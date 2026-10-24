Leonel Flores tuvo un gesto de fair play, fue silbado por los hinchas de su equipo y terminó llorando

Una situación curiosa ocurrió durante el empate sin goles entre Peñarol y Juventud de Las Piedras, por la fecha 12 del Torneo Clausura uruguayo. El inesperado protagonista fue Leonel Jaime, un pequeño crack surgido en River, de 20 años. El chico tuvo un noble gesto para con un futbolista rival, pero terminó llorando en pleno encuentro, al recibir abucheos desde las tribunas y reproches de algunos de sus compañeros.

La situación se produjo en un encuentro de cierta relevancia para Peñarol, que llegó al estadio Centenario con la obligación de recuperarse de una derrota ante Liverpool (1-0) y volver a ganar. El equipo dirigido por Diego Aguirre afronta la recta final del campeonato uruguayo con la necesidad de asegurar el primer puesto en la tabla anual y mantenerse en la pelea por el Clausura, contexto que explica la tensión que se vivía en las gradas.

Peñarol está cuarto, con 21 unidades, en una campaña tan errática como irregular. Y los tres equipos que tiene arriba no jugaron todavía en esta jornada.

¡TREMENDA IMAGEN EN EL CENTENARIO! Leo Jaime frenó un ataque de Peñarol para que atiendan a un jugador de Juventud y el argentino terminó llorando por los silbidos y la reprobación de sus compañeros.



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La situación nació de una pelota dividida que disputaron Ignacio Alegre, de Peñarol y Kevin Rolón, de Juventud. Ambos jugadores fueron a trabar por el balón y chocaron, y como consecuencia el futbolista del equipo humilde quedó tendido sobre el césped con evidentes muestras de dolor.

El árbitro Andrés Matonte entendió que la acción no había sido falta y permitió que el juego continuara. Peñarol recuperó la pelota y tenía la posibilidad de desarrollar un ataque, con Jaime en la posesión. Sin embargo, cuando el hábil futbolista aurinegro advirtió que su adversario continuaba dolorido en el suelo, decidió detener el avance y enviar la pelota fuera del campo para que pudieran atenderlo.

Juego limpio. Fair play, como se le dice también.

El sollozo de Jaime, que a sus 20 años se llevó reprimendas y rechazado por haber tenido una conducta de fair play.

Lo que el joven decidió hacer no fue bien recibido por los hinchas carboneros. Desde las tribunas se escuchó una fuerte reprobación hacia el futbolista, que fue abucheado por haber renunciado a una oportunidad de ataque cuando el árbitro no había señalado ninguna infracción.

La inusual situación siguió. Algunos de sus compañeros le manifestaron cierto malestar por la determinación. Las imágenes mostraron que varios pasaron cerca de Jaime y le recriminaron haber interrumpido la jugada. La reacción posterior del futbolista fue lo que terminó de convertir la secuencia en la imagen más llamativa del encuentro.

Kevin Rolón está tendido tras disputar la pelota en una jugada dividida y el chico argentino tira la pelota afuera para que su adversario sea asistido, cortando un ataque de Peñarol.

Y recorre las redes sociales. Jaime comenzó a llorar en plena cancha, visiblemente afectado. Las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que el ex jugador riverplatense no podía contener las lágrimas, mientras algunos compañeros se acercaban para hablar con él.

Leonel Jaime se destaca en Pañarol, pero esta vez muchos simpatizantes mostraron su disgusto contra él por el gesto de fair play. Agencia Gamba - Getty Images South America

A todo esto, Peñarol volvió a dejar puntos, y acumula tres partido sin victorias. El resultado lo aleja del objetivo que le queda al Mirasol en el año, que es asegurarse la cima de la tabla anual. Peñarol es el líder de la temporada, pero si Maldonado vence este sábado a Danubio va a quedar a dos puntos, y si Nacional supera a Liverpool va a ponerse a tres unidades.