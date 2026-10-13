LA Galaxy vs. Portland Timbers por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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LA Galaxy recibe a Portland Timbers en la jornada 30 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre LA Galaxy y Portland Timbers correspondiente a la jornada 30 de la MLS se disputará este miércoles 14 de octubre a las 23.30 h en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.
El momento de los equipos
LA Galaxy llega a este compromiso con el objetivo de recuperar terreno tras una reciente derrota por 6-2 frente a St. Louis City SC. Por su parte, Portland Timbers arriba al encuentro después de igualar 3-3 ante Sporting Kansas City en su última presentación.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán ajustar sus mecanismos defensivos tras sus recientes marcadores. Mientras que el equipo local intentará aprovechar el apoyo de su público en Carson para revertir su imagen tras el traspié ante St. Louis, la visita llega con la necesidad de encontrar solidez luego de un enfrentamiento de alta producción goleadora contra Sporting Kansas City.
Lo que está en juego
Los tres puntos en disputa resultan fundamentales para ambos elencos en la etapa de definición de la temporada regular, donde cada unidad es vital para mejorar la posición en la tabla de la MLS y consolidar las aspiraciones de clasificación a la postemporada.
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