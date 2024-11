La Roma de Dybala y Paredes echó al DT y ya suena Roberto Mancini como su reemplazante: ¿esto complica el regreso del 5 a Boca?

La Roma volvió a perder este domingo, ahora ante Bologna por 3-2, y la dirigencia despidió tras el encuentro al entrenador Ivan Juric. El anuncio lo hizo oficial en su página web: “Queremos agradecer a Ivan Juric por su arduo trabajo durante las últimas semanas. Manejó un entorno difícil con la máxima profesionalidad y le estamos agradecidos por ello. Le deseamos todo lo mejor para su futuro. La búsqueda de un nuevo responsable del área técnica ya comenzó y será anunciada en los próximos días”.

El argentino Santiago Castro (25′), Riccardo Orsolini (66′) y el sueco Jesper Karlsson (77′) marcaron para Bologna, mientras que Stephan El Shaarawy (63 y 82′) descontó para Roma, cuya hinchada volvió a despedir con estruendosos silbidos al equipo y en especial al DT croata Ivan Juric. En Roma sí fue titular Matías Soulé (reemplazado a los 11 minutos del segundo tiempo por Eldor Shomurodov.

Matías Soulé intenta desequilibrar para Roma en el partido ante Bologna; el equipo de la capital perdió 3-2, por la Serie A Prensa Roma

Santiago Castro, exdelantero de Vélez, fue una de las figuras del partido. Anotó el 1-0 con una carambola: atacó el segundo palo luego de un córner desde la izquierda que fue peinado en el primer palo; entró de arremetida y quiso definir de derecha, pero no le entró bien y terminó anotando de zurda. Y luego asistió a Riccardo Orsolini para el segundo tanto del conjunto dirigido por Vincenzo Italiano, con un cambio de frente del centro hacia la derecha.

El club “giallorosso” había contratado a Juric luego del despido de Daniele De Rossi en la 4° fecha de la Serie A, una decisión que los hinchas de Roma le cuestionaron a la directiva incesantemente. Roma marcha en el 12° puesto de la Serie A con 13 puntos y, además, se ubica en el vigésimo lugar de la fase de liga de la Europa League con 5 unidades al cabo de 4 jornadas.

Leandro Paredes, con muy pocos minutos en la Roma Alfredo Falcone - LaPresse

Pero la salida de De Rossi ya había generado clima enrarecido en las estructuras del club. La CEO y gerente general, Lina Souloukou, renunció a Roma días después del despido de De Rossi, ya que los hinchas la culpaban por la salida de De Rossi.

Poco tiempo después, algo no andaba bien con el plantel y en especial con Paulo Dybala y Leandro Paredes con Juric. El croata no convocó al delantero para este último encuentro ante Bologna y el mediocampista ingresó faltando diez minutos pero por la lesión de un compañero. Paredes entró en lugar de Kouadio Kone, que salió con una molestia muscular. Pero casi no era tenido en cuenta por el entrenador croata. Estaba en el banco de los suplentes pero no ingresaba.

Y el exInstituto, que también se había quedado afuera de la última convocatoria para el seleccionado argentino, hacía rato que había perdido su cartel de “indiscutido” al menos para el cuerpo técnico del conjunto de la capital romana. No es casualidad de que tanto Dybala como Paredes tenían una gran relación con De Rossi.

El gol y la asistencia de Castro

¿Cómo impacta esta noticia en los argentinos? En Italia afirman que la ausencia de Dybala se debió a una molestia muscular, pero eso no fue confirmado por el club. De todas maneras, vuelven a correr rumores sobre la búsqueda de Paulo de nuevos horizontes, como sucedió en el último mercado de pases. El caso de Paredes es distinto.

Paredes estaba teniendo conversaciones con Juan Román Riquelme y Fernando Gago para ser refuerzo de Boca en enero de 2025. Si bien el mediocampista tiene contrato con la Roma hasta junio del año próximo, su voluntad era jugar y el DT Juric no le estaba dando ni siquiera pocos minutos en el campo. Entonces... Como Paredes siempre dijo que iba a volver a Boca, ahora la puerta se abría más, sobre todo si el Xeneize lograba clasificarse para la Copa Libertadores 2025 y con el boleto ya sacado para disputar el Mundial de Clubes.

El último partido de Ivan Juric como DT de la Roma Fabrizio Corradetti - LiveMedia/IPA

En Italia, las primeras versiones afirman que Roberto Mancini es el principal candidato a reemplazar a Juric. Habrá que ver cómo entran en los planes del futuro DT tanto Dybala como Paredes. Lo que podría complicar el regreso del volante a Boca es, justamente, que Mancini lo tenga entre las prioridades para rearmar el próximo equipo. Otro nombre que se menciona es el de Claudio Ranieri, según consigna un cable de la agencia AP. Y tampoco se descarta volver a contratar a De Rossi, quien todavía tiene contrato con el club.

Fiorentina, con tres goles de Moise Kean, venció por 3-1 al Hellas Verona. Moise Kean abrió el marcador a los 4 minutos y volvió a poner en ventaja a Fiorentina a los 59′, mientras que puso cifras definitivas en el segundo minuto agregado del complemento luego que el alemán Suat Serdar empatara transitoriamente a los 18′ para Hellas Verona. Fiorentina, que alineó al brasileño Dodó y Lucas Beltrán (reemplazado a los 76′), suma ahora 25 puntos como Atalanta y Napoli, que en último turno visitaba al Inter, que acumula 24 unidades como Juventus. Por su parte, Hellas Verona, que incluyó al colombiano Daniel Mosquera a los 65′, quedó con 13 puntos como Roma.

LA NACION