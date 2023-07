Liga Profesional: los jugadores de Godoy Cruz protestaron por el arbitraje de Darío Herrera y el dirigente Pablo Toviggino salió al cruce

escuchar

El lunes fue un día sumamente caliente en Godoy Cruz. A pesar de que el Tomba no corre peligro de perder la categoría como su rival de aquella ocasión, Banfield, la derrota ante el Taladro por 2-0 como visitante resultó ser el detonante para un reclamo que tomó mucho peso en los últimos días, que empezó con una fuerte denuncia de Hernán López Muñoz y el resto del plantel y en la que, recientemente, se involucró nada menos que el secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino.

El número 8, cuyo pase pertenece a River, fue el primero en manifestar su enojo y el de sus compañeros por la forma en que se desempeñó el árbitro del encuentro en aquella tarde, Darío Herrera. En declaraciones después de la derrota, denunció públicamente algunas actitudes que el referí tuvo hacia los jugadores cuando se acercaba el final del partido: “No hay que hablar del arbitraje, pero esto amerita. Nos cobró todo en contra, las chiquitas cobraron todas para ellos. Después tuvo una actitud de soberbia contra nosotros, un par de jugadores nuestros y contra mí. Eso hace que el partido sea otro, que entremos en el juego que quiere él”, reclamó el enganche.

🗣 "Tuvo una actitud SOBERBIA. Me dijo que no hable, que tengo 2 partidos en primera".



Al momento de dar ejemplos sobre las actitudes de Herrera, López Muñoz deslizó que se aprovechó de su inexperiencia: “A mí me dijo que no hable, que tenía dos partidos en primera. Después a un par también, comentarios soberbios que hacen calentar el partido, que son innecesarios. No es la manera de hablarle a un jugador, tenga 100, 1000 o dos partidos en primera. Eso ya es algo de los árbitros, no nos podemos quejar”, se lamentó, y explicó su teoría de por qué se dirigió a él en particular: “Jugó con eso porque yo ya estaba amonestado, por suerte no reaccioné ni quise reaccionar porque sino dejaba a los compañeros con 10, no era la manera”.

Poco después de sus declaraciones, el resto del plantel de Godoy Cruz no sólo salió en respaldo de sus denuncias, sino que también se hizo eco de las acciones de Herrera al denunciar un trato desigual generalizado para el club mendocino, a partir de un extenso comunicado: “Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Los errores son normales, pero no que siempre perjudiquen al mismo lado”, reza el mensaje, que luego toma aún más vehemencia: “No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posición de copas sea más alevoso todo. Y lo que en otras épocas no ocurría y ahora es alarmante, es la falta de respeto de algunos árbitros”.

Aquel comunicado replicó también más frases con las que Herrera se habría dirigido a los dirigidos por Daniel Oldrá cuando protestaban algunas de sus decisiones: “Pedila ahora que vas perdiendo”, “No hables que tenés dos partidos en primera”, “Ahora no te voy a cobrar nada”, entre otras, y añadió que las respuestas fueron “acompañadas de risas y soberbia”.

Por la mañana del martes llegó la primera respuesta al reclamo, pero no llegó de parte de Herrera ni de ninguno de sus colegas, sino de un dirigente del fútbol argentino. Toviggino, histórico ladero de Claudio “Chiqui” Tapia y de mucho poder en el ente regulador, salió al cruce de los jugadores al señalar que el comunicado fue anónimo: “Existirá la posibilidad para que los ‘comunicados’ sean firmados con nombre y apellido. Porque resulta sospechosa su veracidad en cuanto al ‘autor’”, contraatacó el rosarino, que luego redobló la apuesta: “No voy a decirles que ‘el que más pide se muere primero’, pero una vez, SEPAN RECONOCER SUS ERRORES y la próxima PATEEN AL ARCO!!!”.

No es la primera vez en que el dirigente se manifestó con agresividad con respecto a protestas de un club por el nivel del arbitraje, y el incidente más reciente había ocurrido hace apenas tres meses. A principios de abril, Atlético Tucumán envió su propio comunicado repudiando el accionar de Fernando Espinoza en su derrota por 3-1 ante San Lorenzo, y las palabras que usó Toviggino en Twitter sobre el tema guardan una fuerte similitud con lo ocurrido recientemente: “Cuántos comunicados y declaraciones!! Los comunicados son de índole militar!! Solo faltó que lo numeren y quedaba bien de ‘época’. Seguro piensan que logran algo de esa manera, no?? Qué poco saben y entienden. OJO, EL QUE MÁS PIDE O RECLAMA, SE MUERE PRIMERO!! Memoria muchachos!!”.

Sin embargo, a pesar de las sonoras protestas de los futbolistas, el club salió públicamente por la tarde del martes a desligarse de los reclamos en un escueto comunicado en su cuenta de Instagram: “Como institución, desde esta presidencia, hemos bregado por la justicia y el diálogo con el plantel, árbitros, dirigentes de AFA, otros clubes y socios, por lo que estamos convencidos de que este es el camino a seguir en todos los ámbitos de la vida de las personas y las instituciones. Es por esto que no avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales ni en instancias que no sean las antes mencionadas”, lee el nuevo mensaje.

