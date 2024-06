Lanús - River, por las semifinales de la Copa Proyección de la Reserva: el penal que picó Dylan Aquino y la corrida del Pity Rodríguez para el 3-1

Escuchar

Más allá de que el fútbol concentra su máxima atención por estos días en lo que suceda en la Copa América de Estados Unidos y la Eurocopa que se disputa en Alemania, en la Argentina también hay acción, y tiene que ver con la definición de la Copa Proyección 2024, que abarca el torneo de las reservas de los equipos de la Liga Profesional.

En ese sentido, la nota este domingo la dio Lanús, que venció a River por 3-1 en su cancha, por las semifinales de la Copa Proyección, con goles de Dylan Aquino, Maximiliano González y Agustín Rodríguez (había igualado transitoriamente Ruberto, de penal) y que ahora se medirán ante Vélez para determinar quien es el campeón de la categoría.

El Granate había llegado a esta instancia tras finalizar primero en la Zona B, eliminar a San Lorenzo de Almagro en octavos (victoria 4-1 en penales tras igualar 1-1 en tiempo regular) y a Banfield en cuartos (triunfo 2-1). Mientras que el Millonario terminó segundo en la Zona A; en la primera llave de eliminación directa venció a Boca por 1-0 y, a continuación, a Defensa y Justicia por 4-0.

Dylan Aquino está por picar el penal que será el 1-0 de Lanús ante River, por la Copa Proyección de la Reserva 2024 Prensa Lanús

River, que venía de eliminar a Boca en un cotejo disputado en el River Camp de Ezeiza y donde Beltrán se lució desviando un penal, fue dirigido por Marcelo Escudero y formó con Santiago Beltrán; Enzo Aguirre, Leandro Peña, Felipe Álvarez y Lisandro Bajú; Elián Giménez; Santiago Lencina, Lautaro Godoy y Tobías Leiva; Agustín Ruberto e Ian Subiabre.

Lanús, conducido por Rodrigo Acosta (hermano del Laucha) formó con Nicolás Claa; Juan Martín Ginzo, Kevin Cardozo, Luciano Suárez y Alexis González; Mauricio Cardillo, Maximiliano González y Agustín Rodríguez; Banjamín Acosta, Edwin Schulz y Dylan Aquino.

La terna arbitral estuvo compuesta por Agustín Flores (juez principal), Damián Alcaraz, Ezequiel Rabasa (jueces de línea) y Axel Pogge (cuarto árbitro). Y tuvieron dificultades, ya que ambos penales señalados, uno para cada lado en la primera etapa y que finalizaron en gol, no fueron correctamente sancionados. En ambas acciones dio la impresión que no hubo faltas sobre Benjamín Acosta (de Peña Biafore) y Ruberto (del arquero de Lanús, Claa). En la primera acción, el central millonario barre bien abajo y le extirpa la pelota al wing derecho de Lanús; en la segunda acción, el arquero sale a achicar bien y el centrodelantero se tira cuando el 1 hace el movimiento para intentar taparle el balón. Hubo un contacto, pero no pareció suficiente como para derribar al adversario.

Tras esa falta cuestionada, el Granate se puso en ventaja con una gran definición de penal de Dylan Aquino, que picó la pelota a la hora de la verdad. El delantero del granate demostró personalidad y de cara a la tribuna de sus hinchas pinchó el balón cuando al arquero Santiago Beltrán se había jugado hacia su palo derecho. La pelota, tras ser ejecutada con elegancia, ingresó despacito por el medio del arco.

Empató Ruberto, con un penal ejecutado con fuerza y al palo izquierdo del arquero; Claa fue hacia el otro lado. Hasta ahí estaban igualados y se habían jugado 25 minutos de la primera etapa.

El Granate iba a imponer su juego vertical y veloz en el segundo tiempo. Y alcanzó los goles de manera merecida: fue el que más buscó y con mejores precisiones. El 2-1 llegó de pelota parada; tras un córner ejecutado desde la izquierda con derecha y un muy buen cabezazo de David Maximiliano González (volante central granate), que ubicó la pelota junto al palo izquierdo del arquero.

El Pity de Lanús: Rodríguez también lleva la 10, autor del 3-1 del Granate ante River, por las semifinales de la Copa Proyección 2024 Prensa Lanús

Y el 3-1 definitivo, y con todo River volcado en el ataque y presionando alto, llegó a los 21 minutos del segundo tiempo. Nació desde una salida desde el fondo del local muy bien trabajada y resuelta en sus diferentes transiciones. ¿La definición? Esta vez fue otro “Pity” y otro número 10, a diferencia de Gonzalo Martínez -que popularizó el apodo en Huracán y el Millonario-. Se trató de Agustín Pity Rodríguez. El 10 granate, en este caso derecho, aceleró por el carril central en un avance a pura velocidad y cambio de ritmo y, cuando estaba por llegar a la puerta del área, sacó un derechazo cruzado que se metió en el palo derecho de Beltrán.

El festejo emotivo fue de Lanús y ante sus hinchas. Ahora, la final, será ante Vélez que dejó en el camino a Newell’s por 3 a 0, en un escenario a definir.

El festejo de Vélez

Vélez le ganó por 3-0 a Newell’s en el estadio José Amalfitani, por la primera semifinal de la Copa Proyección. Con goles de Maher Mauricio Carrizo en dos oportunidades y Benjamín Bosch, los dirigidos por Marcelo Bravo desplegaron un fútbol de alto vuelo ante los socios e hinchas del Fortín que corearon ilusionados “vamos, vamos los pibes”.

Y fue el primer finalista, ya que el encuentro se jugó antes del disputado en la Fortaleza Granate. Presionó Roldán la salida de la Lepra, Montoro llegó al fondo y tras llegarle el balón a Ramírez, con una gambeta quedó liberado para asistir a Carrizo, quien controló y definió a un palo. Con el 1-0 Vélez se sintió aun más protagonista. Y si bien la visita contó con una chance clara que tapó muy bien Ramil Sauer, la diferencia a favor de los locales debió ser más amplia.

Ya en en la segunda etapa, con la velocidad del ingresado Manuel Fernández comenzaron a abrirse los espacios. En un contraataque letal que Vélez construyó luego de un tiro libre de Newell’s cerca del área, Bautista Ramírez condujo y cedió a Benjamín Bosch, que lanzado en velocidad atacó el área y definió mano a mano con un zurdazo alto.

Maher Carrizo, que tiene 18 años y contrato hasta diciembre de 2026, hace tiempo da que hablar en las inferiores de Vélez. Desde comienzos de 2023, cuando empezó a tener mayor continuidad en la Sexta División con la que luego sería campeón y máximo artillero, sumado a su debut en Reserva con gol incluído el 11 de abril, Carrizo, este santiagueño pícaro y de movimientos sagaces no paró de crecer: vuelta olímpica en Reserva, Mundial Sub 17, Pretemporada con Primera en Uruguay y entrenar diariamente bajo las órdenes de Gustavo Quinteros, según cuenta la página oficial de Vélez. Mientras siga haciendo goles, disfrute y el club lo lleve paso a paso, tiene todo para seguir creciendo.

