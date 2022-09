Banfield - Lanús, por la Liga Profesional: el Ganate festejó en el clásico y rompió varias rachas

¡Al fin, Lanús! Se sacó un gran peso de encima, venció por 2-1 a Banfield como visitante, en un partido de la jornada 20 de la Liga Profesional y quebró varias rachas adversas. Como no podía ser de otra manera, el triunfo fue sufrido, ya que resultó por la mínima diferencia, por más que el equipo de Frank Kudelka fue superior durante los 90 minutos. Para el vencedor los goles fueron marcados por Yonathan Cabral (a los 47 minutos) y Franco Orozco (a los 85 minutos), mientras que descontó Andrés Chávez (a los 89 minutos) para agregarle suspenso al clásico que terminó finalizando a los 54 minutos del segundo tiempo. Andrés Merlos adicionó 9 y Lanús terminó festejando de gran manera.

Lanús logró salir de la última posición en el certamen al sumar 14 unidades, una más que Vélez y Aldosivi, que ahora son los que quedaron en el fondo. Además, cortó la racha de cuatro partidos sin ganar en el torneo (un empate y tres caídas en fila) y cinco sin vencer a su adversario (tres empates y dos derrotas). Por su parte, a Banfield se le quebró una racha de cuatro partidos invicto, con un empate y tres éxitos, incluido el de la Copa Argentina.

No sólo eso: rompió varias rachas. Fue el tercer triunfo en el año, hacía 11 meses que no ganaba como visitante y seis que no le ganaba a su máximo adversario en su estadio. El último había sido en 2016, cuando consiguió el campeonato de la mano de Jorge Almirón: fue un 2-0 con goles de Pablo Mouche y José Sand. Más: no ganaba como visitante desde el 29 de octubre de 2021, cuando superó a Argentinos 1-0 con un gol de Lautaro Acosta.

Banfield y Lanús jugaron un clásico intenso; Julián Palacios lucha por la pelota con Julián Aude Jorge Matías Baravalle - FotoBAIRES

El primer minuto de quiebre fue en el descuento del primer tiempo. Lanús aprovechó y de gran manera una pelota parada: tras un tiro de esquina servido por Luciano Boggio, Yonathan Cabral se anticipó a los defensores adversarios, e impactó la pelota con fulminante cabezazo que dejó sin chances al arquero Facundo Cambeses. La conquista fue muy festejada por el zaguero de la visita al convertir su primer gol con la camiseta de Lanús y nada menos que un clásico.

Como la que definió el ingresado Franco Orozco, a los 40 minutos para aumentar la ventaja, la que fue definitoria para la justa victoria, con un gran derechazo cruzado que se metió junto al palo derecho del arquero.

Lo mejor del partido

Pero Banfield logró descontar y le agregó dramatismo a la definición del clásico: Andrés Chávez lo hizo 3 minutos más tarde, por medio de una espléndida conversión, la primera en su regreso al club, aunque al equipo ya no le quedaron restos para igualar. Merlos había adicionado más minutos y Lanús dejó el corazón para defender la diferencia.

Desde los 21 minutos, Banfield jugaba con diez futbolistas por la expulsión de Aaron Quirós, el lateral izquierdo, por doble amonestación. Una decisión acertada del árbitro Merlos. El mal momento granate y el descuento de Chávez lograron desestabilizar algunos minutos la defensa visitante, pero al final llegó el merecido desahogo.

Yonathan Cabral festeja su gol, de cabeza, fue el 1-0 de Lanús ante Banfield Jorge Matías Baravalle - FotoBAIRES

Ya por la noche, después tanta angustia y reclamos, los hinchas de Lanús se acercaron al estadio para celebrar una victoria con aires de desahogo.

La celebración de la gente de Lanús

#Lanus Una multitud en Cabrero y Guidi tras ganarle a Banfield de visitante pic.twitter.com/EFDWJevmVo — Sergio Krule (@Kruleok) September 19, 2022

En la próxima fecha, Banfield se medirá con Huracán, mientras que Lanús tendrá como rival a San Lorenzo.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.