Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: cómo están Boca y River a tres fechas del final

Si bien el torneo Clausura es un objetivo para los equipos de la Liga Profesional, el formato que impuso AFA desde 2024, con dos zonas que definen al campeón a través de los posteriores playoffs, no se lleva la primera mirada a tres jornadas del final de la etapa regular de 16 fechas. Se busca el mejor lugar, por supuesto, en pos de ser local en las llaves eliminatorias, pero la Tabla Anual se transformó en la obsesión de todos. De ser importante solo para la clasificación a las competiciones internacionales, el título (polémico) cedido a Rosario Central en 2025, en reconocimiento a sumar más puntos que el resto entre los dos torneos del año, cambió las reglas y los clubes van a fondo por ser el nuevo “Campeón de Liga”. Tanto, que en la 13ra fecha -finaliza este lunes- el liderazgo cambió de manos tras ocho meses.

Porque Independiente Rivadavia soltó el primer puesto tras exactos 189 días. El empate in extremis de Tigre en Mendoza (2-2) fue un baldazo de agua helada para el local, que dejó tantos puntos en el camino durante las últimas tres jornadas que les permitió a Boca y Argentinos superarlo con 54 unidades, posicionándose uno por encima de la Lepra mendocina. Aunque los goles cuentan y el Xeneize hoy se estaría quedando con el título por los nueve tantos de ventaja que lleva sobre el Bicho. Incluso, el Canalla (53) ganó un partidazo en Tucumán ante Atlético y se ilusiona con ser bicampeón anual: igualó la línea de la Lepra mendocina, pero la diferencia de goles le juega a su favor para ser tercero (+13 contra +10).

Lo mejor del triunfo de River

Y hay nueve equipos separados por seis puntos, desde las 54 unidades de Boca y Argentinos a las 48 que poseen Belgrano y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Matemáticamente son 11 los equipos que mantienen las chances de coronarse a través de esta manera, más allá de que en las tres fechas restantes ocurrirán cruces entre los animadores que apagarán oportunidades reales. Vélez (52) le ganó sobre la hora a Gimnasia, de Mendoza, y se mantiene quinto. Instituto venció a Defensa y Justicia en un duelo importante por la punta de la zona A y sus 50 puntos lo ponen sexto. River (49) sostiene la ilusión porque le ganó un duelo clave a Belgrano (48) en el cierre de este domingo que le permitió superarlo en el séptimo puesto. Gimnasia comparte puntaje con el Pirata, pero los ocho goles de distancia lo ubican noveno. Lanús (47) y Estudiantes (45) cierran la lista.

Racing vs Independiente Foto: FOTOBAIRES Fecha 13 Torneo Clausura Liga Profesional. FACUNDO MORALES

En lo que respecta a las zonas A y B, de cara a la definición de los futuros cruces de octavos de final que ya empiezan a proyectarse, este fin de semana tuvo su primer clasificado: Instituto consiguió en Florencio Varela un triunfo que lo acerca a ser el mejor equipo del primero de esos grupos, ya que, con 29 puntos, le sacó una distancia de cinco unidades a Boca, Defensa y Vélez, sus inmediatos perseguidores.

La victoria que logró el Millonario esta noche en el Mario Alberto Kempes fue un alivio, en medio de las dudas sobre la dirección técnica interina de Leonardo Ponzio luego de la igualdad con Sarmiento (1-1) correspondiente al encuentro que adeudaba. Sin embargo, le sobró autoridad para imponerse ante Belgrano por 3-0 con los goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada. Alcanzó los 20 puntos y, desde el quinto puesto, sigue escalando en la zona B que lideran Rosario Central y Argentinos, ambos con 25.

El festejo de Tomás Galván para el 1-0 de River ante Belgrano Mario Sar

Feo clima en el Cilindro de Avellaneda tras el clásico que Racing igualó con Independiente por 1-1. Su público pidió “que se vayan todos” e insultó a su presidente Diego Milito tras un punto que no lo sacó del puesto 13 de la zona B, dejándolo al borde de no clasificar a los playoffs. Porque Independiente Rivadavia y Huracán, octavo y séptimo, respectivamente, se ubican a siete unidades de distancia con nueve por jugarse. Con el agregado de que el próximo fin de semana debe visitar a River en el Monumental.

La igualdad en el clásico

También este domingo, San Lorenzo se regaló un desahogo que lo puede sacar adelante. Arrancó mal su visita a Estudiantes, que cuidó a varios titulares debido a la revancha de semifinales de la Copa Libertadores que debe disputar ante Flamengo, el jueves, en el estadio Maracanã. El penal convertido tempranamente por Edwin Cetré no le impidió la recuperación para el 2-1. Los goles de Guzmán Corujo y el de Facundo Gulli en la última jugada del partido, le permitieron alcanzar los 17 puntos, los mismos que contabiliza Newell’s (juega este lunes frente a Central Córdoba) desde el octavo lugar de la zona A. La lucha por meterse en la Copa Sudamericana mediante la Tabla Anual es una utopía en la que no gasta energías.

Boca viajó más relajado (y contento) hacia Río de Janeiro a jugar el martes la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama. El viernes venció por 2-1 a Talleres en la Bombonera, triunfo que lo terminó colocando en el segundo puesto por los 24 puntos que acumula en la zona A, aunque la fiesta se terminó cerrando el sábado con el tropiezo de Independiente Rivadavia, que le permitió ubicarse en lo alto de la Tabla Anual con 54 puntos.

Con el superclásico en el horizonte, a disputarse el 1 de noviembre en la Bombonera por la 15ta fecha, todo es motivación para el equipo de Rodolfo Arruabarrena: aspira a quedarse con todo lo correspondiente al ámbito local y en las próximas horas conseguir el boleto a la final internacional.

En lo que respecta al descenso, Estudiantes, de Río Cuarto , jugó su primer encuentro tras haber perdido la categoría el fin de semana pasado, pero se regaló su tercera victoria del año. Justamente ante Aldosivi, que debía aprovechar la relajación de su rival e imponerse en Córdoba para tomar algo de aire desde el penúltimo lugar de la Tabla Anual (los riocuartenses son colistas, pero liberan el cupo). Sin embargo, se le escapó el éxito en los minutos 40 y 42 del segundo tiempo y, si Deportivo Riestra se impone a Unión este lunes, lo condenará por la eventual distancia de nueve puntos.

Tablas del torneo Clausura

Tabla anual