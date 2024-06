La felicidad de Santiago López, la joya de Independiente que se lució con un golazo ante Banfield por la Liga Profesional

Escuchar

Santiago López es el gran talento joven de Independiente. A los 18 años se lució en el triunfo del Rojo ante Banfield, en Avellaneda. Con una gran jugada abrió el marcador cuando apenas se habían disputado dos minutos y lo celebró con euforia. Y después a semejante estreno en la red, la alegría continuó.

“Hace mucho tiempo soñaba con esto y se me pudo dar. La sensación de hacer un gol es lo más lindo que hay. Me emociona porque llegué acá a los 11 años, luché muchísimo por esto, mi familia me acompañó y hoy estamos acá. Independiente me dio todo desde el primer momento en que llegué y me lo va a seguir dando porque tengo para rato. Me quiero quedar un tiempo acá y poder disfrutar lo que me está tocando. Se lo dedico a mi mamá, que es una guerrera” , expresó el delantero, muy emocionado, tras la victoria.

"SE LO DEDICO A MI MAMÁ: ES UNA GUERRERA" emocionado, Santi López habló tras su PRIMER GOL en Independiente.



El habilidoso delantero de 18 años es una de las joyas que más emoción genera entre los fanáticos del Rojo, lo cual también lo convierte en uno de los jugadores con mayor potencial de venta en el equipo. Por lo tanto, el mensaje de López, poco después de anotar su primer gol en la Primera División de Independiente, tiene un impacto muy significativo para todos los seguidores del Rey de Copas, que temían que emigrara pronto.

Con solo 18 años, Santi López ya es un nombre reconocido para el fútbol argentino. Además de lo que hace habitualmente en su equipo, el delantero viene de destacarse en el último Mundial Sub 17, formando un formidable frente de ataque con Claudio Echeverry, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre, de River.

Su brillante actuación en la selección juvenil entusiasmó a los hinchas del Rojo. Sin embargo, una complicada negociación contractual a su regreso puso en riesgo su permanencia. Finalmente, logró renovar y mejorar su contrato hasta 2026, con la intermediación del exentrenador de Independiente, Carlos Tevez.

Santi López ya sacó el remate que se convertirá en su primer gol oficial con la camiseta de Independiente FOTOBAIRES/Jorge Baravalle

Ahora, con su primer gol oficial, López está decidido a seguir progresando en Independiente, aunque las miradas desde las grandes ligas de Europa son inevitables. Consciente de que tienen a una nueva joya, la dirigencia de Independiente le puso una cláusula de 20 millones de euros, algo que dificultará su salida del Libertadores de América.

Una noche soñada

En la sequía deportiva y económica de Independiente, todo atisbo de joya futbolística genera una esperanza grande. Pero la calidad del gol que hizo Santiago López en el partido contra Banfield da lugar a fantasías mayores. La edad, también: el delantero tiene 18 años.

En la reanudación de la Liga Profesional, pausada la semana pasada a raíz de los amistosos de seleccionados nacionales preparatorios para disputar la Copa América y la Eurocopa, el Rojo recibe al Taladro en Avellaneda, en el último compromiso del interinato de Hugo Tocalli en la dirección técnica del local. A fines del primer tiempo, el tanteador es 1-1, pero el partido trasciende más por la obra de arte que hizo el juvenil.

Santiago López es uno de los futbolistas argentinos que se lucieron en el Mundial Sub 17 de Indonesia, parte de un equipo que tuvo a Claudio “Diablito” Echeverri, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre. El chico estuvo en conflicto con la dirigencia a raíz de la firma de su primer contrato, situación en la que medió el reciente entrenador del Rojo Carlos Tevez. A pesar del problema, los hinchas lo acunan entre sus favoritos. Y más cuando hace goles como el de este miércoles.

¡¡INFERNAL GOLAZO DE SANTI LÓPEZ PARA EL 1-0 DEL ROJO ANTE BANFIELD!!



