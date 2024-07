Lamine Yamal, tras su golazo en la Eurocopa: su respuesta a Adrien Rabiot y aquella comparación con Lionel Messi

Escuchar

Lamine Yamal tuvo su tarde soñada este martes en Dortmund, donde contribuyó con un golazo de antología para que España pueda darle vuelta el partido a Francia (2-1) y clasificarse a la final de la Eurocopa, donde el domingo enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y Países Bajos. No solo eso. El crack de Barcelona se convirtió en el futbolista más joven en marcar un gol en la máxima cita de selecciones europeas. Con 16 años y 362 días pulverizó la marca anterior, establecida por el suizo Johan Vonlanthen, quien marcó ante Francia en 2004, a los 18 años y 14 días.

“Me pido ganar, ganar y ganar. El objetivo era llegar a mi cumpleaños en Alemania y lo he conseguido”, dijo Yamal, que este sábado cumplirá 17 en la previa de la gran final.

Pero no solo dijo eso este joven que deslumbra y que tiene todo servido para ser la gran estrella del fútbol mundial de los próximos años. Antes del cruce de semifinales, el francés Adrien Rabiot había puesto en duda su calidad, al declarar: “Si quiere jugar una final tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho hasta ahora”, dijo el galo.

Vaya si expuso sus cualidades Lamine. A los 21 minutos, y con Francia 1 a 0 en ventaja y con claras chances de ampliar la ventaja, el chico recibió sobre la derecha, cerca del área, se hamacó y sacó un zurdazo con rosca que superó la volada del arquero Mike Maignan, tocó apenas el poste del ángulo superior izquierdo y terminó en el fondo de la red. Inatajable.

¡¡¡EL NIÑO MARAVILLAAAA!!! ¡¡¡GOLAZO EXTRAORDINARIO DE LAMINE YAMAL PARA EL 1-1 DE ESPAÑA VS. FRANCIA!!!



📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/LetR7mgrPi — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2024

“Cuando metí el gol intenté pensar en el equipo que es lo más importante y no darle importancia a cosas de afuera. Yo siempre digo que el destino pone a cada uno en su lugar y estoy muy feliz por el gol y por el pase a la final”, dijo en clara referencia a lo sucedido con Rabiot aunque sin nombrarlo. Y agregó: “¿Mi celebración? Era para la persona que sabe que es para él. Estoy muy contento por la victoria y por ayudar al equipo, que ha pasado a la final. Al final no hay que darle importancia a nada de eso. He ayudado al equipo”, declaró.

Además, el delantero español utilizó las redes sociales para mandarle otro tiro por elevación al francés. En su instagram subió una imagen de una partida de ajedrez y la siguiente frase, en inglés: “Muévete en silencio y habla solo cuando llegue el momento del jaque mate”.

El posteo de Lamine Yamal, ¿dedicado a Rabiot?

Lo llamativo es que el mensaje inicial de Rabiot terminó siendo distorsionado por los medios, que transformaron un gran elogio del francés a Yamal en una supuesta crítica.

Una vez que creció el asunto, y que incluso el español se mostró disgustado con el asunto, se difundió el video con las declaraciones originales del galo, que valora todo lo extraordinario que es el chico de 16 años.

Damos tanto asquete que, recortándolo a nuestro interés, hemos querido convertir un mensaje admirativo de Rabiot sobre Lamine Yamal en un ataque.



(Vídeo vía @mundodeportivo ). pic.twitter.com/hSvV5ZTU0d — JR Oldan (@JaviHipo) July 9, 2024

¿Balón de oro?

Lo realizado hasta aquí por Lamine Yamal con apenas 16 años y en su primera temporada en el fútbol profesional no deja de sorprender. Es por eso que nos ería descabellado que, en caso de que España se corone campeón de Europa el domingo, el chico sea un fuerte candidato a quedarse con el Balón de Oro, el tradicional trofeo que entrega cada año la revista francesa France Football.

Aquella foto con Messi

La suerte, la casualidad o quizás el destino pusieron a un pequeño Lamine Yamal de apenas cinco meses en brazos de la estrella del barcelonismo, Lionel Messi, hace 17 años. Una foto de carácter solidario para el calendario del diario Sport de 2008 en colaboración con la Fundación del Barça y con UNICEF que ha desatado la locura. “Lamine era muy simpático. Se ganó a Messi en dos sonrisas”, confiesa Joan Monfort, artífice de la fotografía que ha revolucionado las redes casi dos décadas después. Allí presente estaba Oriol Canals, en aquel entonces responsable de marketing del diario deportivo. “Le impresionaba más el bebé que la cámara”, recuerda Canals del tímido Messi, que empezaba a despuntar tras debutar cuatro años atrás con el primer equipo. Un breve recuerdo en el Camp Nou, con un patito de goma que desató sonrisas y un encuentro más que fortuito.

Messi baña a Lamine Yamal como parte de una campaña solidaria en 2007

Finales de 2007. Sport organizaba entonces la segunda edición de un calendario solidario en el que cada mes un jugador azulgrana posaba en la fotografía junto a niños. El medio deportivo escogía, de manera consensuada con el club, jugadores del Barcelona para participar en el proyecto. Entre octubre y noviembre se hacían las fotografías -normalmente un futbolista por día- en el vestuario visitante del Camp Nou. Canals y Monfort preparaban el set, y esperaban a que los jugadores aparecieran. En la primera edición, las prisas dominaron la planificación. “Hacía tiempo que teníamos la idea. Pero el primer calendario se hizo en cinco días. Fue una locura, y además con todas las particularidades de los jugadores”, hace memoria Canals. En aquel entonces, los niños que participaban en las sesiones fotográficas eran conocidos o familiares.

Para la segunda, fue diferente. “La siguiente edición tuvimos más tiempo y le pedimos a UNICEF que nos proporcionase los niños”, recuerda Canals. Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, padres de Lamine y vecinos del barrio de Rocafonda (Mataró), decidieron apuntar a su hijo al sorteo de la iniciativa de la ONG. Quizá fuera la suerte o quizá fuera el destino. Lamine fue uno de los elegidos. Y quizá casualidad fue que apareciese entre los brazos de Leo Messi. Como también que 17 años más tarde el padre del joven futbolista reencontrase las fotos y las publicase en sus redes. La imagen se hizo viral en estos días.

LA NACION