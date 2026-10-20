Lamine Yamal: “De chico quería cosas y tenía deseos, pero no podía cumplirlos; entonces aprendés a aceptar tu vida y valora a tus padres”

Lamine Yamal está llamado a ser el heredero del trono que dejará Lionel Messi. Reúne muchas condiciones, sobre todo personalidad y cierta arrogancia para expresarse y protegerse de sus detractores. Pero ese chico de 19 años que tiene todo, alguna vez, y no hace demasiado tiempo, no tuvo nada y por ello no se encandila con las luces que lo alumbran desde que irrumpió en el fútbol profesional.

Durante el Mundial 2026, cuando todavía no había levantado el trofeo y tenía 18 años, brindó una entrevista a El País de España en la que habló a corazón abierto de su familia, de su papá nacido en Marruecos y de su mamá de Guinea Ecuatorial: “Lo que ha hecho mi madre y mi padre yo no lo podría hacer por otra persona que no sea un hijo. He entendido que ese esfuerzo solo pueden hacerlo los padres. Empezando de que si no tienes dinero es muy difícil hacer que tu hijo juegue al fútbol, es muy difícil que en Reyes le des un regalo y es muy difícil hacer muchas cosas. Y mis padres han conseguido hacer todo eso. Jugué al fútbol y tuve regalos en Reyes. Es algo que nunca podré devolverles.

Lamine Yamal es una de las grandes estrellas que tiene el fútbol mundial con apenas 19 años Teresa Suarez - AP

El joven que actualmente tiene 19 años nació en el barrio de Rocafonda, en Mataró, Barcelona. Desde hace tres, deslumbra con desfachatez cada vez que sale a una cancha de fútbol para jugar con la camiseta de Barcelona o de la selección de España.

Ya fue campeón del mundo y está entre los favoritos a quedarse con el Balón de Oro 2026 que se entregará la próxima semana en Londres, pero nunca levanta los pies de la tierra: “Yo creo que hay dos formas de ver la vida. Está la gente que vive una vida normal y luego pasa al lujo, pero con calma. Y luego estoy yo, que entiendo que hay que disfrutarla. Creo que la gente piensa mucho las cosas: qué pasa si hago esto, qué pasa si conozco a esta persona, qué pasa si esta relación acaba, qué pasa si me compro esto y luego no lo quiero. Yo creo que, cuando sea mayor, todo el dinero que gane no lo voy a gastar. Tengo la capacidad de dejarle a mis hijos y, al mismo tiempo, disfrutar la vida. Porque la vida hay que disfrutarla”.

Todo el dinero que gane no lo voy a gastar. Tengo la capacidad de dejarle a mis hijos y al mismo tiempo, disfrutar la vida” — Lamine Yamal

Para Yamal, “disfrutar la vida” significa simplemente hacer lo que no podia “de pequeño”. “Lo voy a hacer ahora y sin miedo a que a lo mejor sea demasiado. Porque me lo he ganado yo. Yo no tenía nada y todo lo que tengo me lo he ganado jugando al fútbol. No es algo que me hayan regalado ni lo he heredado de nadie. Entonces, creo que tengo el poder de hacer lo que quiera con mi vida. Para mí eso es una ley de vida: lo que tú has conseguido, puedes hacer lo que quieras con ello”.

El futbolista español habla como si no tuviese 19 años. La vida, lo que le presentó la vida, lo hizo madurar más rápido de lo habitual y lo asimiló de una forma muy natural: “Hay cosas que son normales en un niño y otras que no. Yo he tenido que vivir solo antes. He tenido que estar lejos de mis padres. Hay veces que, de pequeño, quieres cosas, tienes deseos, y no puedes cumplirlos. Entonces, aprendes a aceptar que tu vida es así y a valorar todo lo que hacen tus padres”.

“Todos esos procesos -continuó-, ver que mi madre sufría, que intentaba cualquier cosa para hacerme feliz… Todo eso me ha hecho madurar antes y me permite que, con 19 años, pueda entrar en un vestuario de veteranos sin parecer un niño".

Lamine Yamal junto a su madre y su hermano menor en la final de la Copa del Mundo 2026, en la que se coronó campeón con España (Foto: Instagram @lamineyamal)

El fútbol limita a las figuras a llevar un día a día normal, como cualquier vecino. Pero lo que a un jugador promedio le llega a los 20-22 años, a Lamine le tocó a los 13, reveló en la entrevista: “Como cualquier chaval, quería salir a dar una vuelta. Fui a un parque con mis amigos y un niño me reconoció. A partir de ahí empezó todo”.

A veces, eso es un peso para él: “Muchas veces estoy comiendo con mi pareja o con mi madre y me piden una foto. Y yo, que estoy tranquilamente en una terraza, pienso que quizá no es el momento. La gente no sabe lo que es el valor de poder salir a tomar algo o ir al cine tranquilamente. Nosotros no podemos vivir eso”. Además, admitió que “cambiaría muchas cosas” por ser una “persona libre” y que disfruta cuando en países como Estados Unidos puede “ir al centro” porque nadie lo conoce, algo imposible en España y, específicamente, en Barcelona.

Yamal habló también del “ego y la confianza”, algo que lo caracteriza y que los considera “importante” en el mundo en el que se mueve: “Hasta cierto punto es importante ser egocéntrico. No lo veo como algo malo. Pero sobre todo es importante tener mucha confianza en uno mismo. La gente suele confundir la confianza con el egocentrismo. En el mundo en el que estamos, si no estás lleno de confianza, pueden acabar contigo. Y sí que es verdad que es divertido tener un poco de ego. Vas a las ruedas de prensa y te ríes un poco”.

“Me veo mucho mejor de lo que la gente me ve. Sé que el camino es muy largo y que tengo muchas cosas que mejorar. Sé que la gente me ve como que este es mi nivel y ya está. Pero toda esa confianza que yo tengo puedo aprovecharla para muchas cosas. Insisto: me queda mucho camino, mucho que mejorar. Y mucho, mucho, mucho fútbol”.

Me queda mucho camino, mucho que mejorar” — Lamine Yamal

El delantero también habló de sus características y del estilo de futbolista que le gusta: “En los jugadores que van saliendo ahora, el problema que veo es que con cuatro años ya se apuntan a un equipo de fútbol y te dicen todo lo que tenés que hacer. Y cuando yo jugaba en la calle era el que mete dos goles gana y el otro se va afuera. Entonces, tener picardía y disfrutar. Yo echo de menos que la gente disfrute viendo fútbol”.

Y reveló que casi no mira fútbol porque faltan ese tipo de futbolistas: “Yo antes veía mucho fútbol y ahora me cuesta, porque para ver un partido necesito jugadores como Neymar, como Isco, como (Karim) Benzema, como Vinicius, como (Rayan) Cherki… jugadores que te guste verlos".

El abrazo de Lamine Yamal con Lionel Messi, tras la final del Mundial 2026 Yuki Iwamura - AP

Por último, sostuvo que es imposible que juegue hasta los 40 años como Lionel Messi. O en realidad, que podría “jugar”, pero no al nivel que del argentino: “Ese nivel es muy, muy, muy difícil. Y debes tener muchas ganas también. Para mí es el mejor y lo sigue demostrando. Tiene ventaja sobre todos y tiene 39 años”.