatar 2022 Kirill KUDRYAVTSEV / AFP - AFP

“Cuando Argentina salió a la cancha, 26 jugadores se convirtieron en uno. Fue loco. Había una energía positiva muy poderosa que rara vez he visto en un grupo de jugadores. Para Lionel [Messi], definitivamente fue algo especial. Solo él sabe por dentro lo que ha pasado. Para nosotros ganarlo con él fue una ventaja doble ”, destacó La Joya.

LA NACION