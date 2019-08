Gallardo fue muy autocrítico tras la caída con Talleres: "No funcionamos cómo esperábamos" Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo 25 de agosto de 2019 • 22:30

Hay un tono moderado en el discurso de Marcelo Gallardo, tanto en la voz como en las palabras. No es momento de generar incertidumbre, escenarios negativos o entusiasmo desmedido. El técnico de River, que dejó por un día la elegancia de sus habituales trajes por un camperón bordó de la indumentaria oficial, escucha, piensa y analiza sus respuestas con mucha paciencia ante cada pregunta en la sala de conferencias del Estadio Monumental. Sabe que los próximos días serán cruciales para su equipo y que cada declaración se medirá y analizará con detención, especialmente tras la inesperada derrota 1-0 sobre Talleres.

Pero, dentro de esa moderación, hay una fuerte autocrítica por la inexpresiva actuación de un equipo que nunca encontró el camino para cambiar apatía por rebeldía e intentar pelear por una victoria que durante los 90 minutos estuvo muy lejos de poder concretarse.

"Nos sentimos superados. Hoy muchos jugadores que tuvimos en campo vienen sin dinámica de juego. El equipo venía mostrando una cara diferente, pero muchos que venían sin actividad y eso nos pasó factura. No tuvimos un gran partido, no funcionamos como esperábamos, también producto de la muy buena labor de Talleres, un equipo muy intenso que no nos dejó pensar ni meternos en el partido. Hay que reconocer cuando el rival te supera y hoy nos sentimos superados", comentó Gallardo en la conferencia tras la caída.

"Padecimos el partido contra un equipo muy agresivo, intenso, que no nos dio tiempo y espacio para pensar y crear. No pudimos resolver situaciones ante una presión incómoda de Talleres. Pero hay que digerir rápidamente esta derrota, que no la esperábamos, porque la idea era seguir manteniendo un buen nivel en el juego y en los resultados. Pero cuando el rival te supera y vos no supiste resolver situaciones, se evalúa el partido y las individualidades, pero mañana ya hay cosas muy importantes por delante como para quedarnos en eso. Desde ese lugar, conviene salir rápido, olvidarlo rápidamente porque no fuimos nosotros, y pensar en lo que viene", agregó el Muñeco.

Lo que se viene es más que importante: el jueves buscará sellar la serie de cuartos de final ante Cerro Porteño en Asunción y el domingo tendrá que afrontar el primer superclásico del año ante Boca por la quinta fecha de la Superliga. Antes de los dos duelos decisivos que se jugarán en cuatro días, el técnico de River fue consultado acerca de la discusión que se generó alrededor del arbitraje y la utilización del VAR, tras el triunfo 2-0 sobre el equipo paraguayo en la semana. Pero eligió no opinar sobre el tema.

"Prefiero no hablar de eso. Si yo hablo de lo que siento, en base a lo que se estuvo hablando todo estos días, va a hacer todavía mucho más ruido. Prefiero que hablen, es muy obvio todo... yo me mantengo en silencio y lo único que hago es enfocarme en lo que viene. Ya mucho trabajo tengo para focalizar en las cosas importantes que tenemos por delante", comentó el entrenador millonario, sin explayarse demasiado.

Por otro lado, acerca de la endeble tarea defensiva frente al conjunto cordobés, Gallardo prefirió enmarcarlo dentro de un contexto negativo global: "Es el mismo que hago ofensivamente. Nosotros somos un todo cuando atacamos y cuando defendemos. Las líneas no las separo. Cuando hacemos un buen partido, jugamos bien todos. Cuando hacemos un mal partido, jugamos mal todos".