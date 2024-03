Escuchar

Lo comparan con Dibu Martínez -por su personalidad- y con Esteban Andrada -por su físico-, pero sus referentes en el puesto son Franco Armani, de River, y Guido Herrera, de Talleres de Córdoba. Leandro Brey se inició en Racing como zaguero central, pero la falta de oportunidades lo llevaron a tomar otros caminos. En 2021 irrumpió en Los Andes, en 2022 fue bicampeón con la Reserva de Boca, y este domingo, con apenas 45 minutos disputados como profesional, recibió la ovación de toda la Bombonera. En cuestión de días, pasó de no sumar minutos ni en Reserva a disputar el tramo más caliente del clásico con Racing y sentir como nunca el respaldo de los hinchas. Ahora, con Sergio Romero y Javier García al margen por lesión, el arquero de 21 años, que viene de lograr el pasaje a los Juegos Olímpicos de París con la Selección Sub 23 de Javier Mascherano, aguarda la oportunidad de atajar por primera vez desde el arranque este domingo frente a Estudiantes, en La Plata, en otro partido clave en la pelea por la Copa de la Liga. ¿Se le dará?

El viernes de la semana pasada, dos días después de la derrota frente a Unión en Santa Fe, Boca informó que Romero padece una “inflamación” en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. El club no dio precisiones acerca de los tiempos de recuperación de Chiquito, aunque el ex Sampdoria y Manchester United tendría para alrededor de un mes de inactividad. En consecuencia, Romero no formó parte de la lista frente a Racing y su lr fue ocupado por Javier García, que no atajaba oficialmente desde el 28 de octubre de 2023, en el 0 a 0 ante Estudiantes que marcó la despedida del Xeneize de la Bombonera antes de la final de la Copa Libertadores.

“Es un arquero que a nosotros nos respondió siempre”, dicen en Los Andes sobre Leandro Brey Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Pero el destino para Brey parecía estar escrito. A los 22 del segundo tiempo, García se tomó el gemelo izquierdo tras atrapar una pelota en lo alto y quedó tendido sobre el césped. Intento seguir, pero no hubo caso. Brey se colocó rápidamente los guantes, oyó las indicaciones de Diego Martínez e ingresó al campo de juego en medio de una catarata de aplausos. Era el jugador que los hinchas querían ver. Con el partido 3-2, Leandro tuvo poco trabajo. Descolgó algunos centros cruzados y se mostró seguro por arriba y por abajo. Lo suficiente para que su apellido vuelva a ser tendencia en X (ex Twitter) con comentarios positivos sobre su actuación y pedidos al DT para que incluya desde el inicio al juvenil en el partido contra el Pincha. Con Chiquito descartado y luego de conocerse el parte médico de García, Brey ya comienza a palpitar su estreno como titular con el buzo azul y oro.

De adelante para atrás

Aunque pocos lo recuerden, Leandro Brey ya había tenido su bautismo profesional en Boca el 12 de abril de 2022, cuando reemplazó a Agustín Rossi -lesionado en un aductor- en el entretiempo del triunfo 2 a 0 sobre Always Ready, por la zona de grupos de la Copa Libertadores. Aquella vez Brey tampoco fue exigido, aunque con 19 años, seis meses y 20 días se transformó en uno de los arqueros más jóvenes en debutar en el club. Tras la llegada de Romero, Brey bajó a Reserva y obtuvo dos títulos bajo la conducción técnica de Mariano Herrón: el Torneo de la LPF y el Trofeo de Campeones 2022. Descolló con su nivel y despertó elogios de todo el Mundo Boca. “El chiquito va a ser el arquero de nuestro club, va camino a ser el dueño del arco. Aprendió de Agustín Rossi, está aprendiendo de García y Romero. Le gusta entrenarse, es muy serio, parece una persona más grande. Haber jugado en el ascenso le da una ventaja. No tengo dudas de que va a ser el arquero de Boca por muchísimos años, es un arquerazo”, expresó Juan Román Riquelme en enero de 2023.

Leandro Brey tuvo su bautismo profesional en Boca el 12 de abril de 2022, cuando reemplazó a Agustín Rossi -lesionado en un aductor- en el entretiempo del triunfo 2 a 0 sobre Always Ready, por la Copa Libertadores Fotobaires

Sin embargo, lo que poco se conoce sobre Brey es su pasado como futbolista de campo, más precisamente como primer marcador central. Dueño de una altura envidiable (hoy mide 1,91 metro), inició su camino como zaguero en Racing, donde llegó a consagrarse campeón de un Mundialito de Fútbol Infantil disputado en el predio Tita. “Brey llegó a integrar el equipo de la mutual de Racing, una suerte de escuelita de fútbol que hace un tiempo dejó de funcionar por falta de espacio”, le contaron a LA NACION desde el staff de Fútbol Juvenil de Racing. En una de las fotos que ilustran este artículo se puede ver a Brey posando junto a la Categoría 2002 de la Academia, con la camiseta celeste y blanca Nº 16 y acompañado, entre otros adultos, por Adrián “el Oso” Fernández, histórico dirigente del Fútbol Amateur del club.

