La historia de Fernández Mercau, de lateral a N° 9, otro valor de las inferiores que San Lorenzo dejó escapar

Nicolás Fernández Mercau pisaba la pelota. En las divisiones menores, en la Ciudad Deportiva, en el Nuevo Gasómetro, en todos lados. Levantaba la cabeza (en realidad, lo sigue haciendo), apoyaba la zurda con picardía sobre la pelota y tac, tac, tac. Para atrás, para adelante. Todo una sorpresa: era lateral izquierdo, habitual número 3, en un San Lorenzo que precisamente no quedó en el recuerdo, en un breve y traumático paso de Mariano Soso.

Un buen defensor, que a veces se excedía con el entretenimiento. Subió a primera en 2021, actuó en 50 partidos, convirtió 2 goles y creó tres asistencias. Rápidamente (las urgencias económicas del Ciclón se sostienen desde otra vida) fue transferido a Elche por 4 millones de euros en septiembre de 2022.

De zurda, con la 7, pero jugando de 9 en Nueva York Ed Mulholland - Getty Images North America

Un año atrás, surgió un serio contrapunto en las oficinas de Avenida de Mayo. El Ciclón había celebrado la venta de Fernández Mercau -se creía que se conservaba el 20% del pase- de Elche al City Group a cambio de 10 millones de dólares, pero rápidamente se supo que esa parte del pase ya había sido vendida en 2024 al representante Christian Bragarnik por 300.000 dólares.

La decisión fue tomada para pagar la mitad del pase de Nicolás Tripicchio, volante que llegó en julio de 2024 de Defensa y Justicia y, además, saldar múltiples inhibiciones. De haber conservado su porcentaje, hubiera recibido unos US$ 2 millones. Nico dejó el lateral, se convirtió en volante, 10, 11 y ahora brilla en la MLS como número 9 (“y medio”), a pesar de que apenas supera el metro 70.

GOOOL de Nicolás Fernández Mercau 🇦🇷.



El argentino anota en los últimos minutos del partido y convierte un golazo.



Es su sexto gol de la temporada. pic.twitter.com/2laU3Wyh7F — MLS Español (@MLSes) April 19, 2026

Rubén Insua, su último entrenador en el Bajo Flores, lo perdió de un día para el otro. “Me enteré hoy a la tarde que había un ofrecimiento y tengo entendido que se llegó a un acuerdo. En estos casos uno siempre tiene que ponerse del lado del jugador porque para él es una posibilidad muy buena, creo que también hay algo relacionado con la renovación de su contrato. Uno tampoco conoce la calidad de vida de su familia y sus necesidades. Hay muchos factores que le escapan al rol que tiene uno como entrenador”, contó en su momento.

La rompió en Nueva York City y está a punto de pasar a Kansas City por unos 25 millones de dólares. Tanto es así, que lo comparan con Lionel Messi, no solo por la zurda y la estatura. Suma 13 goles en 20 partidos, uno menos que Leo y tres menos que Petar Musa, el artillero de FC Dallas. Y también se destacó con cuatro asistencias. Juega, hace goles y cuando recuerda los viejos tiempos, ayuda con la marca.

Se cumple un año del último partido de Fernández Mercau con la camiseta de San Lorenzo pic.twitter.com/12M2eJhL26 — Dale San Lorenzo (@DaleSanLorenzo1) August 28, 2023

Se trata de una transformación asombrosa en un puñado de temporadas. Es otro futbolista.

Diego Monarriz fue su técnico en las divisiones menores y en primera. “Con nosotros en la reserva jugaba de enganche, extremo o volante por izquierda. Después de muchas idas y venidas que tuve con él, hoy si lo cambiás de posición te mata, quiere jugar de atrás para adelante. Y lo hace de una manera como si tuviera 100 partidos en San Lorenzo”, sostuvo en noviembre de 2021. Las vueltas de la vida.

Lógicamente, su clase la aprendió en las canchas de baby fútbol. En la novena, octava y séptima jugaba de enganche, en la sexta pasó a ser volante por izquierda, hasta que terminó como (falso) número 3. Los que lo recuerdan toman nota de algo personal: todos los días era acompañado por su abuelo. Su estreno fue en el primer torneo luego del traumático parate por la pandemia, en la victoria por 4-1 ante Aldosivi, en el estadio José María Minella.

“TODOS SABEMOS QUÉ ARGENTINO HIZO EL MEJOR TIRO LIBRE EL DÍA DE AYER”.



El posteo de New York City, con el golazo de tiro libre de Nicolás Fernández Mercau. 😅🇦🇷pic.twitter.com/tgYS4uBNdN https://t.co/fJwqIL8WkQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 23, 2026

Seis años después, la liga de España fue la plataforma ideal para su crecimiento. “En Elche me cargaban con que me iba a una liga de jubilados”, recuerda, entre risas, en una reciente charla con Marca. “Tengo 26 años y me siento muy bien en todo sentido. Estoy creciendo como jugador y también como persona. Pensé que me iba a costar mucho más, pero estoy creciendo día a día”, sostiene.

Aunque llegó a ser extremo la temporada pasada, una seria lesión de un compañero durante los playoffs de la MLS Cup 2025, lo obligaron a una adaptación. Una suerte de híbrido entre mediapunta creativo y centrodelantero con definición. Pascal Jansen, de nacionalidad neerlandesa e inglesa, su director técnico en la Gran Manzana, lo define con estilo: “Es nuestro 9 y medio”.

Fernández Mercau, con la de San Lorenzo, en en un partido de la Copa Sudamericana en Viña del Mar MARTIN BERNETTI - AFP

“Tocó hacer el rol de jugar de nueve ahí adelante y adaptándome de la mejor manera. La verdad que no era mi puesto, pero con tal de ayudar al equipo... donde me toque”, avisa el dueño de una historia polifuncional.

“Mi sueño siempre fue vestir la camiseta de Argentina y jugar un Mundial. Seguiré trabajando para que algún día llegue esa oportunidad”, advierte el zurdo, que tiene en su pierna hábil dos tatuajes inmortales: Diego Maradona y Lionel Messi.

¡GOOOL de @newyorkcityfc! 🗽🇦🇷



Espectacular remate de Nico Fernández Mercau para poner el 1-0 en el marcador. 🔥 pic.twitter.com/tmGm6OfNIz — MLS Español (@MLSes) July 25, 2026

“Juega en esa posición pero de una manera diferente, le gusta bajar y jugar entre líneas, pero también tiene protagonismo sin balón, ya que es muy inteligente”, lo elogia el DT Jansen. “Nico es la solución perfecta para nosotros. Nos brinda mucha flexibilidad en la posesión y mucha agresividad sin ella”, asume. Aunque ya lo van a extrañar: el pase se va a resolver en los próximos días.

Fernández Mercau, ahora, pisa un poco menos la pelota. Sin embargo, es más atrevido: juega de todo. Y vale US$ 25 millones, toda una declaración.