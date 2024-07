Leandro Paredes reveló que estuvo muy cerca de jugar en River y explicó por qué no lo hizo: “Mis viejos ya habían arreglado casi todo”

Escuchar

Durante su descanso post Copa América, donde la selección argentina se coronó campeona, Leandro Paredes aprovecha sus días de inactividad para estar con su familia en el país. De hecho, estará presente en La Bombonera para ser espectador del partido entre Boca, club del cual el jugador confesó siempre que es hincha, e Independiente Del Valle, de Ecuador, para continuar en carrera por la Copa Sudamericana.

En este contexto, Paredes reveló una anécdota inédita en la que dijo que cuando era niño estuvo cerca de ponerse la camiseta de su clásico rival. “A los cinco años me vino a buscar River. Mis viejos ya habían arreglado casi todo para que yo sea jugador del club. Un día me encerré en la pieza y me puse a llorar. Mi hermana me vio y me preguntó qué me pasaba. Salió y dijo: ‘mi hermano no va a jugar en River’. Se dio cuenta que no quería saber nada. A partir de ahí cambió todo y a los seis meses apareció Boca con que me quería llevar”, aseguró en el programa de streaming Olga.

En tanto, el campeón del mundo volvió a insistir que en algún momento tendrá su segunda etapa como jugador de Boca y expresó que desde la dirigencia del club respaldan su intención de retornar al fútbol argentino. “Román [Riquelme] no me va a llamar porque él me dijo que yo voy a volver cuando yo quiera, así que por ese lado estoy tranquilo”.

Además, dejó un mensaje para los hinchas de Boca: “Siempre lo digo. Cuando me fui con 18 años dije que mi sueño era retirarme acá y volver a vestir esta camiseta. No tuve la posibilidad de jugar mucho tiempo, entonces la ilusión siempre está. Obviamente no me pongo plazos ni tiempos. No digo ‘este año’ o ‘el que viene’ porque vivo mi vida y mi carrera día a día y lo que tenga que pasar va a pasar”.

Por su parte, Paredes ilusionó a todo el mundo xeneize no solo con la confirmación de su vuelta, sino también con la posibilidad de que un campeón del mundo lo acompañe. “Yo lo vuelvo loco a Paulo Dybala para que venga a Boca, lo quiero traer conmigo. Pasa que se me hace difícil porque él salió de Instituto y no sé si tiene ganas de volver a jugar en la Argentina, pero lo vuelvo loco”, señaló y añadió: “Vimos la final de la Libertadores en casa. Mi hija lloró mucho y yo le decía ‘en algún momento papá vuelve, aparte el tío Paulo viene con nosotros’. Él se ríe, yo lo voy a intentar. En una de esas capaz que viene a ayudar”.

Paredes explicó qué sintió cuando vio a Messi llorar en la final

El jugador de la selección explicó el detrás de la viral foto que circuló en redes sociales en la que, durante la final de la Copa América 2024, Lionel Messi se sentó al costado de Paredes tras ser sustituido por lesión. “Al principio trate de tranquilizarlo un poco, pero después ya no lo quería ni mirar. Lo escuchaba llorar al lado mío y no podía. No quería mirarlo porque sabía que iba a ser difícil. Es más, lo enfocaron en las cámaras y fue terrible para todos. Lo vi yo que lo tenía al lado, los que estaban ahí, seguramente que la gente desde su casa también sufrió muchísimo por lo que es Leo. Para nosotros, para el país y para el fútbol. Entonces, verlo de esa manera dolía mucho”, manifestó.

Minutos después de la imagen, Paredes ingresó al campo de juego y fue clave en el armado de la jugada determinante del partido. El mediocampista recuperó la pelota de una manera heroica en la mitad de la cancha y, tras una seguidilla de pases, la Argentina convirtió el gol de la victoria.

Además, el ex-Boca apuntó contra todos los que critican al seleccionado nacional: “Siempre tienen algo para decir. Siempre buscan algo para que se hable de otra cosa que no sea la Copa América, el Mundial o lo que conseguimos. Para nosotros fue muy difícil y algo por lo que sufrimos mucho tiempo. Hoy en día que lo podemos disfrutar, que busquen algo para que se hable de otra cosa ya cansa. Que siempre estén tirando la mala me molesta”.