“Al ser tan alto, los técnicos lo ponían de 2. Compartimos muchos años en Racing y luego la vida nos llevó por caminos diferentes. Él cambió de club y yo me fui en Pre-Novena”, agrega Ignacio García, arquero de la 2022 de la mutual que hoy custodia la valla del equipo de futsal de Racing. Brey, por su parte, recaló en Los Andes, club del que quedaría libre en Novena División y al que regresaría tiempo después en busca de una revancha.

Brey jugó en Racing, pero como defensor; aquí, el tercero en la fila superior Archivo

Hasta ese entonces, Brey jugaba de zaguero en las categorías menores del Milrayitas y de arquero e incluso de volante central en su equipo de baby-fútbol. Y si bien su anhelo era triunfar como jugador de campo, sus familiares y amigos lo convencieron de cambiar de puesto. Así fue como Brey retornó a Los Andes, donde superó la prueba como arquero y fue fichado de inmediato. A partir de allí todo escaló a un ritmo vertiginoso en la vida del oriundo de Villa Albertina: en 2019 fue distinguido por la AFA como el mejor jugador del fútbol juvenil de su club; en 2020 firmó su primer contrato profesional con el conjunto de Lomas de Zamora, y el 6 de marzo de 2021 debutó en primera en un 0 a 0 como local frente a Argentino de Quilmes, por la primera fecha de la B Metropolitana. El arquero Federico Díaz vio la roja a los 15 del primer tiempo, Brey lo reemplazó en el arco (ingresó en lugar de Ulises Ortegoza, hoy volante de Talleres de Córdoba), y nunca más salió. En Los Andes disputó 34 partidos, le marcaron 21 goles, atajó tres penales y registró 17 vallas invictas, la misma cantidad que en su primer año en la Reserva de Boca (sobre 37 encuentros).

“Es un arquero que a nosotros nos respondió siempre”, le cuenta a LA NACION Sebastián Salomón, exvolante y DT de Lanús que hizo debutar a Brey con el buzo de Los Andes. “Yo lo comparo con Dibu Martínez por su personalidad y por la seguridad que brinda. Antes de su segundo partido en Primera le dije que los arqueros de equipos grandes eran aquellos que ganan partidos. A los que les llegan poco, tal vez dos o tres veces por partido, y mantienen el arco en cero. Él era ese biotipo de jugador y de chico ya se le notaba que va a llegar muy lejos”, agrega el Turco, actual entrenador de Tristán Suárez. En febrero de 2022, Boca pagó 450 mil dólares por el 90% del pase de Brey y le firmó contrato por cinco años.

Leandro Brey atajó en Los Andes, pero en febrero de 2022, Boca le compró el 90% de su pase por 450 mil dólares y firmó contrato por cinco años. https://www.instagram.com/leandrobrey12/

Al final del embudo

Aunque Brey está llamado a ser “el arquero del futuro”, lo cierto es que en el último tiempo no obtuvo la continuidad deseada y ni siquiera logró atajar regularmente en el equipo de Reserva. Por decisión del club, Brey pasó a ser miembro estable del plantel de primera división, mientras que el arco de tercera quedó en poder de Sebastián Díaz Robles, héroe de la definición por penales ante AZ Alkmaar que consagró a Boca en la la Intercontinental Sub 20 de 2023. Brey pasó a ser “grande” para Reserva y “chico” para Primera. La idea de Riquelme es que continúe acumulando experiencia junto a Romero y Javi García y llegue lo mejor preparado posible al momento de reemplazarlos en la línea sucesoria. Ante esta situación, fueron varios los clubes argentinos de primera que intentaron llevarse a préstamo al arquero de 21 años, en especial tras la renovación de contrato de Javier García hasta diciembre de 2024. El juvenil, incluso, fue observado por scouts de varios países de Europa durante el Preolímpico Sub 23 disputado en Venezuela, aunque su rendimiento no fue el esperado.

#ParteMédico



Javier Garcia: Contractura en el gemelo izquierdo.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/4ar3Do251x — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 11, 2024

