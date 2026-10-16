Lionel Messi suma millas: en una semana jugará dos partidos fuera de Miami y viajará a España a recibir un premio

Lionel Messi se prepara para sumar más millas a su programa de viajero frecuente. Ya retirado de la selección argentina, jugará este sábado en Atlanta con Inter Miami. El miércoles 21 se embarcará en un avión rumbo a Oviedo (España), adonde recibirá el premio Princesa de Asturias. Al día siguiente regresará a los Estados Unidos, donde volverá a ponerse la camiseta rosa de Inter Miami a menos de 24 horas de haber aterrizado, y luego de otra travesía aérea: estará en la cancha ante Red Bull New York, en la Gran Manzana.

“Sí, tiene este compromiso y me encanta que lo asuma de esta manera”, dijo este viernes Cristian Kily González, entrenador de Inter Miami. “El club está de acuerdo en que concurra, porque es un premio terriblemente importante. No solamente para él, sino para su familia. Y después sí, obvio que cuento con él”, argumentó. El entrenador continuó: “Leo tiene la posibilidad. Y no lo llamo ventaja... lo dije en la rueda de prensa: yo quiero que esté bien. Necesita esto, va a estar ahí y lo voy a tener en el partido también. Así que eso no me preocupa en absoluto”, señaló el Kily.

Kily González confirma que Lionel Messi viajará a Oviedo la próxima semana.



Al mismo tiempo aclara que estará disponible para el partido frente a New York Red Bulls.



Todo el equipo respalda de Messi reciba ese premio.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/tZ15R9NhP7 — José Armando (@Jarm21) October 16, 2026

El entrenador de Inter también se refirió a lo que tiene que hacer su equipo para explotar mejor el repertorio ofensivo del rosarino: “No me gusta cuando viene a buscar la pelota atrás. Lo quiero más adelante”, se sinceró el Kily. Y añadió: “Implica que cuando va atrás es porque nosotros no fluimos en el juego. Ahí está la clave, de que sus compañeros le den esa posibilidad para que nosotros lo encontremos a él, donde él tiene que estar, donde él realmente cogotee y encuentre el lugar para poder lastimar al rival”.

Inter Miami lleva dos victorias consecutivas sin recibir goles: 4-0 contra New York y 2-0 ante DC United. El equipo de la Florida se medirá este sábado -desde las 20.30, hora de la Argentina- con Atlanta United con el objetivo de recortar la distancia con Nashville, el súper líder de la MLS. En Atlanta, Messi volverá a encontrarse con Gerardo Tata Martino, quien lo dirigió en Barcelona y también en Inter Miami. El equipo del entrenador rosarino marcha 14° en la tabla de la conferencia del Este de la MLS.

Kily González sobre Messi:



"No me gusta cuando viene a buscar la pelota atrás"



La idea es darle el balón en el lugar exacto y ese es trabajo del resto del equipo.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/z8XsUfgKVc — José Armando (@Jarm21) October 16, 2026

El viaje por Asturias

El crack rosarino será el último de los premiados con el Princesa de Asturias en llegar a esa provincia española. El futbolista más laureado de la historia arribará el jueves 22 de octubre en horas de la mañana al aeropuerto de Asturias-Ranón procedente de Miami. Algunas horas más tarde, a las 17.30, se presente en un evento educativo en el Palacio de los Deportes de Oviedo, la capital provincial. La prensa española informó que sus interlocutores serán los estudiantes que integraron el llamado “Juego del 10″, una propuesta pedagógica cuyo objetivo era fomentar la inclusión, el respeto y la empatía a través de diez mandatos de convivencia aplicados durante diez días, y a partir de reflexiones del 10 argentino.

Al día siguiente, y con la banda sonora de las inconfundibles gaitas, el argentino irá desde el Hotel Reconquista -donde estará hospedado- al Teatro Campoamor en compañía de los otros premiados. Si bien había una gran expectativa por lo que pudiera decir al recibir el galardón, la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, adelantó que el argentino no pronunciará ningún discurso: ”Messi no hablará. Seguimos la tradición de los premios. No pueden hablar todos porque la ceremonia dura lo que dura y tenemos cuatro discursos ya organizados", dijo Sanjurjo en declaraciones a la Cadena COPE.

Esto dice Teresa Sanjurjo🇪🇸 (Directora de la Fundación Princesa de Asturias), sobre la presencia de MESSI pic.twitter.com/oIm8yFQCdb — Sebas Crackbol (@Crackbol10) October 15, 2026

Según trascendió, quienes sí tomarán el micrófono serán el escritor Julian Barnes (Letras), la astronauta Christina Koch (Premio Princesa de Asturias de la Concordia), el profesor Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales) y la poeta y cantante Patti Smith. Antes de la ceremonia de premiación, los galardonados tendrán una audiencia con los Reyes de España y sus hijas.