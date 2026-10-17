Lautaro Blanco: defiende como 3 y ataca como 10, hizo hacer diez goles y es el jugador fetiche del Vasco

Los laterales siempre fueron importantes en los equipos, aunque en los últimos años lograron potenciar su influencia en un fútbol que cada vez exige más cumplir con ambas facetas del juego: atacar y defender. Boca, después de mucho tiempo, parece haber encontrado a su pareja en las bandas, aunque el que se muestra consolidado hace tiempo es Lautaro Blanco, que en el renovado equipo de Rodolfo Arruabarrena se transformó en un futbolista capaz de defender como 3 y atacar como 10: no sólo termina siendo decisivo con participaciones ofensivas y cerca de su área, sino que además ganó presencia dentro del grupo, siendo uno de los capitanes, detrás de Paredes y Merentiel.

En el partido con Talleres de este viernes juntó ambas facetas en los dos goles: en el primero, él terminó recuperando con una presión alta sobre Baroni y luego -desde una posición de enganche- asistió con su pierna menos hábil para la definición cruzada de Merentiel. En el 2-1 volvió a recuperar presionando alto y con tenacidad como si fuera un mediocampista interior y de allí -luego de otra presencia ganada por Ascacibar en un duelo individual- nació la corrida y definición de Leonel Flores.

La asistencia de Blanco a Merentiel vs. Talleres

Con la que le aportó a Merentiel llegó a la 10° asistencia en el año, la número 22 desde que llegó a Boca. En el 2026 se destacó en ese rubro ante Universidad Católica, Barcelona de Guayaquil (por duplicado), Huracán, Sarmiento, Estudiantes LP, San Lorenzo, Racing e Instituto. Por ejemplo: la que le aportó a Merentiel en Córdoba ante la Gloria fue parecida (desde la posición) a la que le dio ante la “T”, nuevamente en posición de 10 pero en ese caso fue con zurda para el “ataque al espacio” de quien se desempeñaba como centrodelantero. Pero más allá de la estadística puntual, una de sus virtudes es que no depende de una sola herramienta para ser punzante. Puede sorprender y ser desequilibrante yendo por la banda o progresando por dentro.

Ante la Academia, por la Copa Argentina, Blanco asistió a Valencia de pelota parada, con una ejecución de un córner abierto desde la izquierda. Es el segundo encargado de los balones detenidos detrás de Paredes. Ante el Ciclón, arrancó abierto por la izquierda, le tiró un caño a Juan Pablo Álvarez para meterse en diagonal y le dio un pase gol a Merentiel con un centro rasante que cayó entre el primer palo y el punto penal. En el gol de Ascacibar ante Estudiantes, finalizó con otro centro rasante al primer palo. En el arranque del año, ante Barcelona SC, su primera asistencia la metió con un centro alto desde lejos para el cabezazo de Di Lollo en el punto penal. Y la segunda ante el mismo adversario fue como si fuera un viejo wing izquierdo: desbordando pegado a la línea de cal, llegando hasta el fondo y mandando un envío pinchado para el golpe de cabeza de Ascacibar.

El mapa de calor de Lautaro Blanco ante Talleres: dónde tomó más veces contacto con la pelota Opta Stats Perform

“Siempre se caracterizó por desbordar, por tirar centros. Quizás ahora los tira más para adentro y es más fácil buscar mayor precisión. Está haciendo un gran trabajo, desborda muchas veces y en otras progresa por adentro”, lo elogia Arruabarrena, que como viejo conocedor del puesto sabe que un número 3 primero tiene que defender y luego atacar. Sólo tomando como referencia sus estadísticas ante Talleres, tocó 89 pelotas, dio 53 pases, también fabricó 8 quites con posesión y ganó 11 de los 13 duelos individuales que disputó, según datos de Opta. En su mapa de calor, se lo ve apareciendo más cercano a la línea en donde tomó contacto con la pelota, pero tiene apariciones con y sin el balón haciendo diagonales por adentro, como si fuera un “afil”, lo que también libera marcas de quienes pasen a jugar por afuera, como puede suceder con Flores o Villa.

Otra muy buena asistencia de Lautaro Blanco para Merentiel como si fuera un enganche, en este caso ante Instituto, en Córdoba

Y, en ese sentido, se entiende muy bien con Leonel Flores, que en el dibujo 4-3-3 o 4-2-3-1, según el esquema táctico que elija el Vasco, genere el tándem con el juvenil de 19 años que no para de sorprender en la primera xeneize. De los 53 pases que dio Lautaro Blanco, diez fueron hacia Flores, otros ocho a Milton Delgado y a Rodrigo Battaglia. ¿Quiénes lo buscaron más a él? Battaglia, con 14 pases del volante central a la zona del lateral izquierdo; Ayrton Costa le hizo 9 pases y Flores 8. El wing, jugando por izquierda, es su principal colaborador en el retroceso para que a Blanco no lo agarren defendiendo mano a mano o en inferioridad numérica.

“Del otro lado parece que tengo más gol, pero ya vendrán los goles de Lauty. Estoy muy conforme con todo el equipo”, dice Arruabarrena con respecto a los aportes en las redes rivales de Lozano, que armó una racha entre los golazos a San Lorenzo y San Pablo. Los goles de Blanco fueron ante Newell’s, pero su ascendencia con el grupo se generó por su seriedad a la hora de entrenar, de marcar el ejemplo estando en casi todos los partidos: suma 126 partidos con la camiseta xeneize, pero su mejor marca es dentro del ciclo del Vasco: fue titular en 21 de los 22 partidos del ciclo. “Me gusta jugar: siempre que el DT pregunte estoy a disposición. Cambiamos un poco, el Vasco llega mucho al jugador, estuvo de este lado, sabe cuándo hablarnos, cuando no, es gran partícipe de este gran momento”, le devolvió gentilezas el lateral en declaraciones a TNT Sportss Premium todavía en el campo de juego, tras el partido con Talleres.

¡EL SEGUNDO GOL DE BOCA! Lautaro Blanco superó la marca de Matías Lugo y Santiago Ascacíbar y, con un frentazo, puso el 2-0 ante #BarcelonaSC.



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¿En qué debe mejorar? En las marcas de las pelotas aéreas: aquél recordado empujón a Martínez Quarta dentro del área en el clásico ante River que pudo hipotecar la victoria xeneize sobre el final, pero son varias las veces que recurre (quizás de manera inconsciente) al recurso de sacarse al rival con las manos de manera imprudente.

Por estas horas varios pidieron una chance en la selección argentina: “Para mí sería un gran sueño, pero ahora estoy con la cabeza puesta en Boca. En seguir mejorando y buscando la clasificación ante Vasco da Gama. Lo importante es que al equipo le siga yendo bien”, dijo el lateral que siente que se puede ilusionar al comenzar un nuevo ciclo mundialista en celeste y blanco.

Festejo de Flores con Blanco por detrás; dos jugadores que arman un buen tándem por la izquierda en Boca Gonzalo Colini - La Nación

Va a necesitar el equipo de su mejor versión para intentar el martes dar vuelta la serie con Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana. Desde la llegada de Arruabarrena, claramente en el podio de evolución-influencia en el juego se pueden anotar Flores, Merentiel y Aranda (hasta que se lesionó) pero Lautaro Blanco les da pelea a todos por continuidad y determinación para darle a Boca soluciones en las dos principales facetas del juego.