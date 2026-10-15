Lautaro Martínez se desgarró y estará inactivo durante más de un mes: problemas para Inter y la selección

Inter de Milán y la selección argentina pierden a uno de sus referentes. El delantero Lautaro Martínez sufrió un desgarro muscular en el flexor del muslo izquierdo y estará inactivo durante -aproximadamente- un mes y medio.

Según el diario La Gazzetta dello Sport, el atacante bahiense podría estar de regreso el 22 de noviembre, jornada del partido entre Atalanta e Inter. Pero el problema es que el Toro se perderá varios partidos trascendentes: un par de encuentros de la Champions League, contra Shakhtar y Feyenoord, el clásico de la Serie A contra Milan previsto para finales de este mes, y los partidos contra Bologna, Fiorentina, Venezia y Como. “Esta es una pésima noticia para Chivu (Cristian; entrenador del equipo de Milán) y para el Inter en general”, publicó el medio italiano.

Lautaro Martínez y Marcus Thuram el martes pasado, durante la caída de Inter ante Brujas en la Champions League STEFANO RELLANDINI - AFP

Este martes, Martínez marcó dos de los tres goles de Inter en la derrota 4-3 frente a Brujas (4-3), en la segunda jornada de la fase de la Liga de la Champions. El delantero campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022 jugó todo el encuentro en el estadio de San Siro, pero sufrió una lesión que fue constatada más tarde. “Lautaro Martínez se sometió hoy jueves a pruebas clínicas en el Instituto Humanitas de Rozzano. Los exámenes revelaron una inflamación muscular en los isquiotibiales del muslo izquierdo”, comunicó Inter.

Lautaro Martínez, símbolo de la selección argentina conducida por Lionel Scaloni DIEGO LIMA - AFP

Lautaro ya anotó cuatro goles en liga en esta temporada con Inter, puntero de la Serie A junto Lazio, con 16 puntos, y que se enfrentará con Bolonia este sábado, por la séptima jornada del campeonato italiano.

La selección argentina no tiene partidos confirmados para su próximo período de actividad, ya que la próxima fecha FIFA se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. La Asociación del Fútbol Argentino todavía no anunció los rivales, horarios ni sedes, pero se especula con un amistoso ante Uruguay en la Bombonera (claro que Lautaro no llegaría en condiciones de disputar el encuentro).