Lamine Yamal, sobre el ego: “La gente suele confundir la confianza con el egocentrismo, pero ambas son importantes”

Lamine Yamal deslumbra a todos cada vez que sale a la cancha. Gambetea, hace goles -y golazos-, asiste, tira lujos... Se divierte. Con la inocencia plena de un futbolista que, a pesar de ser una estrella, tiene apenas 19 años, pero que ya ganó más de lo que muchos podrían soñar. Este lunes buscará quedarse con un reconocimiento que, pase lo que pase, de seguir mostrando este nivel, llegará tarde o temprano: el Balón de Oro. Y es uno de los máximos favoritos.

El joven extremo de Barcelona tiene sus argumentos para adjudicárselo. Si bien su actuación individual en el Mundial que ganó con España fue discreta y se despidió de la última Champions League en cuartos de final, su peso en la obtención de LaLiga con su equipo y la consagración con la Furia Roja le permiten ilusionarse. “Es el premio al mejor jugador del año, al diferente, al que disfrutas viendo jugar. Todo el que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos”, declaró él mismo en reiteradas ocasiones.

Lamine Yamal ganó el Mundial 2026 con España y se ilusiona con llevarse el Balón de Oro LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Yo creo que hay dos cosas: el ego y la confianza. Son importantes los dos. Hasta cierto punto es importante ser egocéntrico. No lo veo como algo malo. Pero sobre todo es importante tener mucha confianza en uno mismo. La gente suele confundir la confianza con el egocentrismo. En el mundo en el que estamos, si no estás lleno de confianza, pueden acabar contigo, pero es divertido tener un poco de ego (...) Sé que si digo algo, luego voy a mi casa, me tumbo y me río mientras lo comentan todo el rato. Ese punto me gusta, no me importa”, aseguró en una entrevista con EL PAIS antes de la última Copa del Mundo.

“Si digo que voy a meter seis goles, sé que no los voy a meter. Eso es un problema. Pero si digo que voy a jugar bien, sé que tengo la capacidad. Es conocer tus límites y ya está (...) Me veo mucho mejor de lo que la gente me ve. El camino es muy largo y tengo muchas cosas que mejorar. Sé que la gente me ve como que este es mi nivel y ya está, pero toda la confianza que tengo puedo aprovecharla para muchas cosas. Insisto: me queda mucho camino, mucho que mejorar. Y mucho, mucho, mucho fútbol”, concluyó en ese mano a mano.

Lamine Yamal, tras ganar la Copa del Mundo; el joven extremo español deslumbra a todos con su fútbol JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La gala del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra, a partir de las 17 (horario argentino). El premio individual más prestigioso del planeta fútbol se le entregará a quien sea elegido como el Mejor Jugador de la última temporada según 100 periodistas, uno por cada país integrante del Top 100 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

France Football organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la casa madre del fútbol a nivel internacional. El medio galo reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo. En la ceremonia, además, se premia al máximo goleador entre clubes europeos y selecciones nacionales, a la mejor labor humanitaria y el compromiso social y al club más destacado de la temporada.

El Balón de Oro, sin embargo, acapara todos los flashes. Y Lamine Yamal, a pesar de que Lionel Messi y otras estrellas como Harry Kane, Kylian Mbappé y Rodri también buscan quedarse con el premio, se ilusiona con tomarse revancha de la última gala, en la que quedó segundo en las votaciones por detrás del francés Ousmane Dembélé y por delante del portugués Vitinha, ambos de PSG.