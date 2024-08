Las dos caras de Boca y las decisiones de Diego Martínez, entre ellas la titularidad de Marcos Rojo ante Cruzeiro

Escuchar

La efervescencia del triunfo muchas veces oculta o disimula el ojo crítico, la mirada más allá del resultado favorable que invita a mejorar, a elevar la vara, a buscar la mejor versión posible de un equipo. Diego Martínez lo sabe: Boca aún está lejos de ese techo. Y lo dice a viva voz cada vez que puede. “Estamos tratando de reencontrar el funcionamiento del primer semestre”, reconoció el jueves, tras el 1 a 0 a Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con los titulares. “Estamos lejos, pero nos estamos acercando en el torneo”, valoró este domingo luego del entretenido 3 a 2 sobre San Lorenzo con suplentes.

En esa búsqueda y en esa inconformidad, necesaria y saludable para no relajarse en un fútbol donde no se puede dar ningún tipo de ventajas, hay varios puntos donde el DT sabe que debe trabajar. “Me preocupo por las cosas en las que puedo meter mano como entrenador”, ponderó.

Existen al menos cuatro clavijas que parecen algo flojas en Boca y la alta competencia, y los múltiples torneos donde es protagonista, obliga a ajustarlas lo antes posible.

Otro partido de Boca con fragilidad defensiva

El primero punto a mejorar pasa por el riesgo de recibir tan frecuentemente el primer gol del partido. En lo que va del ciclo Martínez (38 partidos), el Xeneize recibió el primer gol en 16 ocasiones. De ellas, en seis pudo revertir el resultado: Belgrano, San Lorenzo, River, Sportivo Trinidense, Central Córdoba y otra vez el Ciclón, este domingo.

En los otros casos llegó a la igualdad en cuatro (frente a River en el Monumental, con Defensa y Justicia en Florencio Varela, ante Barracas en la Bombonera y contra Independiente Rivadavia en Mendoza). Los otros seis encuentros finalizaron con derrota: Lanús, Unión, Estudiantes, Fortaleza y Atlético Tucumán y Platense.

El hincha valora esa capacidad de reacción, ese cambio de mentalidad. Durante años Boca tuvo la mandíbula de cristal: ante el primer hecho adverso se derrumbaba emocionalmente. Pero caminar por esa cornisa es muy riesgoso, porque incluso pareciera que el equipo precisa ese impacto para sacudirse la modorra y mostrar una versión más cercana a la ideal.

Defensa endeble

Al mismo tiempo sorprende el bajo nivel de Marcos Rojo. Un hombre con su experiencia y jerarquía es necesario para cualquier plantel, por la voz de mando y su ascendencia para el grupo. Sin embargo, el zaguero de 34 años no logra llegar a su mejor nivel en lo físico y, lo más preocupante, cuando se acerca a ese ideal no puede sostenerlo.

Marcos Rojo, en la entrada en calor antes del partido con San Lorenzo

En lo que va del año, Rojo apenas pudo jugar 16 partidos de los 38 que disputó Boca en todas las competencias. Y de ellos solo pudo completar 7. Los números exponen que el hombre surgido en Estudiantes y que supo brillar en Manchester United y la selección argentina no pasa por su mejor momento. Hay veces que su rendimiento como titular no solo lo expone a él sino también al propio DT. E incluso, por momentos, hasta puede perjudicar al equipo, que se contagia de esa sensación se inseguridad general en la última línea xeneize.

Sin ir más lejos, por llegar a destiempo a un cruce sin peligro sobre el costado derecho de la defensa vio la roja ante Platense antes de la media hora, y este domingo frente a San Lorenzo cometió al menos dos errores que provocaron jugadas de riesgo del rival. Es más: de no haber sido por el extraordinario partido de Aaron Alselmino, Boca pudo haberse ido al descanso 0-3. Lo del juvenil ya vendido a Chelsea aparece como una luz de esperanza en la línea de fondo, aunque no podrá jugar ante Cruzeiro.

En la cabeza de Martínez está la alternativa de que Rojo sea titular, pero también incluir una línea de 5 defensores, en la que se agregaría Gary Medel como un líbero. Pero habría más indicios al respecto en la práctica de este martes.

