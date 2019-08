De Rossi a fondo: Boca, Maradona, Tevez y la pasión del Coliseo a la Bombonera

Daniele De Rossi dio su primera entrevista a la página oficial de Boca Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019 • 19:33

Mientras crecen las expectativas por su debut, Daniele De Rossi brindó su primera entrevista desde que arribó a Boca y lo hizo con el sitio oficial del club xeneize, el mismo día en el que firmó su contrato y fue presentado como nuevo jugador.

"El que me conocía se daba cuenta a primera vista que inevitablemente todos los caminos me llevaban a jugar en Boca. Aún cuando pensaba que podía ir a otros lados, al final siempre era Boca", manifiesta, en una parte del diálogo con la página oficial, el volante italiano, que no se guardó nada y también habló de la primera pregunta que les hacía a los argentinos que conocía, sobre la Bombonera, de la locura de los hinchas en el aeropuerto, y hasta de Maradona.

De Rossi dejó al descubierto sus sueños y llegando a Boca siente que cumplió uno, pero quiere más. "Ganar un gran torneo acá, sería verdaderamente la coronación de una carrera y un sueño increíble", declaró.

La entrevista completa

Otro de los temas que el experimentado volante habló en la entrevista fue sobre Diego Armando Maradona a quien admiraba mucho y sobre quien opinó: "Él nació acá como tantos otros jugadores maravillosos que llenaron este estadio". También se refirió a Carlos Tevez, quien fuera un rival en el pasado, pero hoy, su compañero: "Tengo un gran respeto por él, es un campeón y además un líder, es el símbolo que representa a Boca".

Además dejó un mensaje alentador para el hincha de Boca: "Conocerán a un jugador serio, no puedo prometerles que ganaremos esta copa o la otra, pero prometo dar el 100% porque sólo conozco una manera de jugar al fútbol y para ser un futbolista profesional" cerró.

A la espera de su debut

Si bien no es oficial todo parece indicar que el debut de De Rossi con la camiseta de Boca será el próximo miércoles 13 de agosto cuando el equipo de Gustavo Alfaro dispute los 16os de final de la Copa Argentina enfrentando a Almagro.

Daniele De Rossi arribando a la Bombonera el día que Boca obtuvo su pase a 4os de final frente a Paranaense. Crédito: @Bocajrs

Recordemos que De Rossi ya estuvo presente en La Bombonera viendo a sus compañeros en el 0 a 0 frente a Huracán por la primera fecha de la Superliga y además en el 2 a 0 sobre Athletico Paranaense en los 8os de final de la Copa Libertadores.