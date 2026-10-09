Lille vs. Le Havre, por la Liga de Francia 2026: día, hora y cómo seguir online

Lille y Le Havre se enfrentan este sábado desde las 12.15h en el estadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, por la fecha 6 de la Liga de Francia 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Lille viene de perder ante Nice por 2-1 mientras que Le Havre llega de perder ante Toulouse por 3-2. Lille suma 10 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Le Havre tiene 2 puntos.

Todo lo que hay que saber

Lille vs. Le Havre

Hora: las 12.15h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Francia 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Lille y Le Havre en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol francés en 2026

La Ligue-1 francesa se disputa con un formato de grupo único compuesto por 18 equipos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 34 jornadas que integran la temporada. El calendario completo se determina mediante sorteo antes del inicio del campeonato. Los equipos suman tres puntos por cada victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La clasificación final se establece en función de los puntos obtenidos durante toda la temporada.

En la zona baja hay dos descensos directos y un play-off de Promoción.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026/2027

Al finalizar la liga, los cuatro primeros equipos de la tabla obtienen el pase a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Copa de Francia 2025-26 y el siguiente mejor equipo ubicado en la Ligue 1 que no se haya clasificado a la Champions accederán a la UEFA Europa League 2026-27. Por su parte, el siguiente mejor clasificado entre los equipos restantes —sin cupo previo a competiciones europeas— obtendrá una plaza en la UEFA Conference League 2026-27.

¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de cupos continentales puede verse modificada si un equipo francés obtiene más de una clasificación a torneos europeos por diferentes vías —por ejemplo, a través de la liga y de la Copa de Francia—, o si conquista un título europeo durante la misma temporada.

Una excepción frecuente ocurre cuando el campeón de la Copa de Francia ya aseguró su lugar en la Champions League al finalizar entre los cuatro primeros de la Ligue-1. En ese caso, su plaza para la Europa League se transfiere al quinto clasificado del torneo local, mientras que el lugar en la Conference League pasa al séptimo equipo de la tabla.