Apenas habían pasado dos minutos cuando Damián Pérez realizó un pelotazo desde el medio de la cancha al área de Banfield, para Joaquín Laso. Alejandro Maciel rechazó a medias con un cabezazo y el balón cayó en el pecho de López. El atacante encaró por un costado, dominó y cuando salió el propio Maciel lo desairó con un gambeta. Ya en el área, apareció Cristian Núñez, pero también el paraguayo fue eludido por el chico. Y cuando a Santiago le quedó espacio para rematar, ejecutó. No bastó que tres defensores salieran a taparlo: el tiro, bajo y fuerte, sorprendió al arquero Facundo Sanguinetti e ingresó por el primer palo.

La gente de Independiente, con mucho respeto en Avellaneda: aplausos para Falcioni, quien volvió al estadio del Rojo pero como DT de Banfield.

Un deleite estético para que Independiente se pusiera 1-0 al frente en su estadio, a la espera de la oficialización de su próximo director técnico, Julio Vaccari. El reemplazante de Carlos Tevez firmará este jueves y tomará el lugar que viene ocupando provisionalmente Tocalli, que se saludó efusivamente con su colega y rival Julio César Falcioni antes del encuentro. Ambos tienen historias en común: compartieron el puesto de arquero y el club colombiano América de Cali y entrenaron a Vélez Sarsfield, Quilmes y el propio Independiente. Por cierto, este miércoles el público rojo recibió respetuosamente, con aplausos, al Emperador, que tuvo tres etapas como DT en Avellaneda.

⭐ Hugo Tocalli | 76 años

⭐ Julio Falcioni | 67 años



🇨🇴 Los dos jugaron en América de Cali

🇦🇷 Los dos dirigieron a Vélez, Quilmes e Independiente



La belleza del golazo de López no valió por dos, claro, y entonces el tanto que consiguió Milton Giménez a los 28 minutos estableció el empate. Que pudo ser victoria parcial para Banfield en la etapa inicial, porque el propio Giménez dispuso de un penal en tiempo adicional, pero Rodrigo Rey lo frustró al atajárselo.

El gol de Milton Giménez para empatar

¡GOL DE BANFIELD! Milton Giménez, pretendido por Racing, marca el 1-1 ante Independiente en Avellaneda.



Intenso fue el período inicial, intenso es el final. Un ejemplo: en el propio comienzo del segundo tiempo ingresaron Alex Luna y Felipe Aguilar, y al minuto fue amonestado el defensor colombiano, y a los dos recibió la tarjeta amarilla Luna. Nicolás Ramírez no es un árbitro laxo, está visto.

El penal de Giménez atajado por Rodrigo Rey

Lejos de amedrentarse, Independiente poco tardó en volver a estar en ventaja. Otra vez un penal, otra vez en ese arco, pero en este caso para el Rojo, y con acierto: a los 7 minutos, Gabriel Ávalos disparó hacia su derecha y la estirada de Sanguinetti no alcanzó. De un posible 1-2 a un 2-1, por la misma vía.

El penal de Gabriel Ávalos para el 2-1

ÁVALOS Y EXPLOSIÓN ROJA: INDEPENDIENTE 2-1 BANFIELD EN LA LIGA PROFESIONAL.



La intensidad en el juego no se redujo, y a los 43 minutos Ramírez expulsó al capitán de Banfield. Aarón Quirós derribó duramente desde atrás a Ávalos, en una acción de juego que no conllevaba ningún riesgo para su equipo, en el medio de la cancha. El delantero paraguayo se recuperó después de estar revolcado durante unos segundos, pero para el defensor del Taladro ya era tarde para arrepentimientos.

La jugada de la expulsión a Aarón Quirós

ROJA DIRECTA para Aarón Quirós.



Y lo era también para que Banfield revirtiera el tanteador: Independiente se impuso por 2 a 1. Festejó en la noche en que se despidió del Tocalli entrenador de la primera división y se alegró por una joya de su joya: el golazo de Santiago López.

LA NACION