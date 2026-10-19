Leonardo Ponzio analizó la victoria sobre Belgrano y fue claro sobre su continuidad al mando de River

River jugó su mejor partido del torneo Clausura y goleó por 3 a 0 a Belgrano en Córdoba. Una gran victoria para el equipo de Leonardo Ponzio, que habló en la conferencia de prensa luego del triunfo. El sucesor de Eduardo Coudet analizó la victoria, se refirió a las variantes, al nivel “de selección” de Ángel Correa y también fue determinante cuando se refirió a su futuro en el club.

Sobre el partido de este domingo, Ponzio hizo hincapié en el trabajo de sus futbolistas: “Pasado lo de Junín, que habíamos empatado, era un partido para ganar. El protagonismo hoy es todo de los chicos, hicieron todo lo que veníamos haciendo, yo si veo que disfrutan los jugadores yo soy feliz”.

Leonardo Ponzio sacó 16 de 21 unidades desde que está al mando del equipo Mario Sar

El gran triunfo, para el entrenador del Millonario, no se trató de un partido perfecto, pero fue una actuación que esperaba: “Esto es lo que vinimos a buscar. Interpretamos lo que podía llegar a pasar, cuando convertís se abren los partidos. Al Mundo River le gusta verse así y con estos jugadores, que pueden dar mucho y van a disfrutar en este club, bienvenido sea”.

Tras el empate en Junín, Ponzio realizó tres cambios, uno por línea. Ingresaron Ortega, Moreno y Beltrán en lugar de Acuña, Vera y Driussi, Sobre esas variantes explicó el motivo físico: “Vimos que veníamos de jugar tres partidos muy seguidos, se necesitaban frescura, yo dije que iban a tener oportunidades todos, pero algunos iban a tener que esperar. Algunos esperaron y hoy jugaron. Vi algunos chicos que estaban frescos y necesitábamos de esa energía”.

En la goleada ante Belgrano, River sufrió en lo defensivo en algunos momentos y en este aspecto el DT fue consultado sobre la posibilidad de jugar con doble cinco: “Mantener el arco en cero nos da seguridad a todos, desde el mismo defensor hasta los delanteros. El doble cinco puede ser una opción, yo jugué de doble cinco en este club, pero quisimos ser superiores con un enganche, entonces jugamos con un solo cinco, pero puede ser una variante para otra vez”, expresó.

"De a poco va entendiendo el mundo River", expresó Ponzio sobre el gran nivel de Ángel Correa en la golead ante Belgrano Cesar Heredia - Getty Images South America

Desde su debut con victoria ante Banfield con Ponzio al mando del equipo el Millonario sacó 16 de 21 puntos. En este contexto explicó cómo hace su balance como entrenador hasta aquí: “Creo que veníamos haciendo muchas cosas positivas, pero no estábamos concretando con victorias, y hoy lo pudimos conseguir. El balance yo lo hago mediante los partidos, y la suma de puntos final es una consecuencia si lo hacés bien. Voy a insistir en que no hay que perder la pelota, en tener el arco en cero... Hoy tuvimos que hacer casi cinco goles para afirmar el resultado positivo. Hay que darle valor porque generar situaciones de gol y dejar el arco en cero es positivo y sirve para crecer”.

A River le faltó definición en varios partidos, pero en la goleada ante Belgrano, llegó y sobre eso, Ponzio explicó: “Estos jugadores nos pueden dar, crean situaciones y tienen duelos para competir. Ellos también, en ese punto al no poder convertir también se llenan de ellos mismos para saber el por qué y hoy lo demostraron”.

"TUVIMOS QUE HACER CASI 5 GOLES PARA AFIRMAR UN RESULTADO POSITIVO" Leo Ponzio volvió a destacar la creación de jugadas de gol de River que lo llevaron a ganar el partido ante Belgrano. pic.twitter.com/kQ7WzU2qWH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

La gran figura del partido fue Ángel Correa. Tuvo dos chances claras en la primera parte y en el segundo tiempo puso marcar el gol que tanto buscó. El DT de habló sobre su rendimiento: “Es un jugador de selección, nosotros tenemos jugadores de selección y River los genera. Lo de Ángel es lo que hizo en todos sus clubes, él va entendiendo el Mundo River, que no es fácil llegar y entender todo lo que sucede alrededor, pero tiene la calidad para hacerlo y espero que nos pueda dar más alegrías”.

Por último, fue consultado si le molestó la duda que se instaló en los últimos días sobre su continuidad. El nombre de Ramón Díaz comenzó a sonar fuerte como su reemplazante de cara al 2027, pero Leonardo Ponzio relativizó todos los rumores y dejó en claro cuál es su posición al respecto: “Sé el lugar en el que estoy, nunca le voy a hacer daño a River y eso me deja tranquilo”, culminó.