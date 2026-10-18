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Las polémicas de Racing-Independiente: las decisiones que tomó Facundo Tello

Hubo varias jugadas discutidas en el duelo que se disputó en el Cilindro

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Barinaga le fue con la plancha a Meza en el inicio del clásico; Tello le mostró la amarilla y la acción no fue revisada en el VAR
Barinaga le fue con la plancha a Meza en el inicio del clásico; Tello le mostró la amarilla y la acción no fue revisada en el VARCaptura TV

Racing e Independiente disputaron una nueva edición del clásico de Avellaneda. Terminó 1 a 1, con los goles de Matías Zaracho para el local, y de Maximiliano Meza, de penal, para el Rojo, en un cotejo por la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

En un partido con mucha tensión y roces físicos, hubo algunas jugadas polémicas. El árbitro Facundo Tello podría haber expulsado a dos futbolistas de la Academia, y acertó en la infracción que derivó en el empate del Rojo. Además, sacó siete amarillas.

La primera jugada controversial fue en los primeros minutos. Se jugaba seis minutos cuando Maximiliano Meza quiso llevarse la pelota por el sector izquierdo hacia el ataque de Independiente y en el cruce, Juan Ignacio Barinaga levantó la pierna diestra y le pegó en el pecho a su rival. El árbitro del partido Facundo Tello le sacó la amarilla, en una situación que pudo haber sido revisada por el VAR.

A los 15, en una ofensiva de la Academia se dio otra jugada con infracción. Ignacio Rodríguez buscó con un centro frontal a Matías Zaracho, que entró al área en cortada. Cuando Rodrigo Rey achicó y se quedó con la pelota, el volante ofensivo le pisó la pierna al arquero de Independiente. Tello le sacó amarilla, y poco después el jugador del equipo local fue justamente el que marcó el 1 a 0 para Racing a los 29 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, la polémica con el mismo futbolista continuó a los 22 segundos de comenzada la segunda parte del clásico. Matías Abaldo, que ingresó en esa parte del duelo por Luciano Cabral, trasladaba la pelota y el mediocampista del equipo local le entró fuerte de atrás al atacante. El árbitro decidió no sacarle la segunda amarilla al autor del primer tanto del partido, algo que hubiera sido acertado.

La última polémica del clásico de Avellaneda fue en la jugada que terminó en penal para Independiente. Rodrigo Rey salió desde el arco, Chimy Ávlia ganó de cabeza y Maximiliano Meza le ganó en velocidad a Gonzalo Escudero, y cuando el futbolista de Independiente la quiso tocar por arriba de Cambeses, el defensor del local le pegó en el pie a su rival. Tello no dudó, cobró penal y amonestó a Escudero. Luego, Meza estableció el 1 a 1 de penal.

El clásico tuvo siete amonestados con la particularidad de que cinco de los que vieron la amarilla fueron de Racing: Barinaga, Mateo Martínez, Escudero, Zaracho y Leonel Pérez. En Independiente Iván Morales y Leonardo Godoy, que jugaron los últimos 15 minutos.

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