Sobre el costado derecho de la última línea xeneize se erige desde hace meses una figura fundamental: Luis Advíncula. Su presencia no solo entusiasma al público xeneize sino que potencia al equipo con actitud, garra, potencia, presencia física, proyecciones y esa zurda endiablada que en varias ocasiones logró abrir algún cerrojo rival desde afuera del área.

Martinez habla con Advíncula durante el partido de ida ante Cruzeiro en la Bombonera. El peruano es una pieza clave para Boca y no tiene reemplazo

Pero hay un lado negativo de todo lo que aporta al peruano: Boca padece demasiado su ausencia. Cuando el Rayo emigra para jugar con Perú o tiene algún problema físico, Martínez se ve obligado a improvisar con Nicolás Figal en el lateral derecho (otra vez flojo en ese rol ante San Lorenzo) o con Lautaro Di Lollo (otro zaguero central de origen).

Cuando el DT alertó de esto en el inicio del mercado de pases actual, la dirigencia fue contundente: el club no buscará otro lateral derecho (Lucas Blondel se recupera de su rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y recién podría volver a fin de año). Las opciones cuando no esté disponible Advíncula serán los dos jugadores antes mencionados y el juvenil Dylan Gorosito, a quien el Consejo pretende darle rodaje en la Primera.

Por último, algo que resulta llamativo. ¿Por qué Martínez insiste con planteos que no le dieron resultados? Los dos casos más claros son los de ubicar a Tomás Belmonte por la derecha e incluso la decisión de haber retrasado al Changuito Zeballos a la posición de enganche o mediocampista externo, un chico que supo destacarse precisamente por su velocidad, cambio de ritmo y desbordes en la zona de ataque.

Por momentos, Martínez parece autoflagelarse en cada conferencia de prensa post partido

El entrenador incluso reacciona a eso y tiene la muñeca para enderezar, a veces, los rumbos de los partidos a tiempo. De hecho, hasta lo comparte: “Estoy muy contento porque el equipo revirtió una mala imagen del primer tiempo, de la que yo soy el único responsable”, fue uno de sus primeros conceptos tras la victoria ante San Lorenzo.

Seguramente la seguidilla de partidos y la apretada agenda que tienen los equipos como Boca que tienen triple competencia (el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana) obliga a veces al DT a acomodar las fichas como puede, de acuerdo al desgaste de cada uno de los jugadores elegidos. “A los jugadores que llegaron los estamos conociendo durante los partidos”, expone con sinceridad. Pero, quizás, hacer debutar a Ignacio Miramón en un clásico y que quede a la vista que está falto de ritmo es un riesgo que puede influir en el funcionamiento colectivo del equipo.

Al mismo tiempo, hay decisiones que sorprenden y luego no se sostienen para algunas piezas del plantel. Julián Ceballos demostró una buena capacidad de adaptarse a la Primera de Boca, prácticamente debutando en el repechaje contra Independiente del Valle (antes solo había jugado un minuto ante Almirante Brown, por la Copa Argentina). Después de eso disputó 45 minutos ante Instituto en Córdoba, solo 3 minutos frente a Barracas en la Bombonera y no volvió a tener rodaje.

Merentiel lleva 33 goles en 86 partidos con ma camiseta de Boca; de ellos, 15 fueron este año

En las 11 fechas disputadas de la Liga Profesional, Martínez empleó a 36 futbolistas. De ellos, solo Miguel Merentiel dijo presente en todos los partidos. Sergio Romero, Lautaro Blanco y Jabes Saralegui lo siguen con 10. Del resto, solo tres superan los seis partidos jugados (Lautaro Di Lollo y Pol Fernández, con 9, y Advíncula, con 7). Pareciera demasiado poco para consolidar una columna vertebral perdurable en el tiempo sobre la cual edificar el equipo. Aunque es cierto que muchos de los refuerzos le llegaron sobre la marcha, en medio del camino.

Este jueves Boca buscará dar un paso más en la Sudamericana. La visita a Belo Horizonte no parece sencilla luego del apretado 1 a 0 en la Bombonera, donde es verdad que el equipo mereció ganar por una ventaja más amplia. Pero no por la actualidad de Cruzeiro, sino por este presente del equipo azul y oro, que precisa ajustar sus clavijas para exhibir una estructura más confiable.