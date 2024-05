Lautaro Martínez, con temporada récord y MVP en Italia para pelearle la titularidad a Julián Álvarez en la Copa América

Escuchar

Lautaro Martínez lleva su carrera con un profesionalismo sin concesiones a las frivolidades o las distracciones que a veces le hacen tomar un rumbo equivocado a un jugador. Ya desde su época de juvenil transmitía una implicación y seriedad superiores a las que podía esperarse de alguien en esa etapa de la vida. Desde temprano tuvo clara su vocación de goleador, quizá el desafío más inquietante para cualquier jugador de campo. Lo asumió con un compromiso absoluto, sin claudicaciones. Muy atento a los consejos de su padre Mario, un exdefensor de Villa Mitre de Bahía Blanca, desde el comienzo se trazó una hoja de ruta en la que la superación personal debía marcar el curso de los acontecimientos.

Fue así desde que debutó en Racing, donde le alcanzaron dos años y medio para que uno de los grandes de Italia, Inter, se lo llevara con 20 años a mediados de 2018 por 25 millones de euros . En el club nerazzurro fue dando todos los pasos para convertirse en un referente. Cuando se incorporó, en la primera temporada fue muchas veces suplente de Mauro Icardi, que antes de irse en conflicto con los dirigentes dejó la marca de ser el argentino con más goles (124) en la historia de Inter. Ese récord lo superó esta temporada Lautaro, que llegó a los 129, cosecha que irá en aumento porque el Toro está cerca de renovar hasta 2029 el contrato que vence en 2026. En el ranking general de goleadores históricos de Inter se ubica en el séptimo puesto, a cuatro goles de equiparar a quien está sexto, István Nyers (133).

Lautaro, con la bandera argentina colgada de los hombros y el trofeo de campeón de la Serie A Spada - LaPresse

Se estima que firmará por nueve millones de euros por temporada. Inter se encuentra en un proceso de cambio de dueño, tras la salida del chino Steven Zhang (conglomerado Suning), que no saldó una deuda de 395 millones de euros con el fondo norteamericano Oaktree, los antiguos propietarios que volverán a tomar el control. Tras el partido de este domingo, el director técnico Simone Inzaghi dijo que no estaba preocupado por la extensión del vínculo del argentino porque confía en los dirigentes.

Queda por determinar si Oaktree asumirá la gestión o si pondrá el club a la venta. En cualquier caso, la continuidad de Martínez no está en duda. Esa es su voluntad, prioriza la estabilidad en un lugar en el que se siente cómodo, respetado e influyente. “Considero al Inter simplemente como mi casa, lo sentí desde el primer día. El vínculo con Milán es fuerte: mis hijos crecen aquí, mi mujer tiene un restaurante y siento el cariño de la gente”, afirmó en una oportunidad.

Los goles de Lautaro para Inter en la temporada

Su ascendencia sobre el plantel lo convirtió en capitán. Fiel a su consigna de evolución constante, esta temporada fue la mejor de las seis que completó en la Serie A. Además de obtener el segundo scudetto -el anterior fue en 2021-, lo hizo con 24 goles (superó los 21 de los dos cursos anteriores) y seis asistencias en 33 partidos.

Como capocannoniere del torneo, fue premiado por primera vez por la Serie A como el Jugador Más Valioso (MVP). Recibió la distinción antes del empate 2-2 de este domingo ante Verona, partido de la última fecha, en el que Inzaghi hizo rotación, incluyó varios suplentes y le dio minutos a Alexis Sánchez, en lo que habría sido su despedida de Inter. Lautaro estuvo en el banco, sin ingresar. Otros argentinos MVP de la Serie A fueron Paulo Dybala (Juventus, 2020) y Mauro Icardi (Inter, 2018).

El desahogo de Lautaro Martínez cuando en marzo le convirtió a Costa Rica y cortó una racha de 777 minutos sin goles en el seleccionado KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Finalizada la temporada en el club, Martínez desea poner la rúbrica en el nuevo contrato para después enfocarse en su siguiente objetivo: la incorporación al seleccionado argentino para afrontar la Copa América de los Estados Unidos, desde el 20 de junio. ¿Le alcanzará su mejor temporada en el calcio para recuperar una titularidad que fue cediendo a partir del tercer partido del Mundial? Desde entonces (2-0 a Polonia), Lionel Scaloni se inclinó mayormente por Julián Álvarez.

Martínez es de los que toma cada obstáculo como un reto. Su mentalidad es la de alguien muy competitivo. En una reciente entrevista con La Gazzetta dello Sport, aceptó responder a una comparación: “¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland, Lewandowski y Kane? Sí, no tengo nada que envidiar. Los números y los trofeos lo dicen. Algunos de ellos han ganado menos que yo. A mí solo me falta ganar la Champions. Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos esos grandes”.

En el seleccionado debió aprender a manejar la ansiedad y a procesar la adversidad, siempre con espíritu colectivo, anteponiendo los intereses del equipo a la cuota de egoísmo que acompaña a todo goleador. Pasó de ser en un momento el mayor goleador del ciclo de Scaloni -ya lo superó largamente Lionel Messi- a una sequía de 777 minutos sin convertir, racha que cortó el 27 de marzo, con un tanto en el 3-1 frente a Costa Rica.

Lautaro reemplaza a Julián durante la final del Mundial de Qatar Julian Finney - Getty Images Europe

Su trayectoria en el seleccionado es de 22 goles en 56 partidos . La temporada de Álvarez en Manchester City fue de mayor a menor. Tuvo más presencia mientras Erling Haaland y Kevin De Bruyne quedaron al margen por lesiones. Cuando el noruego y el belga reaparecieron, los minutos de la Araña fueron ingresando desde el banco. En la Premier League hizo 11 goles y dio 9 asistencias en 2658 minutos, repartidos en 36 partidos. Por la Champions League marcó cinco tantos en siete cotejos.

Por lo general, Scaloni opta por Álvarez o Martínez. La última vez que compartieron la titularidad fue en octubre pasado, en el 1-0 a Paraguay por las eliminatorias, cuando Messi fue suplente y sustituyó a la Araña a los 8 minutos del segundo tiempo. La competencia por el puesto de centro-delantero, lejos de crear un clima de tensión, benefició al seleccionado, le dio más alternativas. Y Martínez, fiel a su instinto, se reincorpora como un MVP para luchar por un lugar.