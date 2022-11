Lionel Messi y las críticas de Canelo Álvarez: el Chino Maidana, un luchador de UFC y... ¡hasta Samid! salieron en su defensa

escuchar

No se terminan los coletazos a raíz de los furiosos tuits del boxeador Saúl Canelo Álvarez contra Lionel Messi, por un video viralizado de los festejos en el vestuario argentino luego de la victoria por 2 a 0 ante México, en la que el astro argentino pisa accidentalmente una casaca rival que estaba en el piso. Varias personalidades del deporte y de otras extracciones le contestaron al pugilista de Guadalajara, que lejos de reflexionar o intentar acordar una tregua, redobló la apuesta con más tuits en idéntico tono de bronca.

El primero en contestarle a Canelo fue el Kun Agüero, ayer, que intentó explicarle que lo que había visto era una situación normal de cualquier vestuario de fútbol post partido. “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, fue el primer tuit del Kun, que recibió una dura respuesta del mexicano: “Tú también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón”. Agüero, recogió el guante y con humor volvió a responderle: “Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado. #AguanteArgentina #VivaMexico”.

A muchos no les gustó la amenaza proferida por Canelo: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, un tuit que ahora aparece censurado por la red social. Muchos observaron esa frase del pugilista mexicano como una línea que no debía cruzar. Y allí quienes salieron al cruce fueron colegas del de Guadalajara, como el mismísimo Chino Maidana, que contestó desde su Instagram con una pizca de humor: portando una careta de Messi, el santafecino aparece sentado y en una mesa descansan una copa y un cigarro; “Vamos Messi!!! Se para de mano con cualquiera”, se lee.

Otro boxeador argentino, Fernando Martínez, actual campeón mundial de los supermoscas, grabó un video de apoyo a Messi y cuestionando el accionar del Canelo. “Venís a faltarle el respeto... Vos sos mi ídolo, Canelo, pero más ídolo es Messi, y vos quedás chiquito. Derrapaste, Canelo”, es parte del mensaje que grabó el Pumita, doble vencedor este año del filipiono Jerwin Ancajas y único campeón mundial argentino del presente.

También varios futbolistas mexicanos se expidieron sobre el tema e intentaron bajarle el tono a la cuestión, poniéndose del lado de Messi. El capitán del seleccionado que dirige Tata Martino, Andrés Guardado, fue contundente: “Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas. Los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden. Es un acuerdo con los utileros, todo lo que está en el suelo es para lavar. Yo también tiré al suelo la camiseta de Leo para que la lavaran”. En esta cuestión, la palabra de Guardado no solo cobra un valor fundamental por ser el capitán del seleccionado mexicano, sino porque la camiseta de la discordia era la suya.

Guardado tiene una buena amistad con Messi, cultivada en los años actuando en la liga española (hoy está en Betis, pero también actuó en Deportivo La Coruña y Valencia). Incluso circuló en los últimos días un video de 2018, en el que se lo ve junto con su hijo de 2 años, luego de un partido Argentina-México, acercarse hasta el vestuario del seleccionado albiceleste para que el pequeño pudiera saludar a su ídolo, Lionel Messi.

When Guardado's son met Messi.

El experimentado Miguel Layún, actual futbolista del América, y exintegrante del seleccionado de su país, le escribió a Canelo a través de Twitter. “Hermano, siempre has defendido a México; como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión. Las camisetas las dejamos en el suelo porque están sudadas y, normalmente, las llevan a lavar antes de entregarlas”, expresó.

Un excompañero de Messi en Barcelona, Cesc Fàbregas, también salió al cruce de Canelo por Twitter. “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, escribió el mediocampista que actualmente se desempeña en Como, de la segunda división de italia.

El luchador de UFC Santiago Pozinibbio también salió en defensa de Messi: “Te estás equivocando! Léo nunca fue irrespetuoso en toda su carrera, estás malinterpretando un acto aislado, pero no entiendo la amenaza. Yo tambien voy a estar cuando se encuentren”, fue la advertencia del peleador argentino de artes marciales mixtas.

Lo insólito de la cruzada de Canelo Álvarez contra Lionel Messi es que hasta Alberto Samid recogió el guante y contestó a través de Twitter. “Que venís a amenazar al pibe, @Canelo ?????? Amenazame a mí cagón, sabés como te arranco la cabeza...”, cargó el empresario de la carne.

En tono de broma, un habitual defensor de Messi como Pipo Gorosito también se sumó a la cruzada contra Canelo Álvarez. El director técnico de Gimnasia se refirió al tema en tono de broma con TyC Sports: “A Canelo decile que lo voy a agarrar yo”, dijo entre risas. Sin embargo, luego se retractó de sus palabras: “No hay que decirle nada… Te caga a palos”.

