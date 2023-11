escuchar

Ya nada sorprende en el universo Lionel Scaloni. Su tarea y la del cuerpo técnico es incansable. No se detienen ni un segundo, por eso en cada convocatoria de la selección nacional aparecen nuevos nombres y apellidos que suelen generar sorpresa entre los fanáticos del conjunto nacional. Para la doble jornada de eliminatorias que comenzará en un puñado de días (el 16 y el 21 se enfrentará con Uruguay y Brasil, respectivamente) tendría pensado citar a Pablo Maffeo, un lateral derecho de 26 años, que juega en Mallorca, nació en Barcelona y que sigue desde hace un buen tiempo.

Scaloni habría estado en contacto con el jugador en las últimas semanas y le trasladó su voluntad de contar con él en el equipo campeón del mundo y Maffeo aceptó la propuesto, según el medio español Relevo. El futbolista que dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en Espanyol, puede jugar con la camiseta celeste y blanca porque su madre, Marisa Becerra, nació Argentina. Su padre, Alfonso, es italiano y solo él nació en España, en Sant Joan Despí (Barcelona).

Pablo Maffeo, el lateral de Mallorca que está siguiendo Scaloni

Maffeo estaría en la lista, pero tanto la AFA como el futbolista del Mallorca se encuentran a la espera de que se resuelva un tema burocrático para poder darle curso a la citación. Tan concreto es el interés de Scaloni por el futbolista que Mallorca ya recibió la notificación que en principio estará en la nómina. La resolución de la documentación de Maffeo para poder jugar con la selección argentina podría llegar en las próximas horas o demorarse un par de semanas.

Maffeo jugó ha jugado en todas las categorías inferiores del fútbol español, desde la Sub 16 hasta la Sub 21, sin embargo nunca tuvo una oportunidad en la selección mayor. El defensor en 2017/18 jugó cuatro partidos con la camiseta de la Sub 21 de España en la clasificación para la Eurocopa de la categoría. Con el nuevo ciclo iniciado por Luis de la Fuente tampoco parece viable que pueda ser llamado, de ahí que el futbolista, que inicialmente tenía en su cabeza esperar a España, terminó por decidirse por la selección argentina.

El debut, de la mano de Pep

Hizo infantiles y divisiones inferiores en Espanyol, y en 2013, con 15 años, debutó en la filial del club catalán. A mitad de ese año fue traspasado a la Sub 18 de Manchester City, pero no logró ser parte del primer equipo, por eso el primer semestre de 2016 jugó en Girona, en la segunda división de España. A los seis meses regresó a Inglaterra y debutó oficialmente en el City, de la mano de Pep Guardiola, en un partido de Champions League ante Steaua Bucarest.

No tuvo continuidad en el City, por eso regresó a Girona, en 2017, ya en la primera división del fútbol español, donde jugó tres años con un préstamo intermedio a Stuttgart. En 2020, pasó a Huesca y desde 2021 es el lateral derecho de Mallorca, donde disputó 83 partidos, con 3 goles y 9 asistencias.

“ La realidad es que lo seguimos desde hace un tiempo y llegado el momento veremos si le quiere sumarse a nuestra selección ”, reconoció Scaloni, en 2022. La realidad es que Maffeo es uno de los tantos futbolistas que está en la carpeta del seleccionador argentino, así como en su momento apareció Alejandro Garnacho, que también nació en España, pero pudo optar por la Argentina porque su madre es cordobesa. Incluso, Luka Romero, que es mexicano, y padre argentinos, fue uno de los primeros en estar bajo el radar de Scaloni y su cuerpo técnico.

Una postal de 2017, Barcelona vs. Girona, Messi vs. Maffeo: ¿serán compañeros de selección?

Una de las anécdotas que marcó parte de la carrera de Maffeo fue su duelo con Lionel Messi, en un partido de La Liga de España, en 2017, cuando Barcelona se enfrentó a Girona. El resultado final fue de 3-0 a favor del conjunto catalán, pero el capitán de la selección argentina jamás se sintió cómodo. Aquel día, Maffeo tenía la orden de no despegarse de Messi ni por un segundo.

Las cámaras tomaron a Maffeo hablando en varias oportunidades, durante el partido, como tratando de explicarle cuál era su misión en ese partido. El rosarino pareció entenderlo, pero el defensor español le contó a su compañero de equipo, Aday Benítez, que Messi le dijo: “Jugar así es una mierda”. Las cámaras después encontraron a los padres de Maffeo, en especial Marisa, su mamá, bromeó con el tema: “ Lo importante era que se hicieran amigos, tuvieron 90 minutos de charlas ”.

Pablo Maffeo y Leo Messi: hay un amigo en mí. #ElDíaDespués pic.twitter.com/50MsGmd6N9 — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) September 26, 2017

Altercado con Vinicius

Su estilo de juego físico muchas veces le ha generado problemas con los delanteros rivales. El caso más resonante fue cuando con Mallorca enfrentó a Real Madrid, en la pasada temporada. Fue entonces cuando por su banda le tocó marcar a Vinicius, un futbolista que nunca pasa inadvertido. Maffeo tuvo cruces con el brasileño que llegaron a la confrontación personal, tanto dentro como fuera del campo de juego. El lateral de Mallorca acusó al delantero merengue de provocarlo: “Yo no tengo nada en su contra, me parece un gran jugador, pero cuando el año pasado te estás jugando lo que te estás jugando y te dice que te vas a ir a Segunda, pues pica... pica dentro, al final somos personas”.

Los cruces con Vinicius -llegó a hacerle gestos de “llorón” en el medio de un partido- no fueron gratis para Maffeo, que hace algunos días denunció hostigamiento en las redes sociales por parte de fanáticos madridistas. Incluso, le dedicó un tuit irónico a su propio club por considerar que no recibió apoyo suficiente ante esta situación. “Gracias @RCD_Mallorca por apoyarme y salir en la defensa de los energúmenos que me insultan”, escribió en X.

Gracias x el apoyo @RCD_Mallorca por apoyarme y salir en la defensa de los energúmenos que me insultan. — Pablo Maffeo (@pablomaffeo) November 3, 2023

