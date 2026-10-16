LA Galaxy vs. San Diego por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
LA Galaxy recibe a San Diego en la jornada 31 del certamen de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido.
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre LA Galaxy y San Diego, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará este sábado 17 de octubre a las 23.30 h en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.
El momento de los equipos
LA Galaxy llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Portland Timbers en su presentación anterior. Por su parte, San Diego llega al duelo tras igualar 3-3 ante Houston Dynamo FC en un encuentro cargado de goles, buscando recuperar la regularidad en condición de visitante.
Números que anticipan el duelo
El equipo local intentará aprovechar la localía en el Dignity Health Sports Park para consolidar su buen momento futbolístico. Mientras tanto, el conjunto visitante buscará ajustar su sistema defensivo tras el empate reciente para intentar sumar fuera de casa en esta recta final del campeonato.
Lo que está en juego
Para LA Galaxy, sumar de a tres es fundamental para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones y asegurar su lugar en los playoffs. San Diego, en tanto, necesita imperiosamente un buen resultado para escalar ubicaciones y mantenerse en la pelea por la clasificación en esta etapa decisiva de la temporada 2026.
- 1
CR7 y la crisis de su retiro: cuando Jesus y Dios debaten que hacer con Cristiano
- 2
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026
- 3
Marcos Rojo no fue habilitado por Conmebol para jugar en Estudiantes frente a Flamengo
- 4
El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi a Santiago Beltrán en el empate de River con Sarmiento: “¡Salí una vez!”