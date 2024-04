La prensa madrileña se rinde ante “el Rey” de la Champions League, pero en Barcelona lamentan la derrota de Guardiola

Escuchar

“El Madrid nunca muere” y “Viva el Rey” son las dos portadas que se destacan en la prensa deportiva madridista, que aprovechó esa primera frase, dicha por el DT italiano Carlo Ancelotti, para resumir el gran triunfo por penales sobre Manchester City en suelo inglés, para avanzar a las semifinales de la Champions League y dejar en el camino al campeón vigente.

La efervescencia copó las páginas de esos medios y llega a niveles estratosféricos. El diario Marca, por ejemplo, pondera que lo ocurrido en el Etihad Stadium fue “un ejercicio de supervivencia como no se recuerda en el equipo blanco” y que a pesar de ser “superado en muchas fases del partido, sometido por un grandísimo, un enorme rival, al final salió vivo”. A la hora de enumerar los motivos destaca tres: “La grandeza del Madrid en la Champions, unos futbolistas muy dotados para ganar duelos y la capacidad de mantenerse siempre de pie”. “No hay explicación posible a lo ocurrido anoche en el Etihad más que la mística que rodea al rey de Europa, capaz de sobrevivir al martilleo constante del campeón”, resumieron.

La portada de Marca, tras la victoria de Real Madrid sobre Manchester City

Las estadísticas exponen las diferencias entre los planteos de cada equipo. Mientras el City buscó de todas las maneras posibles ganarlo en los 90, el Real apostó al histórico catenaccio italiano, país de origen de su DT, Carlo Ancelotti. Los números reflejan eso: fueron 33 remates del equipo de Pep contra 8, 18 crners a 1 en favor de los locales y una posesión digna de dos equipos de diferentes categorías: 67% a 33% para los citizens. Y un dato más: mientras el City dio 846 pases, Real apenas 373.

Seguramente, lo de Andriy Lunin deje aún más en evidencia todo eso: además de atajar dos penales en la definición (a Mateo Kovacic y a Bernardo Silva), el ucraniano hizo hasta once paradas durante el partido, estableciendo un nuevo récord de atajadas para un arquero del Real Madrid para un partido de Champions League.

La portada de As, tras la victoria de Real Madrid sobre Manchester City

“Estoy agotado. Es el primer partido de Champions con el Real Madrid a 120 minutos con esta exigencia”, dijo Lunin tras el partido. “Demostró que está a la altura de ser el arquero del Real Madrid”, afirmó su compañero Federico Valverde, tras el partido en Manchester.

Un gran elogio llegó de Santiago Cañizares, alguien que supo defender la valla del equipo blanco y ahora es comentarista en la señal Movistar+: “Hoy Lunin se coronó. Hoy tuvo una gran noche. Hizo el partido de su vida. Es un portero frío, pero le hemos visto hasta sonreír. Está al nivel de los mejores arqueros de Europa”, añadió.

El festejo de Jude Bellingham

Llegado en 2018 al Real Madrid, Lunin pasó por varias cesiones hasta su regreso definitivo en 2020, cuando empezó su recorrido a la sombra de Courtois. La grave lesión de rodilla del belga al inicio de la temporada parecía abrirle la puerta de la titularidad, cerrada poco después por la llegada de Kepa Arrizabalaga. Una lesión de este último en noviembre le dio margen a Lunin para lucirse, sembrando la duda en Ancelotti que parece haberse decantado ya por el ucraniano, tras un periodo en que alternó a los dos arqueros.

Lunin fue uno de los artífices de la solidez defensiva del Real Madrid, líder del campeonato español, que sólo recibió 20 goles en 31 partidos de Liga, frente a los 29 del Athletic Club, el segundo menos goleado.

Su seguridad bajos los palos el miércoles permitió al Real Madrid, ganador de 14 Champions, alargar su leyenda en el campeonato europeo, antes de afrontar el domingo un nuevo reto en LaLiga en el clásico liguero contra el Barcelona, partido en el que, si gana, el equipo blanco podría dar un golpe casi definitivo en su camino por coronarse.

El resumen del partido

“¡Increíble!”

