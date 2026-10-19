La polémica por el primer gol de River ante Belgrano: qué tuvo en cuenta el árbitro para convalidarlo

La posición adelantada de Tomás Galván desató la polémica en el partido entre River y Belgrano, luego de que el futbolista marcara el primer tanto de su equipo. El árbitro Pablo Dóvalo revisó la acción en campo y decidió convalidar el gol, al considerar que entre el momento en el que el jugador se encontraba adelantado y su intervención en la jugada, dos futbolistas de Belgrano habían tocado la pelota de manera deliberada.

La jugada se produjo a los 47 minutos de partido. Tras un pase atrás de Gonzalo Montiel, Galván remató desde el borde del área y colocó la pelota junto al palo derecho del arco de Belgrano. La definición dio paso a las dudas sobre su posición y las intervenciones de los futbolistas de ambos equipos durante la acción.

¡¡RIVER PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO!! A Galván le quedó la pelota justa y la puso contra un palo para que el Millonario se vaya al descanso 1-0 vs. Belgrano



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Tras el chequeo del VAR, Dóvalo explicó el motivo de su decisión: “Luego de la revisión en campo, observo que dos jugadores de Belgrano juegan la pelota deliberadamente. Decisión final: Gol”.

El VAR ya había intervenido antes del gol. A los 28 minutos del primer tiempo, Dóvalo expulsó a Lisandro López por una supuesta infracción sobre Ángel Correa. Tras revisar las imágenes, el árbitro observó que el defensor no había tocado al delantero, revirtió la tarjeta roja y tampoco concedió la falta.

"DOS JUGADORES DE BELGRANO JUEGAN LA PELOTA DELIBERADAMENTE" La exlpicación de Dóvalo para convalidar el gol de Galván para River vs. Belgrano.



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El defensor central del equipo cordobés volvió a quedar en el centro de una acción discutida a los 16 minutos del segundo tiempo. Después de rechazar la pelota en una disputa con Lucas Beltrán, le tiró un codazo al delantero. Dóvalo sancionó al defensor de Belgrano con una tarjeta amarilla.

A los 45 minutos del segundo tiempo, Correa convirtió lo que parecía el cuarto tanto de River, tras una asistencia de Thiago Almada. Sin embargo, Dóvalo volvió a revisar la acción y detectó una mano de Francisco Ortega en la jugada previa, por lo que anuló el gol.

¡EL VAR ACTUÓ Y DÓVALO REVIRTIÓ SU DECISIÓN! No hubo falta de Licha López sobre Correa, roja anulada y pique para River.



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El equipo de Leonardo Ponzio finalmente se impuso por 3 a 0 en el estadio Kempes de Córdoba. Al tanto que abrió el marcador, de Galván, se sumaron los tantos de Correa y Almada en el segundo tiempo. El delantero amplió la ventaja a los tres minutos, tras un pase de Lucas Beltrán, que había aprovechado una mala salida de Morales.

Almada estableció el resultado definitivo a los 27 minutos del complemento. El mediocampista avanzó desde la izquierda, dejó a dos rivales en el camino y, una vez dentro del área, definió de derecha al segundo palo.

NO SUMA EL DOBLETE DE CORREA: por esta mano de Ortega, fue anulado el curato de River ante Belgrano.



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Por su parte, los arqueros también tuvieron intervenciones importantes. En el primer tiempo, Thiago Cardozo le negó el gol a Correa en dos oportunidades: a los 25 minutos, tras una jugada de Almada por la izquierda, y a los 37, luego de una pelota que Lucas Beltrán recuperó en el área.

Santiago Beltrán, por su parte, sostuvo la ventaja durante el complemento. A los 10 minutos se estiró para atajar un cabezazo de Lisandro López y, dos minutos después, sacó al córner otro remate de cabeza, esta vez de Passerini, que también llevaba destino de arco.

Con la victoria, River llegó a los 20 puntos y quedó quinto en la zona B. En la tabla anual suma 49 unidades y está a cuatro de Rosario Central, el último equipo que ocupa un puesto de clasificación a la próxima Copa Libertadores.