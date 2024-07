Las gambetas de Thiago Fernández, la ilusión de Vélez para ser protagonista: una ecuación que equilibra la experiencia del ataque

Escuchar

Vélez venció a Platense por 2-0 este jueves, en Vicente López, por la 7° fecha de la Liga Profesional y mostró que tiene plantel y potencialidades colectivas, desde lo que tenía más los refuerzos que sumó, para intentar pelear en los primeros puestos. Entre varios buenos jugadores, se destacó -una vez más- Thiago Fernández.

El Fortín confirmó su buen momento en este certamen, tras el subcampeonato conseguido en la Copa de la Liga, luego de perder la final con Estudiantes por penales 4-3 tras igualar 1-1 en el tiempo regular y suplementario. Vélez cuenta con un equipo equilibrado en el que se destacan el “entendimiento” que tienen en la ofensiva Claudio Aquino (33 años), Francisco Pizzini (30) y Braian Romero (33). En el esquema 4-2-3-1 de Gustavo Quinteros, el único revulsivo joven es Thiago Fernández (20), autor del gol del triunfo y un encarador que no para de tirar gambetas.

“Nos vamos con un gran triunfo de la cancha de Platense. Supimos aguantar en algunos momentos y ser punzantes en otros. ¿Este momento mío? Todos en el club hicimos una gran pretemporada y formamos un grupo competitivo. ¿Para qué estamos? Para seguir sumando puntos y meternos en una copa internacional”, dijo Thiago Fernández luego del partido en declaraciones a ESPN. El delantero convirtió ante Platense y venía de anotarle a Talleres de Córdoba en otra muy buena jugada a pura precisión y velocidad que había involucrado a Aquino y Pizzini, sus socios de ataque. No quiere ir más allá del “partido a partido”, pero sabe que Vélez demostró ser un buen equipo con continuidad.

Thiago Fernández, delantero de Vélez, acelera y deja en el camino a Ignacio Vázquez, defensor de Platense Fotobaires

Thiago Fernández nació el 3 de abril de 2004, mide 1m75 y pesa 68 kilos. Trata de moverse con naturalidad. Arranca por la izquierda para desequilibrar hacia adentro. Como es diestro, arranca a la izquierda de Aquino para encarar y quedar perfilado para rematar más cómodo, aunque también usa el perfil zurdo. Sin ir más lejos, el tanto a Talleres se lo hizo con el perfil supuestamente inhábil.

A pocos días de haber cumplido 19 años, Thiago había extendido el vínculo que firmó con el club por primera vez en 2021, ahora hasta fines de 2025. “Siento mucha alegría. Vélez es el club que me dio todo desde el primer día. Esta firma, renovar con el club me pone muy feliz”, había dicho en ese momento, en abril de 2023, quien comenzó su carrera como enganche y fue dirigido en la reserva por Julio Vaccari, hoy entrenador de Independiente.

Fernández arrancó en la sexta división y desde la coordinación que encabezaba Guillermo Morigi y de común acuerdo con lo charlado con los entrenadores, se decidió que suba a Quinta (donde comenzó su carrera con dos goles en 5 partidos). Enseguida se hizo notar con personalidad y atrevimiento; y finalmente debutó en la Reserva ante Unión, el 3 de septiembre de 2022.

Lo mejor del partido

Un gran contraataque conducido desde el eje por Claudio Aquino destrabó el partido. Fue una acción que nació en la propia área del Fortín, y tras dos toques rápidos, uno de ellos un apoyo corto del propio Thiago Fernández para el 22, la jugada siguió con la habilitación larga de Claudio Aquino del centro hacia la derecha, para que ataque en velocidad Francisco Pizzini, que desbordó y envió el centro atrás que Thiago Fernández remate de primera, cruzado y por lo bajo al segundo palo para la apertura del marcador. Thiago Fernández había arrancado la acción en su propio campo y, según los datos que entregó la transmisión, recorrió 86,5 metros sin la pelota hasta impactar con el derechazo que finalizó en el 1-0.

En el segundo tiempo, Platense creció con los cambios, con los ingresos de Augusto Lotti (por Ronaldo Martínez) y de Mateo Pellegrino (centrodelantero de 1m92 por Franco Zapiola). Y empezaron a llover los centros al área de Marchiori, incluso con laterales centro desde la derecha de Bautista Barros Schelotto, lo que obligó a Quintero a retocar el tablero de Vélez. Ingresó Aaron Quiros, zaguero central y refuerzo llegado desde Banfield, por el enganche Aquino; y Agustín Lagos reemplazó al lateral derecho Tomás Guidara. El visitante pasó a jugar con línea de 5 defensores, con Mammana como líbero, a los costados Patricio Pernicone y Quiros; y en los laterales Agustín Lagos y Elías Gómez, por derecha e izquierda respectivamente.

Gustavo Quinteros, DT de Vélez, está haciendo un muy buen trabajo en el Fortín Fotobaires

No fue el único cambio. El DT Quinteros puso a Michael Santos, exdelantero de Talleres de 31 años que acaba de llegar como refuerzo y disputó su segundo partido en el Fortín, por Braian Romero. Puesto por puesto, nueve por nueve dentro del esquema 5-3-2 que tuvo su paso luego del planteo inicial habitual del entrenador, el mismo que desempeñaba en Colo Colo, un 4-2-3-1 . El ex9 de la “T” tuvo el 2-0 antes de su anotación final, luego de recuperar una pelota con presión alta, pero lo achicó bien en el mano a mano el arquero Juan Pablo Cozzani.

El último intento de la dupla Orsi-Gómez se dio con los ingresos del delantero Ignacio Schor (volvió de su préstamo en Newell’s) y el mediocampista ofensivo Franco Baldassarra. Pero, como nunca, llegaron los centros al área de Marchiori: Schor y Baldassarra por derecha e izquierda respectivamente, bien abiertos, más Lotti y Pellegrino como doble 9.

El festejo de Michael Santos, autor del 2-0 de Vélez ante Platense, por la Fecha 7 Liga Profesional. Futbol Primera División de Argentina. 25/7/2024 Fotobaires

Sin embargo, en el primer minuto de descuento, Michael Santos robó una pelota en la mitad de la cancha y aceleró. Tras una corrida de 3 vs. 1 (lo acompañaron Pizzini y Elías Gómez) amagó con las asistencias para sus costados y metió un derechazo violento para el 2-0 de Vélez.

“Llegué en 2014 a Vélez. Hice los tres años de Infantiles donde también jugué en Liga Metropolitana incluso hasta Octava en Juveniles. Alternaba poco en AFA pero este año el Técnico de la Categoría (Hernán Manrique) me dijo que quería verme bien, por eso no quedaba otra que mentalizarme en dar todo y me puse bien físicamente entrenando todos los días doble turno”, recordaba Thiago Fernández en diálogo con la página oficial del club en 2021. Un talento puro con ADN argentino que le da sus frutos a Vélez. Y que tiene todavía mucho más para seguir creciendo.