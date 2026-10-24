Lionel Messi en Inter Miami vs. New York Red Bull, en vivo por la MLS
El crack vuelve a la acción, luego de una semana inolvidable en España, en donde fue condecorado
Termina el primer tiempo
New York Red Bull le gana por 1 a 0 a Inter Miami, al término del primer tiempo. La gente pide por el ingreso de Lionel Messi.
Cerca del segundo
Por situaciones de riesgo y dominio territorial, el elenco local podría estar 2 a 0, acaso, 3 a 0. Sin embargo, no tiene pimienta en el área rival.
Un equipo "argentino"
Más allá de Lionel Messi y Kily González, el entrenador, la formación inicial tiene a varios argentinos. Gonzalo Luján en la defensa, David Ayala y Rodrigo De Paul, en el mediocampo y Germán Berterame, ahora nacionalizado mexicano.
Gol de New York
Luego de una destacada jugada colectiva, el equipo local abre el marcador, debido a un despeje sin fortuna de Casemiro.
MALA FORTUNA PARA INTER MIAMI: con Leo Messi de suplente, New York RB se puso 1-0 ante Las Garzas del Kily González en la #MLS por el gol en contra de Casemiro.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026
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El equipo local, al ataque
El equipo local toma el control del desarrollo. Juega mejor, ataca con insistencia. Julian Hall, el crack de 18 años, casi abre el marcador.
Empieza el partido
New York Red Bull juega con Inter Miami, por la 32a fecha de la MLS.
Nashville, primero
Por primera vez en su historia, Nashville SC se coronó este sábado como ganador del Supporters Shield al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, luego de imponerse como visitante por 2 a 0 sobre Montreal. El trofeo, que se entrega desde la temporada 1996, se adjudica al equipo con el mejor récord en la tabla combinada entre las conferencias Este y Oeste de la liga estadounidense y tiene como principal incentivo un cupo en la Copa de Campeones de Concacaf. “Regresamos a casa con el Shield y el sueño del campeonato de MLS”, dijo el australiano Patrick Yazbek al finalizar el partido.
El rival
New York tiene 36 puntos, los mismos que Toronto FC y uno más que Columbus Crew, que esperan un tropiezo del club dirigido por el legendario DT estadounidense Michael Bradley para seguir en carrera. “Es un juego muy importante y Miami es un gran equipo con grandes jugadores”, afirmó Bradley. “Messi es el mejor jugador de la historia, pero cualquiera que piense que le vamos a dejar hacer lo que quiera está equivocado, no hay chance”, apuntó. Julian Hall, recientemente elegido entre los mejores jugadores menores de 22 años de la MLS, es la principal figura de los Toros.
Marcas personales
En plena lucha por la Bota de Oro de la MLS y el premio al Jugador Más Valioso (MVP), el campeón del mundo en Qatar 2022 anotó cuatro de los nueve goles de Inter Miami en sus últimos tres encuentros. Sus anotaciones fueron vitales para revivir al equipo, que antes de la racha positiva encadenaba cinco partidos de liga consecutivos sin ganar. Está clasificado a los playoffs, lejos del líder Nashville SC.
Al banco
Por el trajín, Leo está en el banco de suplentes. Antes de emprender viaje al Viejo Continente, Messi participó de una práctica abierta a los aficionados en el Nu Stadium, en Miami, en una de las dos sesiones de entrenamiento que tuvo el argentino durante la semana. “Obvio que cuento con él”, dijo Cristian Kily González sobre la disponibilidad de su capitán para el cotejo ante los neoyorquinos.
Here's how we line up. 📋 pic.twitter.com/jmnh20Lfk3— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 24, 2026
Partido muy importante
El Diez llegó a tiempo al Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, para una cita crucial de las Garzas, que buscan prolongar la racha de tres victorias al hilo y afianzarse en la lucha por la ventaja de localía en los playoffs. Triunfos ante DC United, New York City FC y Atlanta United ponen al Inter en inmejorable posición para asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este y la tabla general, un objetivo primordial para obtener ventaja como local en las eliminatorias.
Bienvenidos al partido en vivo
Tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en España, Lionel Messi regresó a Estados Unidos para liderar al Inter Miami en su visita de este sábado al New York Red Bulls por la MLS. La Pulga tuvo una semana atípica en plena recta final de la temporada regular de la liga norteamericana, pues el miércoles por la noche viajó a España para recibir el galardón y cruzó el Atlántico de regreso a pocas horas del encuentro, que empieza a las 18.30 de nuestro país.
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