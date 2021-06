La lista de la selección argentina: los convocados para la Copa América Brasil 2021

Luego de culminada la doble fecha de eliminatorias, el misterio se develó: Conmebol publicó la lista de 28 jugadores de la selección argentina que disputarán la Copa América que, luego de algunas idas y vueltas, finalmente se disputará en Brasil entre el domingo 13 de junio al sábado 10 de julio. La Argentina encabeza el Grupo A junto a Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Lo curioso es que la oficialización partió del sitio web de la confederación y no de la AFA.

El equipo albiceleste que conduce Lionel Scaloni debutará en la competencia el lunes 14 de junio a las 18, ante Chile, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El segundo choque será ante Uruguay, el viernes 18 de junio, en el Mané Garrincha, de Brasilia. En ese mismo estadio jugará la tercera fecha, frente a Paraguay, el lunes 21 de junio a las 21 horas. En la quinta fecha quedará libre y en el último partido se medirá ante Bolivia el 28 de junio a las 21, en el Arena Pantanal, de Cuiabá.

Los 28 convocados de Argentina

Arqueros : Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (Porto) y Juan Musso (Udinese).

: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (Porto) y Juan Musso (Udinese). Defensores : Gonzalo Montiel (River), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuña (Sevilla), Lisandro Martínez (Ajax), Cristian Romero (Atalanta), Nahuel Molina Lucero (Udinese).

: Gonzalo Montiel (River), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuña (Sevilla), Lisandro Martínez (Ajax), Cristian Romero (Atalanta), Nahuel Molina Lucero (Udinese). Mediocampistas : Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Stuttgart), Ángel Di María (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Domínguez (Bologna).

: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Stuttgart), Ángel Di María (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Domínguez (Bologna). Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Lazio), Lucas Alario (Bayer Leverkusen) y Sergio Agüero (Barcelona).

Franco Armani, vestido de selección: al final, irá a la Copa América. AFP

Dos presencias merecen especial consideración. Una es la de Armani, que no jugó los dos últimos partidos porque sus tests de PCR de coronavirus seguían dando positivo. La reglamentación de la Copa permite que un futbolista en esas condiciones, si ya cursó la enfermedad, pueda ser parte del plantel. Eso dato lo devolvió a la lista, de la que parecía afuera hasta ayer. Scaloni, al final, llevará cuatro arqueros a Brasil.

Otro que resalta es Alario. El delantero de Bayer Leverkusen, de Alemania, no iba a ser tenido en cuenta debido a que no pudo recuperarse de una lesión, según el propio Scaloni había comentado. De hecho, había salido del predio de Ezeiza, adonde la AFA había creado una burbuja especial de la que nadie podía salir si no era para jugar, como ocurrió. Sin embargo, su apellido figura en la nómina oficial que publicó Conmebol. Ahora, con un nuevo PCR negativo, podrá reingresar...

Las ausencias

De la lista se desprende quiénes serán desafectados de la concentración que la selección lleva a cabo en el predio de la AFA: son Juan Foyth, José Luis Palomino, Emiliano Buendía, Lucas Ocampos y Julián Alvarez.

Los cinco tienen sus particularidades. Foyth fue titular en el partido ante Chile por las eliminatorias e ingresó en el segundo tiempo frente a Colombia. Quedó marcado por el error que cometió en el gol del empate, luego de entregar mal la pelota y no frenar el impulso goleador de Miguel Borja, en la misma acción. Su ausencia, de todas maneras, llama la atención. Así, el suplente natural de Montiel será Molina, que fue citado por primera vez para esta fecha.

Juan Foyth no será parte de la selección en la Copa América. Fotobaires

Otro apellido pesado que no irá a Brasil es el de Ocampos. El volante de Sevilla, al que Scaloni le dio rodaje, fue titular en el empate ante Chile y salió en el entretiempo. Pero su ausencia en la Copa no figuraba en las especulaciones.

En cambio, la salida de Palomino, Buendía y Álvarez resultan más previsibles. Los tres habían sido citados por primera vez para esta ocasión. Solo el delantero de River tuvo minutos en el campo: entró ante Chile, en Santiago del Estero, en el segundo tiempo.

LA NACION