Luis Rubiales está acorralado. Cada día, su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) esta más en peligro. Este jueves la FIFA emitió un comunicado en el que anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el dirigente por el incidente que protagonizó durante la consagración de la selección femenina de su país en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, cuando sorprendió con un beso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso. Además, porque pondrá en evaluación sus gestos obscenos desde el palco oficial. Para la casa madre del fútbol mundial no parece haber sido suficiente el pedido de disculpas públicas; por eso la FIFA sopesa que pudo haber violado de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario .

Los medios españoles consideran que la Federación podría “acordar” sancionar al dirigente con una suspensión de dos a seis meses; sin embargo, la intervención de la FIFA podría significar una condena más severa para Rubiales . El Código Ético del máximo organismo mundial considera inhabilitaciones por ‘conductas inapropiadas’ de hasta dos años y de un mínimo de dos años cuando se produzcan casos de “abuso sexual, acoso y explotación” .

Luis Rubiales carga sobre su hombro derecho a Athenea del Castillo Beivide, una de las campeonas mundiales, luego de la obtención del título DAVID GRAY - AFP

FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, fue el organismo que le pidió a la FIFA que investigara todo lo sucedido en torno a Luis Rubiales y que actuara a través de su Código Ético. Entre las medidas generales que recoge dicho Código están el apercibimiento y advertencia, llegando a la prohibición de “ejercer actividades relacionadas con el fútbol”.

En el comunicado además la FIFA publicó: “La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo. La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario ”.

El sorpresivo beso de Luis Rubiales, el presidente de la RFEF, con la jugadora Jenni Hermoso

Esta postura de la FIFA podría dejar definitivamente en jaque a Rubiales, que se aferra al cargo y, según el diario El País, buscará en la asamblea extraordinaria prevista para este viernes encontrar el apoyo entre los 140 integrantes que la componen. El dirigente pretende eludir las presiones del Gobierno nacional para que dé un paso al costado .

Incluso, si el máximo mandatario del fútbol español no renuncia en las próximas horas o si la propia federación no recurre a sus mecanismos para sacarlo del cargo, de acuerdo con lo consignado por El País, el Ejecutivo español tomará medidas. Así lo dejó en claro este jueves el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños. “ El Gobierno espera acontecimientos, pero si no se dan esos acontecimientos y no se producen, el Gobierno va a actuar ”, advirtió el funcionario.

📽️ VÍDEO | Luis Rubiales pide disculpas por su beso a Jenni Hermoso: "Ocurrió sin mala fe por ambas partes" pic.twitter.com/7XGWqt3hBp — El Confidencial (@elconfidencial) August 21, 2023

Las voces en contra de Rubiales se multiplican, tanto que la vicepresidenta Yolanda Díaz arremetió el martes contra el cuestionado directivo. “Esto es un jefe presionando a una trabajadora para que encubra el abuso que ha sufrido. Es gravísimo y denigra al deporte español. Rubiales debe dimitir de inmediato”, escribió Díaz, luego de leer una nota de Relevo, un medio digital deportivo español. En el texto, la periodista Natalia Torrente cuenta al detalle cómo Rubiales intentó influenciar a Hermoso y a su familia, durante el vuelo de regreso desde Oceanía, para que la futbolista apareciera en el video en el que el dirigente pedía disculpas por sus actos.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se toca los genitales mientras celebra el triunfo de España en el Mundial femenino

Este expediente que abrió la FIFA será seguido de cerca por el Gobierno español, que no esperaría que se expida la autoridad máxima del fútbol mundial, sino que actuaría inmediatamente después de la asamblea extraordinaria de este viernes. La postura de Bolaños es contundente respeto al accionar de Rubiales: “ A la sociedad española ya le parece intolerable que haya comportamientos machistas, que se bese a una mujer sin su consentimiento. Se avergüenza cuando se producen los comportamientos que se vieron aquel día ”.

