La FIFA confirmó la sanción a España por cánticos islamófobos en un amistoso contra Egipto

MADRID.- La FIFA rechazó el recurso presentado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) contra la sanción por los cánticos racistas del público español durante el amistoso ante Egipto del 31 de marzo, según informó este viernes la entidad española. La decisión mantiene un castigo económico y el cierre parcial del estadio para el próximo encuentro amistoso que dispute la selección como local.

La sanción había sido impuesta el 4 de agosto por la Comisión de Disciplina de la FIFA y contempla una multa de US$20.000 y la clausura de al menos el 15% del aforo. La RFEF adelantó que presentará un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), al considerar que la sanción resulta “especialmente severa”.

"Musulmán el que no bote”, coreó parte del público durante el amistoso entre España y Egipto Alex Caparros - Getty Images Europe

Para fundamentar su postura, la federación sostuvo que en otros episodios de “mayor gravedad” no se habían dispuesto restricciones de público. Además, señaló que intervino durante el partido para que cesaran los gritos.

Los hechos ocurrieron en el estadio de Cornellá, ubicado en el área metropolitana de Barcelona, donde parte de los espectadores corearon en distintos momentos del encuentro la frase: “Musulmán el que no bote”. Durante el entretiempo y la segunda parte, la voz del estadio pidió evitar los cánticos ofensivos. Sin embargo, no cesaron. En las pantallas del estadio también se recordó que la legislación para prevenir la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas.

En su pronunciamiento de este viernes, la RFEF remarcó que la conducta “fue detectada por los propios mecanismos de control de la Federación” y recordó los mensajes emitidos para frenar los cánticos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, repudió lo ocurrido Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

El DT español, Luis de la Fuente, condenó lo ocurrido apenas comenzó la conferencia de prensa posterior al encuentro. “Es intolerable”, dijo y agregó: “Los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio. Hay que apartarlos de la sociedad, identificarlos y cuanto más lejos mejor”.

Uno de los hechos que amplificaron la repercusión del episodio fue la reacción de Lamine Yamal, quien es musulmán. Al día siguiente del partido, el futbolista publicó en Instagram una serie de fotografías suyas durante el encuentro, acompañadas por un mensaje de rechazo a los cánticos.

En ese texto, Yamal explicó por qué se había sentido afectado: “Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”.

El jugador aclaró que su cuestionamiento no abarcaba a toda la hinchada y calificó de ignorantes y racistas a quienes utilizaban una religión como motivo de burla. También defendió el respeto por las creencias de cada persona: “El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”. En el cierre de la publicación, agradeció a quienes habían ido a alentar a la selección española.

La ratificación del castigo se conoce meses después de la polémica que rodeó a la selección argentina tras la final del Mundial 2026, que perdió ante España. Según publicó LA NACION, las críticas excedieron el desempeño deportivo y se extendieron a acusaciones de racismo contra el país, en una ola de mensajes hostiles en redes sociales que se intensificó después del encuentro.

Con información de AFP.