En Barcelona, la cercanía con Guardiola y la distancia histórica con Real Madrid derivaron en una tendencia en favor del City. Por eso es que los medios catalanes expresaron su tristeza por la eliminación del conjunto celeste. El diario Sport, por ejemplo, eligió abrir con una foto de Pep arrodillado y tomándose la cabeza, bajo el título de “¡Increíble!”

En sintonía a la gran figura del partido, Sport se rinde ante el arquero en sus páginas: “La actuación de Lunin supera cualquier previsión. El ucraniano se ha ganado el puesto tras una dura competencia con Kepa y de tener unas oportunidad después de cuatro temporadas. Una larga espera a la sombra de Courtois, que está acabando como un cuento de los hermanos Grimm. Llegó al Real Madrid con 18 años, dos estuvo cedido en el Leganés, Valladolid y Oviedo, para volver y demostrar que no se equivocaron con su fichaje siete años atrás”.

Al mismo tiempo, ese mismo medio activa las alarmas de cara a su futuro: “El ucraniano se convirtió en uno de los arqueros más en forma de Europa cuando partía de reserva, pero su futuro en el club blanco no está garantizado. Su contrato acaba en 2025 y lleva meses negociando su renovación, aunque todavía no ha firmado. No es ya un tema económico, sino que Lunin quiere tener garantías deportivas cuando regrese el lesionado Courtois”.

La portada de Sport, tras la victoria de Real Madrid sobre Manchester City

En conferencia de prensa, Pep Guardiola felicitó al Real Madrid por la clasificación y habló sobre la forma de perder de su equipo. “Ojalá que hubiésemos ganado, hicimos todo, no me arrepiento de nada. Jugamos de una forma excepcional en todos los ámbitos del juego, pero no pudimos ganar. Defendieron más profundo que en otras temporadas. En fútbol se trata de marcar goles y lo hicieron mejor en la tanda. Por la forma que hemos jugado teníamos que haberlo cerrado (el partido) antes y en los penales pasa lo que pasa. Quiero felicitar al Real Madrid por su capacidad para defender, lo han hecho muy bien y nosotros no hemos podido dar ese último pase. Si la gente se lo ha pasado bien, yo encantado de la vida”.

Acerca del partido en sí, el DT del City resumió: “Hemos jugado muy bien, sacamos un buen resultado en el Bernabeu y no lo hemos podido cerrar aquí, le doy mérito al Real Madrid que ha sido capaz de aguantar y resistir. Nos hemos encontrado con equipos cerrados y siempre encontramos la manera de abrirlos, hoy nos ha faltado un ultimo disparo, un último detalle. Perder así duele. No se puede ganar siempre, hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo ser nosotros, no se qué podríamos haber hecho más. Hemos apretado muy bien, sobre todo en la segunda parte, hemos metido mucha gente en el área, muchos disparos, pero no nos ha alcanzado, hemos hecho todo, pero al final el Real Madrid está en semifinales y nosotros no”.

En Inglaterra, como es habitual en la prensa de ese país, hicieron un juego de palabras para explicitar su tristeza por la eliminación del campeón y nombrar a la vez al vencedor. El suplemento deportivo del diario Star tituló: “Real Pain” (dolor real, un juego de palabras que alude al ganador).

La portada de Star Sport, tras la victoria de Real Madrid sobre Manchester City

“El Madrid nunca muere”

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró feliz con la capacidad de sufrimiento y la entrega defensiva de su equipo para eliminar a Manchester City y avanzar a las semifinales de la Champions League.

“Empezamos bien, nos adelantamos y después nos pusimos atrás, a defender, a sufrir, a sacrificarnos. Estábamos convencidos de que en la tanda nos íbamos a clasificar. Lunin hizo un partido fantástico, estaba convencido. A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que lucha, además de la calidad. Ganar aquí se podía hacer sólo de esta manera”, dijo. A la vez, elogió al City y a su técnico, Peo Guardiola, con quien cruzó unas palabras tras la definición. “Nos felicitó, nos deseó suerte. Guardiola fue un señor como es el Manchester City”, resumió.

Por último, dejó una frase que los medios madridistas enarbolaron como una bandera: “Todo el mundo nos daba por muertos, pero nunca hay que dar al Madrid por muerto. El Madrid nunca muere”.

