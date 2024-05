Lautaro Martínez asegura que se siente al mismo nivel que las figuras más destacadas y los goleadores de las grandes ligas de Europa

Escuchar

El domingo próximo, Inter de Milán cerrará su exitosa temporada al visitar a Hellas Verona por la última fecha de una Serie A, que conquistó con varias jornadas de anticipación al superar a Milan en el Derby della Madonnina. Será una nueva oportunidad para Lautaro Martínez de ampliar la cosecha de tantos que prácticamente le aseguran el título de goleador del torneo. Después, será el tiempo de cerrar el acuerdo de renovación de su contrato con el equipo italiano y enfocarse en la selección argentina. De todo habló el delantero con la Gazzetta dello Sport.

En la entrevista, el delantero contó cómo se encuentran las negociaciones sobre su continuidad: “Estamos cerca de la renovación, solamente faltan un par de cosas. Estamos hablando con Giuseppe Marotta (director ejecutivo) y Piero Ausilio (director deportivo). Dije ‘esta semana’ porque termina la temporada y quería cerrar todo antes de la Copa América”. Y profundizó en el tema: “Me doy cuenta que la situación del club puede retrasar las cosas. Esperamos, sin saber qué pasará la próxima semana, pero no hay problemas entre nosotros”.

Lautaro Martínez festejó el título de Inter trepado a uno de los arcos del estadio Giuseppe Meazza luego del triunfo en el derby, el 22 de abril pasado. Mattia Ozbot - Inter - FC Internazionale

Tras el final de la liga, el Toro se enfocará en la selección argentina, que tendrá dos amistosos en Estados Unidos antes del inicio del torneo que se disputará en ese mismo país. Martínez forma parte de la lista de 29 convocados, de los cuales quedarán 26 para conformar el plantel en el certamen. Llega con el ánimo en alza.

Tras jugar ante Hellas Verona el domingo, Lautaro Martínez viajará para sumarse al seleccionado argentino, de cara a la Copa América. CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland, Lewandowski y Kane? Sí, no tengo nada que envidiar. Los números y los trofeos lo dicen. Algunos de ellos han ganado menos que yo. Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos esos grandes”, sentenció el argentino al medio italiano.

En el Calcio suma 24 goles en 33 partidos y tiene ocho más que el serbio Dusan Vlahovic, de Juventus. En la temporada, Lautaro suma 27 en 44 juegos, aunque quedó bastante lejos de los registros de los mencionados en ese sentido. Kane fue el goleador de la Bundesliga, con 36, y llegó a los 44 por todas las competencias, al igual que Mbappé. El noruego Erling Haaland acumula 38 en 44 compromisos con Manchester City, que tiene todavía una final por delante, este sábado, ante Manchester United, por la FA Cup.

Lautaro Martínez y sus compañeros de Inter de Milán celebraron la conquista de su 20° scudetto en la Serie A italiana en el estadio San Siro, el domingo pasado, en el último partido como local en el torneo. Spada - LaPresse

“Sólo me falta ganar la Champions. Hemos tenido un camino extraordinario. Hay jugadores muy valiosos. No es fácil llegar a una final de Champions, pero hicimos grandes partidos y quedamos cerca la temporada pasada”, comentó al hacer un balance desde lo personal y con el equipo, que quedó eliminado en octavos de final por penal ante Atlético de Madrid tras haber vencido en el partido de ida. El año anterior fue finalista y cayó con el City.

Lautaro llegó a Inter en 2018 y había renovado en octubre de 2021 hasta junio de 2026 con la institución con la que continúa haciendo historia. Ganó dos veces el título de la Serie A con el Neroazzurro y a inicios de este año levantó la Supercopa de Italia con un agónico tanto suyo. Ahora, el acuerdo se extendería hasta 2029, al menos. “Considero al Inter simplemente como mi casa, lo sentí desde el primer día. El vínculo con Milán es fuerte: mis hijos crecen aquí, mi mujer tiene un restaurante y siento el cariño de la gente”, afirmó.

El gol de Lautaro que definió la Supercopa de Italia

A los títulos con el conjunto italiano, en el mismo ciclo le agregó tres con el seleccionado argentino: el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2021 y la Finalissima. Ahora quiere llevar su voracidad goleadora al equipo nacional, acaso una materia pendiente en estos tiempos de sacrificio por el equipo.

