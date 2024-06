Mateo Retegui dijo que se siente “italiano”, sabe el himno “desde siempre” y habló del llamado de Scaloni que nunca llegó

Escuchar

Mateo Retegui debutó en el seleccionado de Italia cuando todavía era delantero de Tigre. Desde principios de 2023, la Federación Italiana lo contactó para interesarlo por la posibilidad de integrar la Azzurra, que estaba un tanto preocupada por la escasez de delanteros con gol. Retegui satisfacía el gusto y las expectativas de Roberto Mancini, el entrenador que en agosto pasado dejó el puesto, tentado por la oferta económica para dirigir al seleccionado de Arabia Saudita.

Retegui, nacido en San Fernando en abril de 1999, dio enseguida su consentimiento. Con pasaporte italiano por la ascendencia de su familia, los trámites para que representara a la Nazionale no tuvieron dificultades. El 23 de marzo de 2023 debutó con un gol a Inglaterra en la derrota por 2-1 en un partido clasificatorio para la Eurocopa que en estos momentos lo tiene en Alemania. Tres días más tarde anotó otro tanto en el 2-0 sobre Malta. La presentación fue muy auspiciosa. Se empezaba a abrir camino en un nuevo destino.

La parte siguiente del plan fue que Retegui se incorporara al calcio para acelerar su adaptación. Tuvo propuestas de West Ham, pero se optó por Genoa, en una operación por 14,5 millones de euros, de los cuales 8,05 fueron para Boca, dueño de un porcentaje del pase. Debutó en agosto frente a Fiorentina y a la semana siguiente convirtió su primer gol, a Lazio. El balance de su primer temporada en la Serie fue de 29 encuentros (26 de titular), con siete goles.

El cambio de entrenador en Italia, con la asunción de Luciano Spalletti, no modificó la consideración que le tenían, siguió siendo convocado, más allá de que entre octubre y noviembre quedó al margen de cuatro cotejos de las eliminatorias para la Eurocopa por una lesión en una rodilla.

Desembarcó en la Eurocopa con ocho cotejos y cuatro goles, un promedio de 0,50, el piso que normalmente se le pide a un goleador. Para el debut de Italia contra Albania, Spalletti se inclinó por Gianluca Scamacca como centro-delantero. Retegui estuvo en el banco e ingresó a 10 minutos del final por el atacante de Atalanta.

Periódicamente, a Retegui lo consultan por la decisión que tomó de representar a Italia y no esperar una convocatoria de la Argentina, en cuyos seleccionados nunca tuvo presencia, ni siquiera en su etapa de juvenil. Entrevistado por La Gazzetta dello Sport, el hijo de “Chapa” Retegui, ex-entrenador de los seleccionados de hockey sobre césped, se reafirmó en su elección: “Yo me siento italiano. Por más que haya pasado toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Allá quedaron mi abuelo, mi abuela. Están grandes, cuando puedo los voy a visitar”.

La propuesta le encantó desde un primer momento, nunca dudó. “Cuando me ofrecieron la posibilidad, dije que me subía al primer avión que salía. ¿El himno? Siempre lo supe, siempre. Lo juro. Lo canto bien”. Cuando el periodista le pidió si lo podía cantar, entonó la primera estrofa (”Fratelli di Italia”), pero no quiso seguir argumentando que le daba vergüenza.

La otra cuestión siempre latente es si alguna vez se ilusionó con una citación de Lionel Scaloni. Para esto también tiene una respuesta contundente: “¿Si me hubiese llamado Scaloni? No sé, no me llamó. Me llamó Roberto (Mancini) y no lo pensé, le dije enseguida que sí”.

En marzo de 2023, cuando se conoció la posibilidad de que Retegui se sumara a Italia, Scaloni admitió que no estaba en sus planes para el seleccionado argentino: “No estábamos convencidos de convocarlo. No tiene sentido especular si podría estar acá. No podemos decirle que no vaya a Italia porque podría venir a la Argentina. Nosotros tenemos chicos en ese puesto que están bien. En el futuro se verá si la pegué o no”.

Queda claro que Scaloni nunca lo tuvo en los planes porque si no habría intentado anticiparse a los planes de Italia, aun cuando Retegui fue el goleador de la Liga Profesional 2022, con 19 tantos en 27 cotejos para Tigre. Desde el staff de la AFA, junto con los cuerpos técnicos del seleccionado, se despliega una amplia estrategia para contar con jugadores que son elegibles. El caso más notorio es el de Alejandro Garnacho, nacido en España, de madre argentina. Valentín Carboni, el otro juvenil que integra el plantel de la Copa América, nació en Argentina, surgió en Lanús, pero se terminó de formar en Italia. Jugó para el Sub 17 de la Azzurra, pero después aceptó incorporarse al Sub 20 de Javier Mascherano y ahora vivirá una experiencia significativa con el seleccionado mayor.

