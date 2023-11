escuchar

Fue un sábado de tensiones, emociones, tristezas y alegrías. Y como generador de todo eso, el fútbol. La última fecha regular de la Copa de la Liga Profesional involucró a cinco clubes, cinco hinchadas, con la amenaza de descenso por la tabla anual, inmediato o a corto plazo. Y hubo varias situaciones llamativas que dieron color a la definición de la segunda caída a la primera Nacional, en la que influyeron cuatro resultados de partidos simultáneos: Vélez 3 vs. Colón 1, Banfield 2 vs. Gimnasia 0, Unión 1 vs. Tigre 0 y Platense 1 vs. Sarmiento 0.

La combinación de tanteadores derivó en las salvaciones de Unión –era el más comprometido–, Vélez y Sarmiento y en un desempate entre Colón y Gimnasia por la continuidad en la categoría máxima, el próximo viernes a las 17 en el estadio de Newell’s, es decir, en Rosario.

Invasión, lágrimas y permanencia

Lo que comenzó con muchísima tensión en el estadio 15 de Abril, de Santa Fe, terminó en una fiesta colosal, con una invasión de cancha y abrazos mezclados con lágrimas. Unión, el que más complicado estaba, dos puntos (43) por detrás de Colón y de Gimnasia (45), ganó y sigue en la elite del fútbol argentino. Su gente lo festejó con mucha emoción.

¡FESTEJO E INVASIÓN DE CAMPO! El 15 de abril fue una LOCURA tras la victoria del Tatengue que le dio la permanencia. pic.twitter.com/6KS1zv1sie — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2023

El gol que implicó una salvación y una condena

Habían transcurrido 38 minutos en el estadio de Unión, donde todo era nervios. Entonces, Kevin Zenón, con un zurdazo espectacular y con cierta complicidad de Santiago Rojas, el arquero de Tigre, abrió el marcador y la tensión contenida derivó en un mar de lágrimas de emoción de los hinchas. Incluso, ese tanto provocaba provisoriamente, además de la permanencia de Unión, el descenso de Colón, que luego se vería beneficiado por la derrota de Gimnasia.

GOL DE UNIÓN QUE SUEÑA CON LA SALVACIÓN ⚽🔴⚪



Kevin Zenon ejecutó un tiro libre que dio en el palo y pegó en la espalda de Santiago Rojas. El Tatengue vence 1-0 a Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ATgvO222IR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Un gol que costó un pasaje al desempate

En el sur del conurbano bonaerense, Yonathan Cabral quiso despejar y terminó marcando en contra el 1-0 para Banfield. Este tanto abrió el grifo y precedió del ingresado Jesús Soraire para el 2-0 definitivo. Gimnasia deberá jugar contra Colón un encuentro de desempate para determinar cuál continuará en la primera A.

¡ARRIBA EL TALADRO! 🟢⚪



Tras un centro de Coronel, la pelota se desvió en Cabral y superó a Durso para el 1 a 0 de Banfield ante Gimnasia. Con este resultado parcial, El Lobo debería jugar un desempate por la permanencia con Colón.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4owrzcQRux — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Caño y amonestación

Sobre el final del primer tiempo en Santa Fe se dio un lujo: Sebastián Prieto recibió y ejecutó un túnel ante Federico Vera. Claro que, cuando la pelota le quedó lejos adelante en la continuidad de la acción, fue a trabar con demasiada vehemencia e imprudencia contra Jerónimo Domina y lo derribó. El mediocampista de Tigre resultó amonestado.

¡Lujo y amarilla! 🎩🟨 Sebastián Prieto tiró un caño y se ganó la amonestación por una dura falta#LPFxTNTSports pic.twitter.com/EjPoTidQp5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Golazo y ¿clasificación? de Platense

Después de eludir el descenso, Platense se enfocó en un desafío mayor: clasificarse para los playoffs de la Copa de la Liga. Con un golazo de chilena de Ronaldo Martínez, venció por 1 a 0 a Sarmiento y cumplió con su parte para llegar al cuarto escalón de la zona B del campeonato, con 20 puntos, pero recién este domingo sabrá qué será de su futuro, ya que Central Córdoba suma 19 y le basta no perder frente a San Lorenzo (se enfrentarán a las 19 en el Nuevo Gasómetro) para desbancarlo.

¡GOLAZO DE CHILENA DE PLATENSE! Ronaldo Martínez metió una acrobacia espectacular y puso el 1-0 del Calamar ante Sarmiento por la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/ZZza8jkx1x — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2023

El particular festejo del gol de chilena

Tras su gran tanto, Ronaldo Martínez celebró con un paso de baile sobre el césped.

Golazo de Platense y A BAILAR con Ronaldo Martínez... ¿Qué puntaje se lleva su pasito? pic.twitter.com/nsEdydPwdE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2023

