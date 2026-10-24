Lionel Messi en Inter Miami vs. New York Red Bull, en vivo por la MLS

Por primera vez en su historia, Nashville SC se coronó este sábado como ganador del Supporters Shield al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, luego de imponerse como visitante por 2 a 0 sobre Montreal. El trofeo, que se entrega desde la temporada 1996, se adjudica al equipo con el mejor récord en la tabla combinada entre las conferencias Este y Oeste de la liga estadounidense y tiene como principal incentivo un cupo en la Copa de Campeones de Concacaf. “Regresamos a casa con el Shield y el sueño del campeonato de MLS”, dijo el australiano Patrick Yazbek al finalizar el partido.