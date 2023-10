escuchar

El escándalo que puso en jaque a la dirigencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la final del Mundial Femenino se encamina hacia un desenlace con el eventual nombramiento del reemplazo del expresidente Luis Rubiales luego del beso que le dio sin su consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso. Ahora, uno de los nombres que aparece en escena para sustituirlo es Antonio Mateu Lahoz, el polémico árbitro que provocó la furia de Lionel Messi en un partido del Mundial Qatar 2022.

Según el medio español Marca, Lahoz es uno de los principales candidatos que podría designar la Asamblea General, conformada tras las dimisión de Rubiales hace casi dos meses, a partir de un proceso que dará inicio el 1 de enero de 2024 y que terminará por elegir al nuevo presidente en marzo.

Según el mencionado diario de España, en la figura del experimentado exreferí “ confluye el consenso y el visto bueno de los poderes fácticos del fútbol español ”. En ese sentido, contaría con el apoyo de algunos de los principales clubes de ese país, el colectivo de árbitros y hasta de la propia FIFA. Además, se menciona que también tendría el respaldo de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes.

El árbitro Mateu Lahoz hace un gesto durante el partido que disputan Argentina y Países Bajos por los 4tos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail, Lusail, Qatar, el 9 de diciembre de 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

“Esta suma de avales le convierten en gran favorito para ser el sucesor de Rubiales, con quien mantenía serias discrepancias y que por tanto evidenciaría también una ruptura con el pasado reciente”, menciona el sitio de noticias especializado en deportes sobre el exárbitro de 46 años retirado en junio de este año luego de que el Comité de árbitros español decidiera no renovarle el contrato tras 15 años dirigiendo en primera división.

Sin embargo, Lahoz no se ha pronunciado al respecto, aclara la nota, aunque advierte sobre los cambios que ha expresado a lo largo de su trayectoria el letrado y que podría llegar a implementar en caso de asumir la presidencia. “Son conocidas sus intenciones de revisar el modelo arbitral, sus estructuras y su independencia, algo muy del agrado de los clubes”, sostiene.

Qué pasó entre Messi y Lahoz

En diciembre de 2022, Lahoz cobró gran notoriedad luego de dirigir el partido de cuartos de final entre la Argentina y Países Bajos en el Mundial que terminaría coronando a la albiceleste. Aquel encuentro concluyó 2-2 en los 120 minutos y se definió por penales. Se trató de uno de los partidos más calientes de aquella Copa del Mundo, en parte por la mala dirección del letrado.

Mateu Lahoz cobró 40 faltas en el partido entre Países Bajos y la Argentina afp - AFP

Lionel Messi fue el principal crítico de la actuación de Lahoz. Una vez finalizado el encuentro, además de cruzarse con el delantero Wout Weghorst, Messi apuntó contra Lahoz: “Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era“.

Y añadió: “Creo que la FIFA tendría que ver (la designación). Hay muchos detalles dentro de la cancha en los que te das cuenta que te la quieren inclinar”, protestó. A los pocos días la FIFA decidió desplazar a Lahoz del Mundial y este se convirtió en el referí que más amonestaciones repartió en un partido de FIFA. En total amonestó a 14 jugadores. Se contabilizaron 48 infracciones sancionadas en ese partido, 30 de los neerlandeses y 18 de la selección albiceleste.

Meses más tarde, Lahoz dio su versión de los hechos. “Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido. Era un Messi diferente en ese partido”, aseguró. “Al final, es una lástima. Hemos compartido más de 50 partidos. Es una lástima, pero lo digo hoy sin rencor”, sentenció.

