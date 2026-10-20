La FIFA sancionó a tres integrantes de la delegación de Egipto por sus protestas tras la eliminación ante la Argentina

La FIFA sancionó al entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y al delantero Mostafa Zico con tres y cinco partidos de suspensión, respectivamente, por sus críticas al arbitraje tras la eliminación ante la Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. La medida, que también alcanza a Ibrahim Hassan, hermano gemelo del seleccionador e integrante del cuerpo técnico, fue comunicada este lunes por la Federación Egipcia de Fútbol. Lejos de mostrar arrepentimiento, el técnico, de 60 años, respondió con ironía a la decisión: “Es un honor para mí”.

El castigo llega más de tres meses después encuentro disputado el 7 de julio en Atlanta, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni protagonizó una remontada extraordinaria: pasó de 0-2 a 3-2 en los últimos 15 minutos del encuentro. Los egipcios cuestionaron duramente la actuación del árbitro francés François Letexier, a quien responsabilizaron por la eliminación. Durante el partido, al conjunto africano le anularon un gol por una infracción previa y, cuando el marcador estaba 2-2, sus futbolistas reclamaron un penal que no fue sancionado.

El árbitro francés Francois Letexier habla con Mohamed Salah durante el partido entre Argentina y Egipto Erik S. Lesser - FR53108 AP

Hassan fue uno de los principales protagonistas de las protestas. El entrenador realizó gestos contra el árbitro después del tercer gol argentino, convertido por Enzo Fernández, y recibió una tarjeta amarilla. Posteriormente, atribuyó la derrota a los errores arbitrales. Su hermano Ibrahim también expresó su descontento durante el encuentro e incluso hizo un gesto con las manos que simulaba unas esposas.

La reacción más fuerte fue la de Zico, autor del segundo tanto de Egipto, quien acusó a la organización del torneo de favorecer a la selección argentina. “Es una injusticia, clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio ha estado en nuestra contra”, sostuvo el delantero después del partido. Luego fue todavía más lejos: “El Mundial está amañado. Les pido disculpas a los aficionados, porque teníamos ganas de haceros felices. No lo logramos, pero no estaba en nuestras manos, sino en las del árbitro”.

La controversia incluso provocó una intervención de Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, quien defendió la actuación de Letexier y advirtió que las acusaciones de parcialidad podían generar amenazas contra los jueces y sus familias.

El técnico de Egipto Hossam Hassan es amonestado por el árbitro francés Francois Letexier, luego de sus gestos de protesta Erik S. Lesser - FR53108 AP

Tras conocerse las sanciones, Hassan volvió a pronunciarse públicamente. En declaraciones al medio egipcio Yallakora, calificó su suspensión como “un honor para mí” y agregó: “Dejo el asunto en manos de Dios todopoderoso, y veremos qué sucede en el futuro”. Los tres sancionados también recibieron multas económicas por un total estimado de 60.000 dólares.

Por su parte, la Federación Egipcia de Fútbol confirmó que solicitó a la Comisión Disciplinaria de la FIFA los fundamentos detallados de las resoluciones para analizar la situación jurídica y evaluar posibles apelaciones. Las suspensiones podrían dejar a Hossam e Ibrahim Hassan fuera de los próximos compromisos frente a Malaui, por las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, y del primer encuentro de la ventana internacional de marzo. Zico, en tanto, no podría regresar a la selección hasta junio de 2027.