Las confesiones de Brian Fernández: a qué edad comenzó a consumir drogas, el impacto de llegar a la elite y su lucha para salir adelante

Cada palabra permite comprender el infierno que vivió desde siempre y cómo haber cumplido con su deseo de futbolista profesional lo confundió totalmente. Sin equipo desde marzo, Brian Fernández, de 32 años, decidió contar cómo fue su vida y sus problemas con el consumo problemático de sustancias.

Todo resultó complejo en su vida y en su carrera deportiva. Con un talento poco usual, se fue diluyendo entre escándalos y problemas de conducta. Tras un fugaz paso por Fénix, de la segunda división del fútbol de Uruguay, Fernández decidió revelar algunos detalles de lo que le tocó vivir desde pequeño: “Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí [por primera vez]. No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si vos querés consumir, curtite. No está en el otro. Yo armo una línea acá, y vos si querés, tomás. Si no querés, no tomás. O prendo un porro o me tomo una pastilla, nadie te obliga a hacer eso. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”, contó en una entrevista con el canal Sistema Joaco Santos.

El exdelantero de Defensa y Justicia aseguró que su consumo no tuvo influencia en su rendimiento físico y deportivo, pero sí explicó que cuando llegó a Racing en enero de 2015 todo se volvió más complejo de manejar para él: “Estaba compitiendo al más alto nivel, porque estaba jugando en Racing. Estaba en un nivel bueno, venía viviendo días hermosos y se me hizo difícil controlar eso: la plata, autos, la fama. Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasas rebien, pero cuando te das cuenta no es por ahí”.

El comienzo de su consumo

Fernández contó lo que implicó para él haber pasado de Defensa y Justicia a la Academia: “Fueron muchos cambios, pero seguía viviendo en Varela hasta que me fui a Puerto Madero, que ya era otra cosa. Yo quería salir de Varela y vivir allá, después quería irme a Nordelta y lo mismo con Canning. Viví en todos lados y, sin embargo, eso no me sirvió de nada. Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así. Por ahí no era el camino, en realidad me estaba destruyendo”.

Fernández también habló de uno de los momentos más inquietantes de su vida. Ocurrió en 2020, a los pocos días de haber firmado en Colón, cuando fue amenazado con un arma en el barrio El Pozo, de Santa Fe, donde supuestamente quisieron robarle: “Me quisieron robar, tenía un Rolex, joyas, diamantes, aretes, andaba con la Mercedes. Fui a un barrio, quería parar en una plaza y quería… Voy a decir algo muy fuerte. Ese día me tocó estar... no sé cómo decirlo... tenía cosas en mi cintura y ese día yo fui y dije ‘no voy a hacer nada en este barrio, quiero pasar el momento, compartir y si pasa algo, me encierro en el auto, pongo marcha atrás y me voy a mi casa. No voy a hacer ninguna locura. Ni pelearme, ni tirar un tiro, ni agarrarme a puñaladas ni nada de lo que podía llegar a pasar en ese momento’”.

El escalofriante episodio en El Pozo, en Santa Fe

Y agregó: “Tenía conciencia de donde iba y para cuánto me iba a dar, fui como a perder, a propósito, yo quería conocer esa plaza y la conocí mal. Casi me agarran a tiros, ese día andaba yo también con revólver y todo encima, pero decidí no hacer nada porque estaba con una persona que le dije que pase lo que pase, no iba a hacer nada, iba a respetar su barrio, porque a todo barrio donde voy, respeto”.

Más reflexivo y con el deseo de recuperar su vida con una lucha diaria por sus problemas de consumo, Brian Fernández contó cómo busca modificar todo: “Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia. Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida”.