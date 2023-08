escuchar

Esplugas de Llobregat es un municipio español que pertenece a la provincia de Barcelona. Allí viven menos de 50.000 habitantes. Sin embargo, hay un oriundo de ese lugar que se está convirtiendo en el más famoso de todos. Lamine Yamal tiene 16 años y 45 días. Todavía no puede conducir un auto, pero nada le impide manejar un equipo de fútbol profesional. Y eso es precisamente lo que hizo el domingo: en el entretenido 4 a 3 de Barcelona sobre Villarreal, el delantero lideró el triunfo blaugrana y se convirtió en el jugador de ataque que más acciones con pelota dominada protagonizó en el encuentro. En total fueron 60.

Además, mejoró dos marcas de Lionel Messi: se convirtió en el jugador más joven en asistir a un compañero en LaLiga durante el siglo XXI (a Gavi, para el 1 a 0). Hace 9 días se convirtió en el debutante como titular más joven en la historia del Barcelona por partidos oficiales. Y en abril de este año, frente a Betis, reemplazó a Gavi a los 83 minutos y con 15 años y 290 días se convirtió en el futbolista más joven en debutar en el conjunto catalán y el quinto en la historia de La Liga, detrás del argentino Luka Romero (15 años y 219 días), Sansón (15 años y 255 días), Pedro Irastorza (15 años y 288 días) y Óscar Ramón Pellicer (15 años y 289 días).

A ello se le suman otros datos estadísticos del encuentro con Villarreal que exhiben su calidad: el extremo completó 36 de los 40 pases que intentó, fue eficaz en 3 de sus 4 gambetas y se impuso en 6 de los 10 duelos que disputó. A esto hay que sumar una ocasión de gol generada, 3 recuperaciones de balón y 4 remates, dos al arco (uno de ellos dio en el poste y en el rebote Robert Lewandowski marcó el 4-3 definitivo).

Momento icónico: Yamal reemplaza a Gavi y se convierte en el futbolista más joven en debutar en Barcelona por un partido de LaLiga

Nada es casualidad. Lejos de ser algo inesperado, la explosiva aparición de Yamal en este comienzo del torneo español es la consecuencia de un trabajo paciente comenzado en La Masía. Como quien pule un diamante en bruto, la serenidad fue necesaria y fundamental en todo un proceso que aún no se termina.

“Las expectativas son muy grandes, y más porque es lo que se ve. Al final sale de titular no por un capricho de entrenador, sino porque lo vemos capaz de marcar diferencias. Es un jugador distinto, es inteligente, elige bien y lo más importante en el fútbol, la toma de decisión es casi siempre la correcta. Espero que esté muchos años aquí en Barça. Es un futbolista que está para marcar una época”, afirmó con entusiasmo Xavi luego del partido.

Los elogios se encadenan. Luego de actuar como titular por primera vez, ante Cádiz, uno de sus compañeros, el neerlandés Frenkie de Jong, destacó: “Lamine tiene mucho talento. Algo natural que no se puede aprender. Todavía es muy joven, pero tiene talento y si sigue trabajando bien nos puede dar mucho ahora y en el futuro aún más”.

De todas maneras, es ahora cuando aparecen videos de cuando el chico tenía 12 años y deslumbraba en los encuentros de su categoría. En esas imágenes se lo ve pisando la pelota para un lado y para el otro, como si la misma estuviera imantada a sus pies.

“Lamine Yamal tiene doce años y en breve Barcelona tendrá un problema. El delantero del infantil B catalán es el mejor jugador de la cantera y en cada torneo demuestra que su progresión es imparable, pero... ¿podrá retenerlo el Barcelona cuando llegue a los 16 años? Es algo que inquieta en Can Barça”, escribió Diego Picó, enviado especial del diario Marca al Torneo Internacional de LaLiga Promises 2019 que se disputó en Emiratos Árabes a finales de ese año. El periodista quedó eclipsado por lo que advirtió en ese chiquilín zurdo con la camiseta número 10.

La comparación con Leo Messi fue inmediata. Y Picó lo describió sin medias tintas en su crónica del 28 de diciembre de 2019, luego de la primera jornada de un torneo en el que el conjunto catalán finalmente quedaría eliminado en cuartos de final a manos de Sevilla: “Yamal es un futbolista diferente y sobre el campo es un calco de Messi en todas las facetas: regate, combinaciones, definición. De origen marroquí, lleva toda la vida viviendo en Barcelona y tiene un desparpajo y un nivel impropios de su edad. Es imposible no ver a Messi cada vez que recibe la pelota”.

En sintonía, el chico será la gran novedad del listado de convocados que el técnico del seleccionado español Luis de la Fuente dará el viernes próximo para la ventana de partidos en la que el conjunto ibérico se medirá a Georgia (el 8, en Tiflis) y Chipre (el 12, en Granada), ambos válidos por las Eliminatorias rumbo a la Euro 2024. El líder de ese grupo (el A) es Escocia, con puntaje ideal luego de cuatro partidos. España jugó hasta el momento dos, de los que ganó uno y perdió el otro.

Lamine Yamal lucha por un balón con Alfonso Pedraza JAVIER SORIANO - AFP

Yamal ya fue informado personalmente de esta citación, en una reunión que tuvo él y su familia ayer, con Francis Hernández y Vicente Blanco, responsables del seleccionado en la estructura de la Real Federación de Fútbol Español (RFEF).

Más allá de sus aptitudes como futbolista, la movida de España también forma parte de una estrategia de seducción con el chico que ya integró la Sub 15 de la Roja. Ocurre que su padre nació en Marruecos y el seleccionado africano suele acercarse a jóvenes futbolistas con raíces africanas, como es el caso de Lamine. Su madre, en tanto, es oriunda de Guinea Ecuatorial.

Yamal celebra con Gavi luego de asistirlo para marcar el 1 a 0 de Barcelona ante Villarreal JAVIER SORIANO - AFP

Hasta el momento, Yamal dio señales de que su intención es representar al seleccionado del país en el que él nació. Jugó en la Sub 15 (seis partidos y tres goles), en la Sub 16 (4 y 1), en la Sub 17 (10 y 8, y goleador del último campeonato europeo de la categoría, disputado en mayo) y con la Sub 20 (23 minutos ante Alemania, el 25 de octubre de 2022).

La Yamalmanía recién comienza. Quienes lo siguen desde hace años coinciden en que se está ante la presencia de la próxima megaestrella del fútbol mundial. Sólo el tiempo, y lo que haga el propio jugador con su carrera profesional, justificará o no esta efervescencia. Y si Esplugas de Llobregat será tan conocida como Rosario o no.