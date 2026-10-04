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Liechtenstein vs. Gibraltar por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo amistoso y de preparación Liechtenstein y Gibraltar en el marco de la jornada 1 del calendario de amistosos internacionales; todo lo que hay que saber antes del partido

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Liechtenstein vs. Gibraltar por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
Liechtenstein vs. Gibraltar por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Liechtenstein y Gibraltar correspondiente a un amistoso internacional se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el Rheinpark Stadion, ubicado en la ciudad de Vaduz.

El momento de los equipos

Liechtenstein llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras su reciente derrota por 2-0 frente a Malta. Por su parte, Gibraltar afronta el duelo tras haber igualado sin goles ante São Tomé e Príncipe en su presentación anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscan ajustar sus piezas en este inicio de etapa. Liechtenstein intentará aprovechar la localía en el Rheinpark Stadion para cortar su racha negativa, mientras que Gibraltar intentará mantener la solidez defensiva que mostró en su último enfrentamiento.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, este amistoso representa una oportunidad clave para probar variantes tácticas y sumar rodaje internacional, buscando mejorar su rendimiento colectivo de cara a los próximos desafíos oficiales del calendario 2026.

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