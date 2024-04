La furia de Pep Guardiola: el DT de Manchester City salió al cruce por las críticas sobre el nivel de Erling Haaland

Escuchar

La crítica fue feroz y Pep Guardiola entendió que debía entrar en escena para defender a su futbolista. El entrenador de Manchester City respaldó a Erling Haaland, que se encuentra en medio de un ola de críticas por no poder anotar en los últimos partidos, y en especial cruzó a Roy Keane, exjugador del Manchester United, que calificó el nivel del delantero noruego como el de “un futbolista de cuarta categoría”.

La temperatura comenzó a subir tras las declaraciones para Sky Sports, en las que Keane afirmó: “ Los niveles de su juego general son muy pobres... Creo que Haaland tiene que mejorar para que sea casi como un jugador de la League Two (cuarta categoría del fútbol profesional inglés) ”. Si bien el noruego sigue al frente en la lista de máximos goleadores en la Premier League, apenas marcó un tanto en los últimos cuatro partidos y eso desató la críticas más duras.

Ante esos cuestionamientos, Guardiola no dudó en responderles a todos aquellos que consideran que Haaland no está a la altura de la competencia: “ No estoy de acuerdo con él [por Roy Keane], en absoluto. Es como si dijera que es entrenador de segunda o tercera división ”. Y lejos de correrse de la controversia, el entrenador español continuó: “ La memoria desaparece rápido... Ellos ya se sintieron heridos cuando fueron criticados por exjugadores ”.

Fiel a su estilo, Guardiola redobló la apuesta y enalteció la figura de Haaland dentro de Manchester City: “ Erling es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar lo que ganamos la temporada anterior. Me sorprende cuando las críticas vienen de exfutbolistas... No soy un tipo que vaya a criticar a mis compañeros cuando me retire ”.

El conductor del City también hizo hincapié en la necesidad de que el equipo mejore en la creación de oportunidades de gol y explicando que la falta de efectividad no es responsabilidad exclusiva de Haaland: “ La razón por la que no creamos muchas oportunidades no es por Erling. Necesitamos más presencia en el último tercio con más gente. Haaland es excepcional ”.

Pep Guardiola y Erling Haaland: una historia de entendimiento y reciprocidad que guía a Manchester City Alastair Grant - AP

Además, Guardiola se tomó unos segundos para valorar el esfuerzo que hace Haaland para acelerar la puesta a punto física que le permitirá su mejor versión: “ Su recuperación no es tan fácil en comparación con otros, por la dimensión de su cuerpo. Necesita un trato especial, pero es consciente. Su entorno, el City, los doctores, todos son conscientes ”.

Este fastidio de Guardiola con Keane no es nuevo, ya que no es la primera vez que el ex futbolista de Manchester United ataca a Haaland. En 2023, después de una victoria de Manchester City ante el United por 3-0, con dos goles del noruego, Keane se molestó con una actitud del delantero del City: “ Fue un bonito cabezazo de Haaland, sí, pero no hace falta hablar de ello en el campo durante cinco minutos. Baja por el túnel de vestuarios y celebra tu victoria con tu jugador allí ”.

