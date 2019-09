Ruggeri y una anécdota desopilante sobre Maradona Crédito: Captura de TV

Una vez más, Oscar Ruggeri sorprendió con otra anécdota sobre Diego Maradona. El exdefensor y capitán de la selección argentina, habló sobre la llegada de Maradona a Gimnasia y Esgrima La Plata, y durante el programa 90 Minutos por Fox Sports recordó varios momentos en los que lo tuvo como compañero en los mundiales de México-86 e Italia-90.

"Yo estuve 11 años con él, entonces a mí no me sorprende nada, que vaya a un restaurante, rompan los vidrios y se tiren por arriba de las mesas para tocarlo, porque Diego genera todo eso y lo seguirá haciendo toda la vida. Pero me gustó cuando salió a la cancha. Verlo emocionado, feliz porque estaba otra vez dentro de una cancha de fútbol. Eso me puso bien", contó Ruggeri sobre la impresionante recepción que le prodigó la gente de Gimnasia a Maradona en la presentación de Diego como DT del Lobo, el domingo por la tarde.

Ruggeri remarcó: "Es bueno que Diego está ahí dentro otra vez, eso era lo que él quería. Tiene que tener un cuerpo técnico porque encima está operado, no puede caminar, viste el esfuerzo que hacía. Cuando veía que le tiraban la pelota me imaginaba: las ganas que debe de tener de pegarle... Mirá, antes que llegara Diego a Gimnasia, era uno de los candidatos al descenso, ni que los juntes a Guardiola y Klopp lo salvaban, pero éste es posible que lo haga. Porque está más allá de lo táctico, está la motivación de los pibes, de la gente. Estoy seguro que en la cancha había hinchas de varios equipos que lo quieren ver a él. Y la gente lo quiere ver bien. Para Diego, lo único malo era estar metido en la casa como estaba. Claro que los rivales van a estar motivado, todos se van a querer sacar la foto con él. Ahora en todo el mundo van a preguntar cómo salió Gimnasia".

Y contó cómo fue que consiguieron sacarle la Copa del Mundo a Maradona, que la había tenido siempre desde que se la entregaron tras la final contra Alemania: "Terminamos el partido, fuimos a la cancha de entrenamiento, dimos una vuelta solos con la copa y nos dijeron: vayan a armar las valijas. No las podíamos tocar antes, por cábala, porque el que las armaba se tenía que ir. Íbamos a comprar los sombreros méxicanos y no hay forma de llevarlo, compramos tres o cuatro, armamos todo rápido, y nos trajeron en el avión. Pero la copa la tuvo siempre él (Diego). Pensamos: tranquilos, se va a dormir. "Se durmió Diego", se escuchó, y como pudimos se la sacamos. La Copa era de él. Aprovechamos, pum, se la encajamos otra vez y chau".

El Cabezón Ruggeri también recordó con cariño a don Diego, el padre de Maradona, con el que compartió la estadía mundialista en México. "Era un crack. Don Diego era humilde y mirá que era poronga, eh. Era un crack. El tipo se ponía y nos hacía los asados en la concentración con Coco Villafañe (el padre de Claudia) cuando se los pedíamos y después nos servía él. Unos genios. Y no opinaba. Cero opinión. Nunca lo escuché al padre de Diego decir 'hoy jugaron mal' o 'che Diego, hoy la rompiste'. A nosotros nunca nos hablaba de táctica o decir 'ché, por qué no juega aquel', nunca. Saludaba a todos por igual, era uno más del plantel. Iba con nosotros a todos lados".

Y también se acordó de doña Tota, la madre de Maradona: "La mamá era dura, era brava. Te decía de todo. Lo cagaba a pedos a Diego, a Don Diego y a nosotros. 'Jugaron mal, así no se juega', nos decía. Tratábamos de escaparle un poco. Y don Diego nos miraba a nosotros para que lo sacáramos, que lo lleváramos, ja ja. Pero don Diego era uno más en todos los sentidos, lo volvíamos loco y él estaba encantado, se prendía en todas. Un tipo espectacular".