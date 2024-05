El mensaje de Tapia, antes (y más allá) de la Copa América y los Juegos Olímpicos: “Una selección para ocho o diez años”

Escuchar

Con la Copa América y los Juegos Olímpicos como próximo doble desafío para la selección, la conquista de la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 sigue ofreciendo recuerdos y tributos. Mirar hacia atrás y sonreír por los logros obtenidos, aunque sin renunciar al reto de un calendario deportivo al que la Argentina siempre arriba con el cartel de candidato. Las responsabilidades envuelven a los frentes que se abren y que se enseñarán en el campo a las figuras con estrella y a quienes se perfilan para encabezar el recambio generacional. Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), apuntó con el almanaque en la mano y se refirió a la competencia de selecciones de América que tendrá como escenario los Estados Unidos: “Tenemos la obligación, somos los últimos campeones. Tenemos que defenderla y la selección se está preparando para tener una muy buena Copa América y llegar a la final”, señaló el máximo dirigente del fútbol nacional, antes de descubrir El Reloj del Campeón, en una distinguida joyería y relojería en Puerto Madero.

La Copa América será una aventura nómade para la Argentina, que no tendrá un búnker ni un centro de operaciones como en el último mundial de Qatar. Las distancias entre las sedes obligan a ensayar una logística distinta a la que se acostumbra en las competiciones de selecciones: del debut en Atlanta, el 20 de junio, ante Canadá, al traslado a Nueva Jersey, donde cinco días después del estreno se medirá con Chile; el cierre será frente a Perú, el 29 de junio, en Miami, la casa de Lionel Messi. “Hay un enamoramiento muy grande con la selección y la gente. Lo dijimos de la Copa América anterior: estos chicos volvieron a enamorar a la gente y esta selección volvió a ser un plantel familiar, de amigos. El hecho de ganar la Copa del Mundo, la manifestación mundial más grande que se haya visto con seis millones de argentinos y todas las clases sociales festejando en las calles… Sabemos lo que es la selección para la gente y lo que es la gente para la selección: es sin dudas la única alegría grande que tuvimos todos los argentinos en los dos últimos años y de la que nos sentimos identificados. Unió a todos y sin dudas que seguirá uniendo, porque todos queremos lo mismo para nuestra selección. Tenemos al mejor jugador del mundo y esta Copa puede ser otro logro deportivo. Ojalá que el reloj nos acompañe”, manifestó Tapia, que en el primer piso de EVE jewelry & watches descubrió junto a David Tedeschi, managing director de Medio Oriente, África y América Latina de Hublot, que diseñó el modelo Classic Fusion Titanium Dark Blue Ceramic Edition con el que la relojería suiza, que se unió a la selección antes de Qatar 2022, reconoce aquella gesta mundial.

Claudio Chiqui Tapia besa la Copa América en Brasil, en 2021: con la conquista, la Argentina rompió la racha de 28 años sin levantar el trofeo Bruna Prado - AP

“Refleja el logro deportivo que conseguimos. Las dos marcas hicimos un aporte para trabajar juntos. También tiene un poco de cábala, porque lo usaba el Gringo [por el director técnico Leonel Scaloni], lo usaba yo y después lo usaron todos en las conferencias de prensa. Ahora lo vamos a usar en la Copa América y nos va a ir de la misma manera”, dijo sonriente y distendido Tapia, que el martes a la noche estuvo en la sede de Quilmes, el miércoles a la mañana en el entrenamiento de la selección femenina en el predio de la AFA –después de la renuncia de cuatro futbolistas, inconformes que cierto destrato respecto a viáticos y comidas- y por la tarde en Puerto Madero.

También compartió una ronda de mates con Enzo Fernández, que se entrena junto a algunos futbolistas en Ezeiza. “Se vienen cosas importantes: la fecha FIFA con los dos partidos amistosos con Ecuador y Guatemala, después la competencia de la Copa América a partir del 20 de junio y por último un mes después los Juegos Olímpicos”, indicó, quien podría redondear una marca de ensueño en tres años entre la conquista de la Copa América –ganada en Brasil, en 2021-, el Mundial –Qatar 2022- y los JJ.OO., que se desarrollarán en París, desde el 26 de julio.

Siempre es un placer compartir un mate con un campeón del

Mundo !! . Bienvenido Enzo!! ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/ZoVhWxNyID — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 28, 2024

La Argentina tendrá en el Grupo B a Irak, Ucrania y Marruecos como rivales en Francia y todavía es una incógnita quiénes serán los tres futbolistas mayores de 23 años que se sumarán al equipo. Los indicios afirman que Nicolás Otamendi (Benfica) y Julián Álvarez (Manchester City) tendrían el aval de los clubes europeos; el tercero podría ser el arquero Emiliano Dibu Martínez, aunque Aston Villa todavía no se definió.

De concretarse los tres nombres, la Argentina sumaría un total de cinco campeones del mundo en París 2024, porque Thiago Almada (Atlanta United) y Fernández (Chelsea) acompañarían, aunque ellos no ocupan plaza de mayores. “Eso le toca más a Javier [por Mascherano]. El técnico es Javier y se tiene que encargar de los jugadores que él cree que va a convocar, de los tres mayores. Está trabajando mucho el cuerpo técnico de la Sub 23, esperando con ansías que empiece la fecha FIFA, así ellos siguen compitiendo, porque la competencia le va a dar el punto para llegar bien”, relató Tapia. La selección Sub 23 se medirá con Paraguay en una serie de amistosos entre el 3 y el 10 de junio; el equipo guaraní es el último campeón del Preolímpico de la Conmebol.

Claudio Chiqui Tapia y una de las varias visitas a Javier Mascherano, el seleccionador que conducirá a la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 FABIAN MARELLI

“Sería la tercera medalla dorada, la tercera Copa ya la tenemos”, deslizó Chiqui, esperanzado con colgarse como presidente un premio que la Argentina obtuvo en los Juegos de Atenas 2004 y repitió en Beijing 2008. “Sirve para afianzar los proyectos, porque nosotros tenemos un proyecto muy importante, y la gente quizás con los Juegos Olímpicos se dé cuenta del proyecto real que tenemos: una selección para ocho o diez años. Una estará compitiendo en la Copa América, y después, la Sub 23 en los JJ.OO.: ahí se darán cuenta de la cantidad de jugadores que tenemos y que pueden representarnos en competencias de muy alto nivel. Eso es realmente lo que nosotros reflejamos con el proyecto de la AFA”, disparó con entusiasmo Tapia, que se refirió al sentimiento de pertenencia de los jugadores con la camiseta argentina: “La base de esta selección es eso, el sentido de pertenencia, el arraigo. Creo que es lo que demuestra también nuestro proyecto deportivo. Todos los DT’s han pasado por el mejor periodo deportivo de selecciones juveniles, porque estuvieron con [José] Pekerman. Este proyecto que César Luis Menotti acompañó se basa en eso, en el sentido de pertenencia, en fortificar la relación con la gente… Este es un compromiso que nosotros asumimos y queremos seguir por ese camino”.

Nuevos retos, ilusiones que se renuevan y el deseo de seguir sumando títulos y medallas. La Argentina y su hora señalada para la doble competencia en 2024.